Megvárják az indoklást

A kormányülést követő sajtótájékoztatón azt is megkérdezték tőle, hogy a kormányfő miért nem várt 30 napot a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanácsnak (CSM) az igazságszolgáltatási nyugdíjreformmal kapcsolatos véleményezésére, miután az igazságügyi minisztérium felhívta a figyelmét ennek szükségességére. Dogioiu azt felelte, hogy ő személy szerint nem látta a minisztérium erre vonatkozó értesítését, és abból a dokumentációból, amelyet a kormányfő tanácsosai a rendelkezésére bocsátottak, az derül ki, ez az első alkalom, hogy az alkotmánybíróság úgy döntött, be kell tartani a 30 napos várakozási időt.