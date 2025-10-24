Ötödik alkalommal szervezi meg a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház az ingyenes prosztatarákszűrést november 10–14. között a 45 év feletti férfiak számára. A szűrővizsgálatot a kórház járóbeteg-rendelőjében végzik előjegyzés szerint.

November a prosztatarák elleni küzdelem hónapja, ezért is szervezi ebben az időszakban a megyei kórház az ingyenes szűrést, amellyel a megelőzés fontosságát, az egészségtudatos szemléletet kívánja erősíteni a lakosság körében. A rendszeres szűrővizsgálatok kulcsszerepet játszanak a betegségek korai felismerésében, akár életet is menthetnek – hangsúlyozzák a lapunkhoz eljuttatott kórházi közleményben. A program kezdete óta egyre nagyobb az érdeklődés a prosztatarákszűrés iránt, ha első évben alig ötvenen-hatvanan jelentkeztek, 2023-ban 120-an vették igénybe az ingyenes vizsgálati lehetőséget, tavaly százhatvanötre növekedett ez a szám.

2024-ben a megyei kórházban negyven prosztatadaganatos beteget vettek nyilvántartásba, volt köztük 54 év alatti páciens is, de többségük a 70–85 éves korosztályból származott. Idén szeptember végéig harminc új esetet jegyeztek – közölték.

Az ingyenes szűrésre minden, 45 év fölötti férfi jelentkezhet a spitfog.ro oldalon akkor is, ha nincsenek a betegségre utaló panaszai. A szakemberek szerint a korai felismerés nemcsak a gyógyulás esélyét növeli, hanem lehetővé teszi a kevésbé megterhelő kezelési módszerek alkalmazását is, ami jelentősen javíthatja a páciens életminőségét.