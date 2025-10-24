A harmadosztályú labdarúgó-bajnokság tizedik fordulójában mindkét háromszéki csapat hazai környezetben lép pályára. A közel egy hónapja veretlen Sepsi OSK II. ma 15 órától a CS Blejoi ellen játszik a szemerjai stadionban, míg a listavezető Kézdivásárhelyi SE szombaton 15 órától a sereghajtó Galaci Oțelul II. együttesét fogadja a Sinkovits Stadionban.

A sepsiszentgyörgyi és a Prahova megyei alakulat is győzelemmel hangolt az egymás elleni összecsapásra: előbbi a CS Victoria Traian vendégeként nyert (1–2), utóbbi hazai pályán a CSM Râmnicu Sărat felett diadalmaskodott (3–1). Az eddigi kilenc fordulóban a Sepsi OSK II. 14 pontot szerzett, így ötödik a táblázatban, a Răzvan Vlad irányította CSO Blejoi pedig 16 egységet gyűjtött, ezáltal negyedik a rangsorban. A piros-fehér mezesek és a munténiai gárda korábban hatszor nézett farkasszemet a harmadosztályban, a háromszéki együttes kétszer, riválisa négyszer örülhetett. A mostani idényben Nagy Sándor legénysége saját közönsége előtt kétszer győzedelmesedett, kétszer döntetlent játszott és egyszer vereséget szenvedett, míg soron következő ellenfele idegenben két siker mellett egyszer remizett és kétszer alulmaradt.

A legutóbbi játéknapon a kézdivásárhelyi csapat az FC Unirea Brăila otthonában hozta a kötelezőt (0–4), míg az Eugen Baștină vezette moldvai labdarúgók hazai környezetben simán kikaptak az Unirea Braniștea ellen Slobozia Conachi-ban (0–3). A legjobb védelemmel rendelkező céhes városi alakulat a jelenlegi kiírásban kiválóan teljesít a Sinkovits Stadionban, mivel négy találkozót behúzott és csak egyszer vesztett. A kék-fehér mezesek szombati vetélytársa idegenben egyelő­re nyeretlen, hiszen kétszer játszott döntetlent és háromszor pont nélkül utazhatott haza. Liviu Negoiță játékosai támadásban és védekezésben is jobb mutatókkal rendelkeznek, mint Duna-parti ellenlábasuk, ugyanis az éllovas 23 gólt jegyzett és csupán hatszor zörgött a hálója, ezzel ellentétben a sereghajtó tizenegyszer volt eredményes és 25 találatot kapott.

A tizedik forduló programja: * ma: Sepsi OSK II.–CS Blejoi (15 óra) * szombat: CSO Plopeni–CSM Râmnicu Sărat (15 óra), Sporting Liești–CS Vic­toria Traian (15 óra), Unirea Braniștea–CS Păulești (15 óra), Kézdivásárhelyi SE–Galaci Oțelul II. (15 óra), Petrolul Ploiești II.–FC Unirea Brăila (15 óra). (miska)