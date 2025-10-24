Egy évvel ezelőtt kezdte el tevékenységét jelen felállásában Kovászna Megye Tanácsa, mely alkalomból Tamás Sándor elnök kisebb számvetéssel szolgált a tegnapi Megyeinfón. Elmondása szerint helytállónak bizonyult a mandátum átvételekor megfogalmazott meglátása, miszerint nem lesz könnyű, csak másként lesz nehéz, sőt, még nehezebbnek bizonyult, mint amire 2024 októberében számítottak.

Tamás Sándor szerint politikai szempontból nagyon bonyolult időszak volt az elmúlt egy év, három választással (két államfői és egy parlamenti), politikai és gazdasági válsággal, mely nemcsak a magyar közösséget, de az ország teljes lakosságát megviselte. Az elnök szerint jelenleg jóval bonyolultabb a helyzet, mint egy évvel korábban elképzelték: láthatóak a közigazgatási átszervezési szándékok (községek összevonása, megyék felszámolása), továbbá ott vannak a költségvetési megszorítások, illetve a lakosságot sújtó rossz politikai döntések. Olyan lépéseket kell tenni, melyek megakadályozzák a hátrányos közigazgatási átszervezést, illetve amelyek révén nem lesz rosszabb a magyarság helyzete; az RMDSZ kormánybeli képviselői naponta megharcolnak azért, hogy valamit elérjenek, illetve megakadályozzanak rosszabbnál rosszabb döntéseket – fogalmazott.

Ami a beruházásokat, fejlesztéseket illeti, Tamás Sándor szerint a megyei önkormányzat munkájában – amint a korábbi években is – az út, híd, kórház hármasa mellett az oktatási rendszer, valamint a közösség megerősítése foglalt el kiemelt helyet.

Az utak esetében július végén a megyei önkormányzat egyik legnagyobb értékű pályázatának finanszírozási szerződését írták alá: a Kézdiszentlélek és Lemhény közötti megyei útszakasz korszerűsítését célzót. Idén lezárul ugyanakkor az erdővidéki úthálózat modernizálása, valamint a sepsibükszádi Olt-híd újraépítése, az angyalosi és a kőröspataki megyei útszakaszok korszerűsítése.

Az egészségügy terén kormányzati forrásokból Sepsiszentgyörgyön felépült az új tüdőkórház, továbbá uniós forrásokból elkészült a megyei kórház sürgősségi eseteket fogadó osztályának új épülete, amit használatba is adtak. Emellett az energiahatékonyság növelését célzó munkálatok zajlanak a fertőző épületén, a főépület központi szárnyán, valamint a konyhaépületen.

Oktatási vonalon szeptemberben a Sepsiszentgyörgyi Speciális Általános Iskola tanulói már a felújított, kibővített és korszerűen felszerelt épületben kezdték meg a tanévet. Emellett a megyei önkormányzat 36 helyi önkormányzattal összefogva az Országos Helyreállítási Alapból származó forrásokból vidéki iskolákat látott el bútorzattal, tanszerekkel, valamint elektromos iskolabu­szokkal.