Időközi választások

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy egyelőre törölte a tervezett találkozót Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, azt csak később fogják megtartani, ugyanakkor az Egyesült Államok súlyos szankciókat vezetett be Oroszország ellen. Az amerikai elnök ezt szerdán közölte, miután tárgyalt Mark Ruttéval, a NATO főtitkárával. Az amerikai pénzügyminisztérium mindeközben bejelentette, hogy Oroszország két legnagyobb olajtermelő vállalatát – a Rosznyeftet és a Lukoilt – is felvették a szankciós listára.