A táblázatban nyolcadik Sepsi OSK hazai mérkőzéssel folytatja szereplését a másodosztályú labdarúgó-bajnokságban. A 11. fordulóban a sepsiszentgyörgyi csapat szombaton 11 órától az újonc Gloria Beszterce ellen játszik a Sepsi Duna Arénában, ahol Ovidiu Burcă legénysége egy diadallal újabb lépést tehetne a felsőházi rájátszásba jutás felé. A találkozót az FRF TV élőben közvetíti.

Az előző játéknapot a háromszéki és a besztercei együttes is győzelemmel zárta, előbbi az FC Bacău vendégeként hozta a kötelezőt (0–2), míg utóbbi hazai környezetben a Chindia Târgoviște ellen borította a papírformát (3–1). Az eddigi tíz fordulóban a Sepsi OSK 19 pontot szerzett, így nyolcadik a táblázatban, míg a Gloria Beszterce 9 egységet gyűjtött, ezáltal tizenhatodik a rangsorban. Ovidiu Burcă legénysége saját közönsége előtt háromszor diadalmaskodott, ráadásul ezeken gólt sem kapott, illetve csak egyszer szenvedett vereséget. A Nicolae Grigore irányította labdarúgók idegenben még nyeretlenek, mivel négyszer kikaptak és mindössze egyszer játszottak döntetlent. A két csapat hasonló támadójátékkal rendelkezik, a piros-fehér mezesek tíz mérkőzésen 11 gólt lőttek, a Gloria pedig tízszer volt eredményes. A székelyföldi alakulat védelme jóval hatékonyabb, a második legjobb a bajnokságban, ugyanis csupán nyolcszor zörgött a hálója, a Beszterce viszont tizennyolc találatot kapott. Ha szombaton a sepsiszentgyörgyi gárda igazolja a papírformát, akkor újabb lépést tehet a felsőházi rájátszásba jutás felé. Az élmezőnyben tartózkodó riválisok közül a Vajdahunyadi Corvinul, a Nagyváradi FC Bihar és a Marosvásárhelyi ASA is verhető ellenfelet fogad saját közönsége előtt, a Bukaresti Steaua a sereghajtónál játszik, viszont izgalmasnak ígérkezik a Chindia Târgoviște–FC Voluntari, illetve a Resicabányai CSM–Jászvásári Poli találkozó.

A 11. forduló programja: * szombat: Concordia Chiajna–FC Metalul Buzău (11 óra), CS Dinamo Bukarest–CS Tunari (11 óra), Resicabányai CSM–Jászvásári Poli (11 óra), Marosvásárhelyi ASA–CSM Slatina (11 óra), Sepsi OSK–Gloria Beszterce (11 óra – FRF TV), Vajdahunyadi Corvinul–FC Bacău (11 óra), Sellenberki SK–Ceahlăul Piatra Neamț (11 óra), Szatmárnémeti Olimpia–Bukaresti Steaua (11 óra), Újszentesi SK–FC Câmpulung Muscel (11 óra), Chindia Târgoviște–FC Voluntari (13.30 óra – Digi Sport 1, Prima Sport 1) * vasárnap: Nagyváradi FC Bihar–CS Afumați (11.30 óra – Digi Sport 1, Prima Sport 1). (miska)