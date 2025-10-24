Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Női kosárlabda, Nemzeti LigaBajnoki rangadóra készülnek a zöld-fehérek

2025. október 24., péntek, Sport

Milánói kiszállása után újabb nehéz mérkőzés vár a bajnoki címvédő Sepsi-SIC csapatára, amely vasárnap 19 órától a Bukaresti Rapid együttesét fogadja a megyeszékhelyi Szabó Kati Sportcsarnokban a női kosárlabda Nemzeti Liga 4. fordulójában.

    Fotó: Miska Brigitta

Nincsenek könnyű napjai a nyolcszoros bajnok és kilencszeres Román Kupa-győztes Sepsi-SIC együttesének, amely hét közben az Európa-kupában játszott, a hétvégén pedig már a hazai pontvadászatban kell bizonyítania. A Zoran Mikes edzette zöld-fehérek ki sem heverték az olasz GEAS Basket otthonában elszenvedett újabb kudarcot (77–44), máris a Bukaresti Rapid elleni bajnokira kell összpontosítaniuk.

A háromszékiekhez hasonlóan a fővárosi gárda is pályára lépett a második számú női kosárlabda európai klubsorozat szerdai játéknapján, és kemény harc végén 65–61 arányban veszített Madridban a Movistar Estudiantes vendégeként. A zöld-fehérek három forduló és három vereség után az utolsó helyet foglalják el a négyesükben, a bukarestiek viszont két győzelemmel és egy vereséggel vezetik kvartettjüket a csoportküzdelmek felénél, így reális esélyük van a továbbjutásra.

A Nemzeti Ligában is a Rapidnak megy jobban, magabiztosan és tetemes pontkülönbséggel megnyerte az eddigi három mérkőzését, a bajnokság nyitókörében pihenő szentgyörgyiek egy győzelemnél és egy vereségnél tartanak. A veretlen és 6 pontos vasutaslányok a tabella harmadik helyéről várják a vasárnapi rangadót, a Sepsi-SIC viszont 3 ponttal a rangsor ötödik helyén áll. (tibodi)

