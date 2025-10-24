Beszédet mond dr. Balogh Attila Márton, a Csíkszeredai Magyar Főkonzulátus konzulja, Bedő Zoltán újságíró, igét hirdet Vidám Lívia unitárius lelkipásztor, közreműködik Ferencz Csaba, házigazda Gazda Zoltán. A rendezvényen elhangzik az esemény kiáltványa. Háromszéken őrtüzek gyúlnak a történelmi helyszíneken is, az eresztevényi Óriáspince-tetőn, a Perkőn, a Poszkár-tetőn, Zabolán a Tatárhalomnál, továbbá Sepsiszéken Illyefalván a Fenyőskarikán, Málnásfürdőn a Nyíres-tetőn, Málnáson, Zoltánban a templomkertben, Bodokon az Avason, Egerpatakon a Fergettyűváron, Rétyen a Dobolyka-tetőn; Kézdiszéken Bélafalván; Bardóc-Miklósvárszéken Vargyason a Borvíztetőn, Baróton a Véczer-emlékműnél, Bibarcfalván a templomkertben.

55 éve hunyt el Moyses Márton

Október 25-én, szombaton Nagyajtán a kommunista diktatúra ellen önégetéssel tiltakozókra emlékeznek. A program: 10 órakor gyülekezés a Moyses-háznál (Fő utca 229. szám), virágok elhelyezése a ház falán lévő emléktáblánál, 10.20-kor indulás az ökumenikus istentiszteletre; 11 órától az unitárius vártemplomban ökumenikus istentisztelet, igét hirdet Fekete Levente unitárius lelkipásztor; 12 órától az unitárius vártemplom kertjében az In memoriam emlékmű leleplezése, beszédet mond Török József, a Volt Politikai Foglyok Szövetségének Kovászna megyei elnöke, Gáj Nándor, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke, Bihari Edömér, Nagyajta község polgármestere; 12.40-től koszorúk és virágok elhelyezése Moyses Márton sírjánál, ima; 13.30–14.45 óráig ülésszak a kommunista diktatúra ellen önégetéssel tiltakozók emlékére és kiállítás megnyitása: előadást tart Cosmin Budeancă történész, a Memoria Kulturális Alapítvány alelnöke, Bukarest: Az önégetések – a közép- és kelet-európai kommunista diktatúrák elleni rendkívüli tiltakozások; Ioana Boca történész, az Academia Civică Alapítvány – Máramarosszigeti Börtönmúzeum ügyvezető elnöke, Máramarosszi­get: Liviu Corneliu Babeş, egy égő fáklya; Bank Barbara történész, Nemzeti Emlékezet Bizottsága, Budapest: Az első fáklya a rendszer repedésén; Benkő Levente történész, Nagyajta–Kolozsvár: Moyses Márton kálváriája.

Óraátállítás

Október 26-án, vasárnap 3 órakor áttérünk a téli időszámításra, szombat este lefekvés előtt az óramutatót egy órával visszavisszük. Az átállás a legtöbb okos­eszközön automatikusan megtörténik.

Mozi

SZÉKELYFÖLDI ANIMÁCIÓS FILM­FESZTIVÁL. Sepsiszentgyörgyön a Művész moziban ma 18 órától Legendárium: Babba Mária, Picok, a kakas – beszélgetés Fazakas Szabolcs rendezővel; szombaton 11 órától Lengemesék 2. – Tél a Nádtengeren, 17 órától Alkotás – beszélgetés Klingl Béla rendezővel.

MŰVÉSZ MOZI. A hétvégi program megtalálható az artacinema.ro honlapon.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. Ma 18 órától bemutatót tart a sepsiszentgyörgyi bábszínház. A Csodaszarvas című előadás a Cimborák Bábszínház és Fabók Mancsi Bábszínháza koprodukciója, rendezte: Fabók Mariann. Jegyár: 10 lej/fő. Jegyfoglalás: a 0754 409 940-es telefonon Szabó Emese közönségszervezőnél. E-mail: kozonsegcimborak@gmail.com.

