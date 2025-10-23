Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Rolleres baleset Sepsiszentgyörgyön - FRISSÍTVE

2025. október 23., csütörtök, Közélet

Súlyosan megsérült egy 16 éves fiatal, aki csütörtök reggel szenvedett balesetet Sepsiszentgyörgyön.

  • A kép illusztráció. Fotó: pexels.com
A Csíki és a Kökényes utcák kereszteződésénél történtekről a megyei rendőrség közölte: egy személygépkocsi és egy elektromos rollert vezető, 16 éves fiatal ütközött. Megjegyezték, a rolleres a biciklisávon haladt, a balesetben pedig súlyosan megsérült. Előbb a megyei sürgősségi kórházba, később pedig Barssóba szállították ellátásra. A rendőrségi közlemény szerint a gépkocsivezető nem fogyasztott alkoholt. Az esemény okainak, körülményeinek pontos megállapítása érdekében gondatlanságból elkövetett testi sértés gyanúja miatt indítottak eljárást. (dvk)

Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-23 14:30
