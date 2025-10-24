Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Elhalálozás

2025. október 24., péntek, Elhalálozás

Elhalálozás

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek. / Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”
Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, sógor, testvér, barát, szomszéd, a nagygalambfalvi születésű sepsiszentgyörgyi
CSÍKI DÉNES
életének 75. évében rövid, 
de súlyos szenvedés után 
hirtelen elhunyt.
A munka volt mindene.
Felejthetetlen halottunkat 2025. október 25-én 15 órai kezdettel a szemerjai új 
ravatalozóháztól kísérjük utolsó útjára.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család: felesége, lánya, fia, unokái, Anett 
és Petra, testvére, rokonok
4335640

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a héjasfalvi születésű magyarhermányi
CSEKE IDA
(szül. NÉMETH)
szerető szíve életének 95. évében megszűnt dobogni.
Drága halottunk földi 
maradványait 2025. október 25-én, szombaton 12 órakor helyezzük örök nyugalomra a magyarhermányi református temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
du.

Mély fájdalommal 
tudatjuk, hogy
SZABÓ ÁKOS
57 éves korában 2025. 
szeptember 28-án rövid 
szenvedés után Magyar­országon elhunyt.
Búcsúztatására október 
26-án, vasárnap 12 órától 
kerül sor a nagyajtai 
temetőben a családi sírnál.
Az urnás temetés sajátos­ságaira való tekintettel 
megkérjük, koszorút ne 
hozzanak, kegyeletüket egy szál virággal róják le.
Emléke legyen áldott.
Gyászoló hozzátartozói
4335642

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága jó nagymama, dédnagymama, rokon, 
ismerős, az árkosi születésű nagyborosnyói
JAKAB VILHELMINA
(szül. BENCZE)
Vilmika óvó néni
életének 90. évében 
csendesen elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait 2025. október 24-én 15 órakor helyezzük örök nyugalomra az árkosi 
ravatalozóháztól az árkosi unitárius temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
1120499

 

Megemlékezés

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a szotyori KARSAI SIMONRA halálának 21. évfordulóján. Pihenése legyen csendes.
Szerettei
5218/b

Fájó szívvel emlékezünk
a bölöni VAJDA LAJOS 
volt magyar csendőrre
és nejére haláluk 15., illetve 13. évfordulóján. 
Nyugodjanak békében.
Szeretteik
4335613

„Gyászunk az a csend, amelyben az emlékek szívünkben szólnak.” (Deverdics Éva) 
Szeretettel emlékezünk­
SZABÓ AJNÁCSKÁRA 
és SZABÓ SÁNDORRA 
haláluk ötödik évfordulóján.
Szeretteik
1120497

Szíved nemes volt, kezed dolgos, életed nehéz volt, álmod legyen boldog. Fájó szívvel emlékezünk a szentivánlaborfalvi születésű sepsiszentgyörgyi
id. CSŰRÖS LÁSZLÓRA ­halálának első évfordulóján. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Özvegye, fia és unokái
4335638

Minden évben eljön a nap, mely számunkra fájó 
emlék marad. 
Fájó szívvel emlékezünk 
a baróti SZÉP BÉLÁRA 
halálának tizedik évfordulóján. Emléked szívünkben 
mindig élni fog.
Gyászoló családja
21076

Fájó szívvel emlékezünk 
a gidófalvi születésű 
sepsiszentgyörgyi
id. KÖLCZE JÁNOSRA 
halálának 8. évfordulóján. Emlékét örökre szívünkben őrizzük, soha nem múló 
fájdalommal.
Bánatos családja
1120487

Öt év telt el azóta, hogy elveszítettünk. Bár az idő múlik, a hiányod nem csökken, mindennap velünk élsz a csendben, az emlékekben, a közös pillanatokban. Szívünkben örökké megmarad a mosolyod, kedvességed, türelmed és a szereteted, amelyet mindannyiunknak adtál. Az elmúlt években sokszor erőt merítettünk abból, amit tőled kaptunk: a hitből, a reményből és abból a tudatból, hogy Te mindig velünk maradsz, amíg őrizzük emléked. Ma nem csupán a hiányodra emlékezünk, hanem arra az ajándékra is, amit az életünkbe hoztál. Arra, hogy megtanítottál szeretni, kitartani és értékelni a mindennapok apró örömeit. 
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk
TAMÁS NOÉMIRE.
Özvegye, Attila és szerető hozzátartozói
1120478

Egy pillanat volt, és megállt a szíved, amelyben nem volt más, csak jóság és szeretet. Egész életen át dolgozva éltél, bánatot ránk hagyva csendesen elmentél. 
Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk ­SZÉKELY KLÁRÁRA 
halálának ötödik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335615

Életed úgy múlt el, mint egy pillanat, de emléked szívünkben örökre megmarad. Szerető szíved pihen a föld alatt, minden érted hulló könnycsepp nyugtassa álmodat. 
Fájó szívvel emlékezünk 
a székelytamásfalvi 
id. GÁSPÁR ÁRPÁDRA ­halálának tizenegyedik ­évfordulóján.
Szerettei
4335636

Kegyelettel, szívem mély 
fájdalmával emlékezem drága jó gyermekeimre,
SZŐCS TIBORRA halálának negyedik, SZŐCS ATTILÁRA
halálának 34., valamint 
szeretett jó férjemre, 
SZŐCS JENŐRE halálának 
18. évében. Övék az örökös békés nyugalom, enyém 
az örökös szívfájdalom. 
Nyugalmuk legyen csendes, emlékük áldott.
4335637

