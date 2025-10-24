A harmadosztályú labdarúgó-bajnokság tizedik fordulójában mindkét háromszéki csapat hazai környezetben lép pályára. A közel egy hónapja veretlen Sepsi OSK II. ma 15 órától a CS Blejoi ellen játszik a szemerjai stadionban, míg a listavezető Kézdivásárhelyi SE szombaton 15 órától a sereghajtó Galaci Oțelul II. együttesét fogadja a Sinkovits Stadionban.
A sepsiszentgyörgyi és a Prahova megyei alakulat is győzelemmel hangolt az egymás elleni összecsapásra: előbbi a CS Victoria Traian vendégeként nyert (1–2), utóbbi hazai pályán a CSM Râmnicu Sărat felett diadalmaskodott (3–1). Az eddigi kilenc fordulóban a Sepsi OSK II. 14 pontot szerzett, így ötödik a táblázatban, a Răzvan Vlad irányította CSO Blejoi pedig 16 egységet gyűjtött, ezáltal negyedik a rangsorban. A piros-fehér mezesek és a munténiai gárda korábban hatszor nézett farkasszemet a harmadosztályban, a háromszéki együttes kétszer, riválisa négyszer örülhetett. A mostani idényben Nagy Sándor legénysége saját közönsége előtt kétszer győzedelmesedett, kétszer döntetlent játszott és egyszer vereséget szenvedett, míg soron következő ellenfele idegenben két siker mellett egyszer remizett és kétszer alulmaradt.
A legutóbbi játéknapon a kézdivásárhelyi csapat az FC Unirea Brăila otthonában hozta a kötelezőt (0–4), míg az Eugen Baștină vezette moldvai labdarúgók hazai környezetben simán kikaptak az Unirea Braniștea ellen Slobozia Conachi-ban (0–3). A legjobb védelemmel rendelkező céhes városi alakulat a jelenlegi kiírásban kiválóan teljesít a Sinkovits Stadionban, mivel négy találkozót behúzott és csak egyszer vesztett. A kék-fehér mezesek szombati vetélytársa idegenben egyelőre nyeretlen, hiszen kétszer játszott döntetlent és háromszor pont nélkül utazhatott haza. Liviu Negoiță játékosai támadásban és védekezésben is jobb mutatókkal rendelkeznek, mint Duna-parti ellenlábasuk, ugyanis az éllovas 23 gólt jegyzett és csupán hatszor zörgött a hálója, ezzel ellentétben a sereghajtó tizenegyszer volt eredményes és 25 találatot kapott.
A tizedik forduló programja: * ma: Sepsi OSK II.–CS Blejoi (15 óra) * szombat: CSO Plopeni–CSM Râmnicu Sărat (15 óra), Sporting Liești–CS Victoria Traian (15 óra), Unirea Braniștea–CS Păulești (15 óra), Kézdivásárhelyi SE–Galaci Oțelul II. (15 óra), Petrolul Ploiești II.–FC Unirea Brăila (15 óra). (miska)