Az előrejelzések szerint a mai nap folyamán 10 és 21 óra között a Bánságban, a Körösvidéken, Máramarosban, Erdélyben, Olténia nyugati és déli részén a szél 50–70 kilométer/órás sebességgel fújhat, a hegyvidéken a széllökések sebessége elérheti a 70–90, 1700 méter fölött a 90–120 kilométert óránként. A meteorológusok szerint az ország többi részén is szeles időre lehet számítani az említett időszakban.