Kiállítás

IKEBANAKIÁLLÍTÁS. A sepsiszentgyörgyi Kiss Béla Ikebana Kör és a Kónya Ádám Művelődési Ház 25-én, szombaton és 26-án, vasárnap tartja a hagyományos októberi ikebanakiállítását. A Weöres Sándor verséből vett, Őszi éjjel izzik a galagonya ruhája mottójú kiállítás szombaton 10 órától kezdődik a városi művelődési ház udvarán, az ’56-os Emlékparkban (rossz idő esetén a nagyteremben). Meghívott Veress Monica ikebanamester, aki szombaton 15 órától bemutatót tart és foglalkozást vezet.

Olvass többet! konferencia Kovásznán

A 7. Olvass többet! határtalanul magyarul konferencia 25-én, szombaton 9 órától kezdődik a Csoma Emlékközpontban. Felolvasó rendezvényre is sor kerül, előtte műhelyfoglalkozás lesz, majd 14.40-től a KépPoézis rejtelmeibe is bepillanthatnak az érdeklődők. A nap zárásaként a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Líceum Diákszínpadának Konrád György A látogató című regénye alapján készült előadását láthatják 17.30-tól Molnár János rendezésében. A program minden eseményére a belépés ingyenes. Egyéb részletek az esemény közösségi oldalán.

Rajzpályázat gyerekeknek

Sepsiszentgyörgyön november 7-én és 8-án kerül sor a 35. Népzene- és Néptánctalálkozóra. Az eseményhez kapcsolódóan rajzpályázatot hirdetnek 6–10 éves kisis­kolásoknak Népi hangszerek birodalma címmel. Az A4-es papírra készült műveket postán lehet elküldeni, vagy személyesen bevinni a Háromszék Táncszínház irodájába 10–12 óráig. Cím: Háromszék Táncszínház, 520003 Sepsiszentgyörgy, Gábor Áron u. 1., Kovászna megye, Románia. A rajz hátlapján tüntessék fel az alkotó nevét, életkorát, címét, az iskola/pedagógus nevét, az elérhetőséget. A pályaművekből kiállítás nyílik a 35. Népzene- és Néptánctalálkozó keretében, ahol gazdag, változatos programot kínálnak a gyerekekeknek is. Beküldési határidő: október 27. (postabélyegző).

Veteránok a főtéren

Szombaton tartja az év utolsó veterános rendezvényét Sepsiszentgyörgyön a Romániai Retromobil Klub Kovászna megyei szervezete: az Őszi Retroparádé 11 órakor kezdődik a főtéren felsorakozó autók és motorbiciklik kiállításával, 14.30-kor felvonulás a város utcáin, majd a konvoj Bodok felé folytatja útját.

Szűrővizsgálat

Az illyefalvi Pető Fejlesztő- és Képző Központban október 27-én, hétfőn ingyenes szűrővizsgálatra kerül sor központi idegrendszeri károsodással élő csecsemők, gyermekek és felnőttek számára. A rendelésen várnak minden olyan gyereket, akinél szülés előtt, közben vagy utána oxigénhiányos állapot lépett fel, agyvérzést kapott vagy nyílt gerinccel született, és ennek következtében mozgáskárosodás alakult ki. Olyan gyerekeket és felnőtteket is várnak, akik­nek stroke, koponyasérülés miatt van mozgáskárosodásuk. Azok a felnőttek is jelentkezhetnek a vizsgálatra, akik Parkinson-kórban és sclerosis multiplexben szenvednek. A rendelés eredménye után a kiválasztott betegek háromhetes fejlesztőprogramon vehetnek részt Illyefalván október 27. és november 14. között. A szűrővizsgálaton előzetes jelentkezés alapján lehet részt venni (0724 266 020).

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszent­györgyön mától 22–6 óráig a Romulus Cioflec utcai Hygea III. gyógyszertár (0267 310 110) az éjszakai szolgálatos. Szombaton és vasárnap a bevásárlóközpontokban levő gyógyszertárakat is fel lehet keresni. Kézdivásárhelyen ma az Állomás utcai Help Net (0737 899 825), hétfőtől a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961) szolgálatos; Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton 8–16, vasárnap 9–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Kossuth Lajos utcai Hermann gyógyszertár (0745 822 449) gyógyszertár tart nyitva.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyör­gyön pénteken 14–19 és szombaton 9–14 óráig a Sport utca 9/5D alatti Dental Centrum fogászaton telefonos egyeztetés alapján (0743 455 556), szombaton és vasárnap 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) fogadják a sürgősségi eseteket.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Futásfalván és Torján. Honlap: tega.ro.