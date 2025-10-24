Hozzávalók: 1 bélszín, 1 evőkanál mustár, 1 kiskanál tört színes bors és 1 púpozott evőkanál zsír; a töltelékhez: 1 csapott evőkanál zsír, 20 dkg bacon vagy kolozsvári szalonna, 6–8 szál zöldhagyma, 1 kis csokor petrezselyemzöld, illetve 10–15 dkg félkemény sajt és 5 dkg parmezán; az omletthez: 2 tojás, 1 evőkanál olaj, só, bors, 1 kis csokor petrezselyemzöld. A vöröshagymalekvárhoz: 1 kg vöröshagyma, 3 evőkanál barna cukor, 0,5 dl olaj, 0,5 dl balzsamecet, ½ kiskanál rozmaring, ½ kiskanál kakukkfű, só, bors, pirospaprika.

Elkészítése. Először elkészítjük a bélszín töltelékét. Ehhez a kockára vágott bacont vagy kolozsvári szalonnát megpirítjuk a zsíron, hozzáadjuk a felkarikázott zöldhagymát, összekeverjük, majd beleforgatjuk a durvára vágott petrezselyemzöldet, és a serpenyőt levesszük a tűzről. Felhasználásig félretesszük. Az omletthez a tojásokat felverjük, sózzuk, borsozzuk, beleszórjuk a finomra vágott petrezselyemzöldet, majd az olajon két hártyavékony omlettet készítünk úgy, hogy csak az egyik felüket sütjük meg. Felhasználásig ezeket is félretesszük.

A bélszín két oldalán cikcakk alakban két bemetszést ejtünk, figyelve arra, hogy az izomköteget ne vágjuk át teljesen. Így nyerünk egy nagy szelet húst. Ezt vékonyra kipotyoljuk, majd az egyik oldalát megkenjük mustárral és megszórjuk színes borssal. A befűszerezett húst egy nagyobb fóliára helyezzük, ráfektetjük a két omlettet a sült felükkel lefelé, ráhalmozzuk a hagymás-szalonnás tölteléket, megszórjuk a megreszelt félkemény sajttal és parmezánnal, majd a fólia segítségével feltekerjük. A fóliába tekert bélszínt legalább egy órát hűtőben tartjuk, majd 1,5–2 cm széles karikákra vágjuk, és kettesével-hármasával az oldalukon átszúrva hurkapálcikákra tűzzük. A kis nyársakra tűzött húskorongok mindkét oldalát forró zsírban hirtelen megkérgezzük, tűzálló üveg­edénybe tesszük, alufóliával lefedjük, majd 200 Celsius-fokra hevített lerben alul-felül sütési fokozaton 20 percet sütjük, illetve levéve róla a fóliát grillfokozaton további 10 percet pirítjuk.

A hagymalekvárhoz a barna cukrot a zsíron szép világosra pergeljük (karamellizáljuk), hozzáadjuk a laskára vágott vöröshagymát, majd gyakran kavargatva megpároljuk. Közben ízesítjük sóval, borssal, megszórjuk pirospaprikával, rozmaringgal meg kakukkfűvel, majd a végén beleöntjük a balzsamecetet is, és sűrűre főzzük. A töltött bélszínt burgonyapürével és hagymalekvárral tálaljuk.

Mennyiség: 4 személy

Elkészítési idő: 2 óra

Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.