Békecsúcs helyett szankciók Amerikából

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy egyelőre törölte a tervezett találkozót Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, azt csak később fogják megtartani, ugyanakkor az Egyesült Államok súlyos szankciókat vezetett be Oroszország ellen. Az amerikai elnök ezt szerdán közölte, miután tárgyalt Mark Ruttéval, a NATO főtitkárával. Az amerikai pénzügyminisztérium mindeközben bejelentette, hogy Oroszország két legnagyobb olajtermelő vállalatát – a Rosznyeftet és a Lukoilt – is felvették a szankciós listára.

Donald Trump a Fehér Házban tartott megbeszélést követően elmondta, úgy érzi, hogy a találkozó most nem hozná meg az elvárt eredményt. „Töröltük a találkozót Putyin elnökkel, nem érezzük helyénvalónak. Nem vinne bennünket oda, ahova jutni akarunk, így töröltem. A jövőben fogjuk megtartani” – fogalmazott az amerikai elnök. Donald Trump azt is elmondta, hogy hosszú megfontolás után hozta meg a szankciós döntést két nagy orosz olajvállalat ellen, aminek célja, hogy a háború lezárását elősegítse. Trump elismerte csalódottságát az Oroszországgal folytatott tárgyalások lassú üteme miatt: „Minden alkalommal, amikor Vlagyimir­rel beszélek, jó beszélgetéseink vannak, aztán sehova nem vezetnek.” Ennek ellenére az amerikai elnök továbbra is úgy véli, hogy az orosz elnök véget akar vetni az ukrajnai háborúnak. „Azt hiszem, mindketten békét akarnak. Ez már majdnem négy éve tart. Ha én lettem volna az elnök, ez soha nem kezdődött volna el” – mondta Trump.

Az amerikai pénzügyminisztérium szerint a szankciók „Oroszország komoly elkötelezettségének hiánya miatt” léptek életbe az ukrajnai háborút lezáró békefolyamat iránt. A szankciók fokozzák a nyomást Oroszország energiaszektorára, és „csökkentik a Kreml bevételét, amellyel a hadsereget és legyengült gazdaságot támogatják” – tette hozzá a minisztérium.

Trump a szankciókkal kapcsolatban kifejezte reményét, hogy azok nem maradnak sokáig érvényben. „Reméljük, hogy a háború rendeződik” – mondta.

Trump a NATO-főtitkárral, Mark Ruttéval tartott találkozóján kifejtette, hogy miért nem adnak Tomahawk rakétákat Ukrajnának. Az elnök a fegyverek összetettségére hivatkozott. Minimum hat hónapba, általában egy évbe telik megtanulni a használatukat. Rendkívül bonyolultak – magyarázta Trump, hozzátéve, hogy „az egyetlen mód, ahogyan a Tomahawk kilőhető, az az, ha mi lőjük ki, és ezt nem fogjuk megtenni”. A kérdés azután merült fel, hogy az amerikai elnök múlt héten találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, aki a tárgyalások alatt arra törekedett, hogy országa megkapja ezeket a fegyvereket oroszországi célpontjainak támadásához.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Brüsszelben az Európai Unió tagállamainak állam- és kormányfőinek találkozóján értékelte, hogy Oroszországgal szemben az Egyesült Államok és az Európai Unió is újabb szankciókat vezetett be. Az ukrán elnök szerint régóta vártak erre, reményei szerint pedig működni is fog. Zelenszkij elmondta, Ukrajna továbbra is készen áll a tárgyalásokra és egy tűzszünetre, ehhez viszont növelni kell a nyomást Vlagyi­mir Putyin orosz elnökön.