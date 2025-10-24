Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Teremlabdarúgás, 1. LigaKötelező a győzelem a sereghajtó ellen

2025. október 24., péntek, Sport

Két hét kényszerpihenő után folytatódnak a teremlabdarúgó 1. Liga küzdelmei, a remek szezonrajtot felmutató éllovas Sepsi-SIC szombaton a sereghajtó Mausoleul Mărășești csapatát fogadja a futsalélvonal 6. fordulójában. A 19 órakor kezdődő találkozónak a sepsiszentgyörgyi Szabó Kati Sportcsarnok ad otthont.

    Fotó: Miska Brigitta

Folytatná remek sorozatát a Sepsi-SIC, amely három győzelemmel és két döntetlennel a tarsolyában fogadja szombaton a pont nélkül sereghajtó Mausoleul Mărășești csapatát. Ez lesz a két alakulat hatodik egymás elleni bajnokija, ez idáig a háromszéki zöld-fehérek csak két diadalt ünnepelhettek, míg háromszor pontosztozkodással zárult a párharc. A teremlabdarúgó 1. Liga előző idényében Mánya Szabolcs tanítványai hazai környezetben 4–4-es, majd a visszavágón 3–3-as döntetlent játszottak holnapi ellenfelükkel.

A zöld-fehérek egy remivel melegítettek vasárnapra, a küzdelemsorozat 5. fordulójában 2–2-t játszottak a Háromszékre látogató Marosvásárhelyi VSK ellen, és azzal az értékes ponttal átvették a vezetést a tabellán. A moldvaiak sorozatban ötödik tétmeccsüket veszítették el a futsalélvonal előző körében, miután 11–6 arányban alulmaradtak a West Dévával szemben. A Mărășești számára ez volt a harmadik olyan párharc, amelyen tíznél több gólt kapott: a címvédő Galaci United 20–0-ra, míg a Dévai Autobergamo 15–4-re páholta el őket.

„A Mărășești egy mumuscsapat számunkra, így tartunk egy picit a mérkőzéstől. Ha teljes játékoskerettel jönnek, akkor nem lesz könnyű meccsünk. Nem jelent az semmit, hogy három találkozón is több mint tíz gólt kaptak: mi elsők vagyunk, ők utolsók, és nekünk nyerni kell. Sajnos, Kanyó eltiltás miatt nem bevethető, Szabó tüdőgyulladással fekszik, Szőcs sérült, és egy ifjúsági játékosunkra sem számíthatunk, így akik vagyunk, komolyan oda kell tegyük magunkat, és hoznunk kell a kötelezőt a sereghajtó ellen” – nyilatkozta Mánya Szabolcs, a Sepsi-SIC edző-játékosa.

