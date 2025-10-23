Rolleres baleset Sepsiszentgyörgyön - FRISSÍTVE

Előző írásunk

Vannak emberek, kiknek olyan a szabadság, mint a levegővétel. Létfontosságú, nélküle nem tudnak élni. Ilyenek a pesti hősök is, akik 1956. október 23-án a zsarnokság ellen tiltakoztak, majd az őket eltipró szovjet tankokkal is szembefordultak. És ilyen a tragikus sorsú nagyajtai Moyses Márton is, aki örök lázadóként írta be nevét a történelem nagykönyvébe.