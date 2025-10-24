70 évvel ezelőtt lőtték le Jegest

Hetven esztendővel ezelőtt, 1955. október 23-án lőtték le Kászonújfaluban a vörös terror és helyi kiszolgálói ellen fegyvert fogó Máté Györgyöt, akit a mai napig a Kászonokban és Háromszéken mindenki Jegesként ismer.

Habár a két ozsdolai és a kászoni betyárt együtt szokták emlegetni, tudni kell azt, hogy ők hárman soha nem harcoltak együtt. Jeges csak Dézsi Dénes 1954. augusztus 23-án bekövetkezett halála után csatlakozott Pusztai Ferenchez, akivel együtt vették fel az egyenlőtlen harcot az általuk gyűlölt vörös terror és annak kiszolgálói ellen, illetve megpróbáltak bosszút állni Dézsi korai haláláért.

Harminchat évvel a rendszerváltás után sem lehet pontosan tudni, mi történt a két ozsdolai és Jeges holttestével, mindhárman jeltelen sírban nyugszanak. Ozsdola, Pusztai Ferenc és Dézsi Dénes szülőfaluja még mindig nem állított emlékjelt hős fiainak. A Hargita Megyei Volt Politikai Foglyok Szövetsége 1998. október 17-én a kászonaltízi temetőben cserefa keresztet állított Jegesnek a következő felirattal: „Máté György Jeges 1928–1955 a kommunista rendszer áldozata bajtársaival, Dézsi Dénessel és Pusztai Ferenccel együtt. E jel állíttatott 1998 októberében”. Almásréten, ahol Pusztai Ferenc lelte halálát, 2013. október 30. óta kopjafa jelzi azt a helyet, ahol 1955. augusztus 10-én az egykori Kovács Mihály-féle vízimalom közelében a milicisták és szekusok meglőtték.

Becze József és Máté György (balról) katonaképe 1950-ből

Ki volt Jeges?

Máté György (Jeges) 1928. március 23-án Kászonfeltízben született. Apja Máté Imre negyvenéves földműves, anyja Hamar Rozália, harminchat éves (aki külön élt első férjétől, akitől Jeges született, és összeállt Sánta Györggyel, aki a születést is bejelentette).

Jeges gyermekéveit Kászonfeltízben töltötte. 1936-ban íratták be az első osztályba. Nem szerette a tanulást, közepes tanuló volt. Amíg nem lett munkaszolgálatos katona a brassói mészkemencéknél, ki sem mozdult szülőfalujából, még vonaton sem utazott addig. 1949-ben sorozták be katonának. Jegesről csak egyetlen hiteles fénykép maradt fenn. A kászonaltízi Becze Józsefné Keresztes Mária őrizte meg az 1950-ben készült fehér-fekete felvételt, amelyen Jeges együtt látható katonacimborájával, néhai Becze Józseffel. Középtermetű, zsömök ember volt.

Ebben a tyúkólban ölték meg Jegest Kászonújfaluban

Hogyan lett katonaszökevény?

1950 áprilisában pünkösdi bált tartottak Kászonimpérben. Okos Dénes, Kászonaltíz legelső kommunista néptanácselnöke is jelen volt azon a szombat esti táncmulatságon. Okos bicskafokkal hozzáütött az akkor huszonkét esztendős Máté Györgyhöz, akivel egy lány lekérése miatt szólalkozott össze. Máskülönben szomszédok is voltak. Hamarosan Jegest Okos Dénesnek köszönhetően a Brassó környéki mészkőbányába munkaszolgálatos katonának vitték.

Úgy érezte, minden rosszat a néptanácselnöknek köszönhet, s lelke mélyén forrt a bosszú. Egy hónap után pár napra hazaengedték. Május 28-án este, amikor a néptanács elnöke belépett a háza kapuján, valaki lelőtte. Május 30-án temették el. Az első számú gyanúsított Jeges volt, mivel mindenki tudta, hogy haragban volt Okos Dénessel. Jeges nem tért vissza a katonai egységéhez, hanem a havasokon keresett és talált menedéket. Így lett belőle katonaszökevény.

