Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

MegyeinfóÉves számvetés a megyei önkormányzatnál

2025. október 24., péntek, Közélet

Egy évvel ezelőtt kezdte el tevékenységét jelen felállásában Kovászna Megye Tanácsa, mely alkalomból Tamás Sándor elnök kisebb számvetéssel szolgált a tegnapi Megyeinfón. Elmondása szerint helytállónak bizonyult a mandátum átvételekor megfogalmazott meglátása, miszerint nem lesz könnyű, csak másként lesz nehéz, sőt, még nehezebbnek bizonyult, mint amire 2024 októberében számítottak.

  • Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke. Fotó: Csulak Zoltán
    Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke. Fotó: Csulak Zoltán

Tamás Sándor szerint politikai szempontból nagyon bonyolult időszak volt az elmúlt egy év, három választással (két államfői és egy parlamenti), politikai és gazdasági válsággal, mely nemcsak a magyar közösséget, de az ország teljes lakosságát megviselte. Az elnök szerint jelenleg jóval bonyolultabb a helyzet, mint egy évvel korábban elképzelték: láthatóak a közigazgatási átszervezési szándékok (községek összevonása, megyék felszámolása), továbbá ott vannak a költségvetési megszorítások, illetve a lakosságot sújtó rossz politikai döntések. Olyan lépéseket kell tenni, melyek megakadályozzák a hátrányos közigazgatási átszervezést, illetve amelyek révén nem lesz rosszabb a magyarság helyzete; az RMDSZ kormánybeli képviselői naponta megharcolnak azért, hogy valamit elérjenek, illetve megakadályozzanak rosszabbnál rosszabb döntéseket – fogalmazott.

Ami a beruházásokat, fejlesztéseket illeti, Tamás Sándor szerint a megyei önkormányzat munkájában – amint a korábbi években is – az út, híd, kórház hármasa mellett az oktatási rendszer, valamint a közösség megerősítése foglalt el kiemelt helyet. 

Az utak esetében július végén a megyei önkormányzat egyik legnagyobb értékű pályázatának finanszírozási szerződését írták alá: a Kézdiszentlélek és Lemhény közötti megyei útszakasz korszerűsítését célzót. Idén lezárul ugyanakkor az erdővidéki úthálózat modernizálása, valamint a sepsibükszádi Olt-híd újraépítése, az angyalosi és a kőröspataki megyei útszakaszok korszerűsítése.

Az egészségügy terén kormányzati forrásokból Sepsiszentgyörgyön felépült az új tüdőkórház, továbbá uniós forrásokból elkészült a megyei kórház sürgősségi eseteket fogadó osztályának új épülete, amit használatba is adtak. Emellett az energiahatékonyság növelését célzó munkálatok zajlanak a fertőző épületén, a főépület központi szárnyán, valamint a konyhaépületen. 

Oktatási vonalon szeptemberben a Sepsiszentgyörgyi Speciális Általános Iskola tanulói már a felújított, kibővített és korszerűen felszerelt épületben kezdték meg a tanévet. Emellett a megyei önkormányzat 36 helyi önkormányzattal összefogva az Országos Helyreállítási Alapból származó forrásokból vidéki iskolákat látott el bútorzattal, tanszerekkel, valamint elektromos iskolabu­szokkal.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Nagy D. István Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-24 08:00 Cikk megjelenítése: 165 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 47
szavazógép
2025-10-24: Sport - :

Bajnoki rangadóra készülnek a zöld-fehérek (Női kosárlabda, Nemzeti Liga)

Milánói kiszállása után újabb nehéz mérkőzés vár a bajnoki címvédő Sepsi-SIC csapatára, amely vasárnap 19 órától a Bukaresti Rapid együttesét fogadja a megyeszékhelyi Szabó Kati Sportcsarnokban a női kosárlabda Nemzeti Liga 4. fordulójában.
2025-10-24: Közélet - Fekete Réka:

Ingyenes szűrővizsgálat a megyei kórházban (A prosztatarák ellen)

Ötödik alkalommal szervezi meg a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház az ingyenes prosztatarákszűrést november 10–14. között a 45 év feletti férfiak számára. A szűrővizsgálatot a kórház járóbeteg-rendelőjében végzik előjegyzés szerint. 
rel="noreferrer"