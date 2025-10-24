Elhalálozás

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek. / Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, sógor, testvér, barát, szomszéd, a nagygalambfalvi születésű sepsiszentgyörgyi

CSÍKI DÉNES

életének 75. évében rövid,

de súlyos szenvedés után

hirtelen elhunyt.

A munka volt mindene.

Felejthetetlen halottunkat 2025. október 25-én 15 órai kezdettel a szemerjai új

ravatalozóháztól kísérjük utolsó útjára.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család: felesége, lánya, fia, unokái, Anett

és Petra, testvére, rokonok

4335640

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a héjasfalvi születésű magyarhermányi

CSEKE IDA

(szül. NÉMETH)

szerető szíve életének 95. évében megszűnt dobogni.

Drága halottunk földi

maradványait 2025. október 25-én, szombaton 12 órakor helyezzük örök nyugalomra a magyarhermányi református temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

du.

Mély fájdalommal

tudatjuk, hogy

SZABÓ ÁKOS

57 éves korában 2025.

szeptember 28-án rövid

szenvedés után Magyar­országon elhunyt.

Búcsúztatására október

26-án, vasárnap 12 órától

kerül sor a nagyajtai

temetőben a családi sírnál.

Az urnás temetés sajátos­ságaira való tekintettel

megkérjük, koszorút ne

hozzanak, kegyeletüket egy szál virággal róják le.

Emléke legyen áldott.

Gyászoló hozzátartozói

4335642

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága jó nagymama, dédnagymama, rokon,

ismerős, az árkosi születésű nagyborosnyói

JAKAB VILHELMINA

(szül. BENCZE)

Vilmika óvó néni

életének 90. évében

csendesen elhunyt.

Drága halottunk földi maradványait 2025. október 24-én 15 órakor helyezzük örök nyugalomra az árkosi

ravatalozóháztól az árkosi unitárius temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

1120499

Megemlékezés

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a szotyori KARSAI SIMONRA halálának 21. évfordulóján. Pihenése legyen csendes.

Szerettei

5218/b

Fájó szívvel emlékezünk

a bölöni VAJDA LAJOS

volt magyar csendőrre

és nejére haláluk 15., illetve 13. évfordulóján.

Nyugodjanak békében.

Szeretteik

4335613

„Gyászunk az a csend, amelyben az emlékek szívünkben szólnak.” (Deverdics Éva)

Szeretettel emlékezünk­

SZABÓ AJNÁCSKÁRA

és SZABÓ SÁNDORRA

haláluk ötödik évfordulóján.

Szeretteik

1120497

Szíved nemes volt, kezed dolgos, életed nehéz volt, álmod legyen boldog. Fájó szívvel emlékezünk a szentivánlaborfalvi születésű sepsiszentgyörgyi

id. CSŰRÖS LÁSZLÓRA ­halálának első évfordulóján.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Özvegye, fia és unokái

4335638

Minden évben eljön a nap, mely számunkra fájó

emlék marad.

Fájó szívvel emlékezünk

a baróti SZÉP BÉLÁRA

halálának tizedik évfordulóján. Emléked szívünkben

mindig élni fog.

Gyászoló családja

21076

Fájó szívvel emlékezünk

a gidófalvi születésű

sepsiszentgyörgyi

id. KÖLCZE JÁNOSRA

halálának 8. évfordulóján. Emlékét örökre szívünkben őrizzük, soha nem múló

fájdalommal.

Bánatos családja

1120487

Öt év telt el azóta, hogy elveszítettünk. Bár az idő múlik, a hiányod nem csökken, mindennap velünk élsz a csendben, az emlékekben, a közös pillanatokban. Szívünkben örökké megmarad a mosolyod, kedvességed, türelmed és a szereteted, amelyet mindannyiunknak adtál. Az elmúlt években sokszor erőt merítettünk abból, amit tőled kaptunk: a hitből, a reményből és abból a tudatból, hogy Te mindig velünk maradsz, amíg őrizzük emléked. Ma nem csupán a hiányodra emlékezünk, hanem arra az ajándékra is, amit az életünkbe hoztál. Arra, hogy megtanítottál szeretni, kitartani és értékelni a mindennapok apró örömeit.

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk

TAMÁS NOÉMIRE.

Özvegye, Attila és szerető hozzátartozói

1120478

Egy pillanat volt, és megállt a szíved, amelyben nem volt más, csak jóság és szeretet. Egész életen át dolgozva éltél, bánatot ránk hagyva csendesen elmentél.

Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk ­SZÉKELY KLÁRÁRA

halálának ötödik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4335615

Életed úgy múlt el, mint egy pillanat, de emléked szívünkben örökre megmarad. Szerető szíved pihen a föld alatt, minden érted hulló könnycsepp nyugtassa álmodat.

Fájó szívvel emlékezünk

a székelytamásfalvi

id. GÁSPÁR ÁRPÁDRA ­halálának tizenegyedik ­évfordulóján.

Szerettei

4335636

Kegyelettel, szívem mély

fájdalmával emlékezem drága jó gyermekeimre,

SZŐCS TIBORRA halálának negyedik, SZŐCS ATTILÁRA

halálának 34., valamint

szeretett jó férjemre,

SZŐCS JENŐRE halálának

18. évében. Övék az örökös békés nyugalom, enyém

az örökös szívfájdalom.

Nyugalmuk legyen csendes, emlékük áldott.

4335637