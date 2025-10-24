Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Szélriadó

2025. október 24., péntek, Belföld

Felerősödő szélre figyelmeztető sárga jelzésű riasztásokat adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat tegnap az ország északi, nyugati és középső részére.

    Fotó: meteoromania.ro

Az előrejelzések szerint a mai nap folyamán 10 és 21 óra között a Bánságban, a Körösvidéken, Máramarosban, Erdélyben, Olténia nyugati és déli részén a szél 50–70 kilométer/órás sebességgel fújhat, a hegyvidéken a széllökések sebessége elérheti a 70–90, 1700 méter fölött a 90–120 kilométert óránként. A meteorológusok szerint az ország többi részén is szeles időre lehet számítani az említett időszakban.

