Időközi választások

Elfogadta a kormány tegnapi ülésén az időközi helyhatósági választások megszervezéséről szóló határozatot – közölte az ülést követően Ioana Dogioiu kormányszóvivő.
A határozat értelmében december 7-én, vasárnap Bukarestben főpolgármestert, Buzău megyében megyeitanács-elnököt, illetve országszerte több településen polgármestert választanak. A jelöltek iktatása november 11-én kezdődik, a választási kampány november 22-étől december 6-áig tart. Bukarest főpolgármesteri tisztségének elnyeréséért a kormánypártok mindenike – kivéve az RMDSZ-t – külön jelöltet indít.