Időközi választások

2025. október 24., péntek, Belföld

Elfogadta a kormány tegnapi ülésén az időközi helyhatósági választások megszervezéséről szóló határozatot – közölte az ülést követően Ioana Dogioiu kormányszóvivő.

    Fotó: gov.ro

A határozat értelmében december 7-én, vasárnap Bukarestben főpolgármestert, Buzău megyében megyeitanács-elnököt, illetve országszerte több településen polgármestert választanak. A jelöltek iktatása november 11-én kezdődik, a választási kampány november 22-étől december 6-áig tart. Bukarest főpolgármesteri tisztségének elnyeréséért a kormánypártok mindenike – kivéve az RMDSZ-t – külön jelöltet indít.

2025-10-24: Világfigyelő - :

Békecsúcs helyett szankciók Amerikából

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy egyelőre törölte a tervezett találkozót Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, azt csak később fogják megtartani, ugyanakkor az Egyesült Államok súlyos szankciókat vezetett be Oroszország ellen. Az amerikai elnök ezt szerdán közölte, miután tárgyalt Mark Ruttéval, a NATO főtitkárával. Az amerikai pénzügyminisztérium mindeközben bejelentette, hogy Oroszország két legnagyobb olajtermelő vállalatát – a Rosznyeftet és a Lukoilt – is felvették a szankciós listára.
2025-10-24: Belföld - :

Megvárják az indoklást

A bírák és ügyészek nyugdíjazási feltételeit módosító törvénytervezettel kapcsolatos további lépésekről az alkotmánybírósági döntés indoklásának közzétételét követően születik döntés, miután a kormánykoalícióban is megvitatják a témát – jelentette ki Ioana Dogioiu kormányszóvivő.
