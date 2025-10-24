Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Megvárják az indoklást

2025. október 24., péntek, Belföld

A bírák és ügyészek nyugdíjazási feltételeit módosító törvénytervezettel kapcsolatos további lépésekről az alkotmánybírósági döntés indoklásának közzétételét követően születik döntés, miután a kormánykoalícióban is megvitatják a témát – jelentette ki Ioana Dogioiu kormányszóvivő.

    Fotó: gov.ro

A kormányülést követő sajtótájékoztatón azt is megkérdezték tőle, hogy a kormányfő miért nem várt 30 napot a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanácsnak (CSM) az igazságszolgáltatási nyugdíjreformmal kapcsolatos véleményezésére, miután az igazságügyi minisztérium felhívta a figyelmét ennek szükségességére. Dogioiu azt felelte, hogy ő személy szerint nem látta a minisztérium erre vonatkozó értesítését, és abból a dokumentációból, amelyet a kormányfő tanácsosai a rendelkezésére bocsátottak, az derül ki, ez az első alkalom, hogy az alkotmánybíróság úgy döntött, be kell tartani a 30 napos várakozási időt.