Felfegyverkezik, és előbb magányos farkasként, majd Pusztaival együtt harcol a gyűlölt kommunista rendszer ellen. Dézsi halála után Pusztaival társul.

Jeges-emlékkereszt a kászonaltízi temetőben

Közös „vételezés” Pusztaival

1955. július 12-én Pusztai és Jeges Kászonújfaluban járt. Aznap 23 óra körül az utcán a háza előtt véletlenül találkoztak Kovács Konráddal, akit fegyverrel arra kényszerítettek, hogy menjen velük a szövetkezeti üzlet épülete mögé, és hívja oda a három éjszakai őrt, Péter Miklóst, Szőcs Józsefet és Szász Ferencet. Jeges ezután arra utasította Kovács Konrádot, hogy kopogtasson be a szövetkezet épületében lakó, hetvenhat esztendős Illyés Erzsébethez. Amikor a gyanútlan özvegyasszony ajtót nyitott, Jeges bement a helyiségbe, és egy fejszével Kovács Konráddal együtt betörték a szolgálati lakást és a szövetkezeti boltot elválasztó faredőnyt. Ez időben Pusztai fegyverrel a kezében a három őrre felügyelt.

Egy óra alatt Jeges két zsákot töltött meg ruhaneművel és élelemmel. A zsákokat egy kilométeren át a három őr és Kovács Konrád cipelte, majd feltették a tusnádi vasútállomás irányába haladó lovasszekérre. Az őröket még egy kilométeren magukkal vitték, csak azután engedték haza őket.

A betyárok csupán Kovács Konrádot verték meg, több rendben is, mivel kiderült róla, hogy kommunista. Neki Pusztai egy nyugtát adott oda, s azt mondta, hogy a „vételezett” áruk listáját vigye másnap reggel a milíciára.

A két zsákkal Pusztai és Jeges nyomtalanul eltűnt. Ez volt az utolsó közös „vételezésük”, ami az akkori bűnüldöző szervek nyilvántartásába került.

Egy hónap múlva Pusztai már halott volt.

A Pusztaival és Jegessel foglalkozó kivizsgálási dosszié

Jeges halála

1955. október 23-án, vasárnap a milicisták üldözőbe vették a Kászonokban tartózkodó Jegest.

Kászonaltízben aznap elvette a pénzt az ökröket és hizlalt borjúkat felvásárló kézdivásárhelyi központ alkalmazottjaitól, akik az átvett állatokért a sorban álló gazdáknak akartak fizetni. Mátyás András volt a központ vezetője. Egy táska pénz volt nála. Jeges azt elvette tőle, hangoztatva, hogy az állam pénzét viszi el, és nem az emberekét.

A milicisták üldözőbe vették, a tűzharc közben megsebesült Jeges a mezőn át Kászonújfalu irányába menekült, ahol nyomát vesztették. A falu szélén, Borbáth András udvarán talált búvóhelyet a tyúkketrecben. Jegest egy kászonújfalusi asszony árulta el a milicistáknak, aki látta, hogy hová futott be.

Néhai Borbáth András háza Kászonújfaluban

Amikor Kalányos József (Sudri) – aki aznap önként beállt a Jegest üldözők közé – a Borbáth András udvarán kinyitotta a tyúkketrec ajtaját, és meglátta Jegest, elkiáltotta magát: Itt van Jeges!, Jeges nem tétovázott, három golyót röpített a testébe. Az üldözést vezető tiszt kiadta a tűzparancsot: szitává lőtték a tyúkketrecet. Amikor Máté György élettelen testét kivonszolták, odahívatták az édesapját, hogy nézze meg a fiát. Először nem ismerte meg az arcáról, de amikor kigombolták az ingét, és meglátta a testén az egyik forradást, már tudta, hogy az ő fiát lőtték le.

Jeges és Kalányos (Sudri) holttestét a kézdivásárhelyi kórház boncolótermébe szállították. A boncolás után Sudrit hősként temették el, Jeges testét azonban nyomtalanul eltüntették.