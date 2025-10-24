Orbán Viktor: Élni fogunk Magyarországért

Orbán Viktor – aki beszédét a tömeg méretére utalva úgy kezdte: „ez már az űrből is látszik” – azt mondta, a Békemenet talán egész Európa legnagyobb nemzeti hazafias mozgalma, amely a liberális korszellem és a brüsszeli elnyomók ellenében képes volt megvédeni a hazáját. „Képesek voltatok tizenhat évig, s ki tudja, még meddig kormányon tartani Európa egyetlen keresztény, konzervatív és nemzeti kormányát, képesek voltatok megvédeni Magyarország határait és megtartani a hazánkat Európa egyetlen migránsmentes országaként” – hangoztatta a kormányfő. A Békemenetről azt mondta, ma újra elfoglalták, megtöltötték és méltóságteljes ünnepi menet díszébe vonták Budapest utcáit. „Zászlót, hitet és reményt hoztatok magatokkal éppúgy, mint 1956. október 23-án” – tette hozzá. „Ma nem fegyver dördül, hanem ének szól, nem vér hullik, hanem zászlók dobognak. Szívek dobognak együtt, magyar szívek, és emlékezünk a pesti srácokra, lányokra, munkásokra, édesanyákra, akik nem vágytak hősökké lenni, „csak védték a sebzett hazát.”

Orbán Viktor rámutatott: amikor a magyar szív megdobban, azt meghallja az egész világ. 1956-ban is meghallotta, sőt, nemcsak meghallotta, de bele is remegett. Az egész világkommunizmus megrendült, mert Budapest példát adott a rab nemzeteknek: reményt adott azoknak, akik elnyomásban éltek. Leoldotta a félelem láncait, amelyek fogva tartották a lelkeket, és megtanította az egész világnak, hogy a szabadság nem ajándék, nem kegy, hanem kivívott jog – mondta Orbán Viktor. Szerinte a magyarok nélkül sohasem bukott volna meg a kommunizmus. Azt is mondta, hogy a világ sokat változott ’56 óta, 69 év nagy idő, de egy dolog nem változott, és nem is változhat: a tartás. „A tartás nem változhat, mert a forradalom szelleme nem a harcban, hanem a magyarok önbecsülésében él tovább” – fogalmazott a kormányfő. 1956 az emberi méltóság ünnepe, egyetemes emberi üzenet. Minden népnek joga van szabadságban, méltóságban és békében élni. „Büszkék vagyunk, hogy ’56-ban az egész szabad világért harcoltunk. Mégis magunkra maradtunk, cserben hagytak bennünket, ahogy mindig, ha a komolyra fordultak a dolgok. 1956 a bizonyíték: mi, magyarok mindig többet adtunk a világnak, mint amit kaptunk tőle” – fogalmazott Orbán Viktor.

A miniszterelnök úgy folytatta: Brüsszel úgy döntött, háborúba megy, és a háborúpárti országok már létrehozták a háborús szövetséget, amit „utánozhatatlan eleganciával” a hajlandók koalíciójának neveznek. „Hajlandóak elküldeni másokat meghalni. Készen állnak, hogy még több fegyvert, még több pénzt küldjenek Ukrajnába. Az ukrán–orosz háborút saját háborújukká nyilvánították, és ezzel bele is léptek. Benne vannak nyakig” – tette hozzá. Úgy értékelt: ha Brüsszel nem akadályozná az amerikai elnök békemisszióját, már vége lenne a háborúnak. Mindenki tudja, ha Donald Trump lett volna az elnök, a háború ki sem tört volna. És ha nem gáncsolnák, már béke lenne – hangsúlyozta.

Orbán Viktor szólt arról is: Magyarország a béke oldalára állt. Európában egyedül Magyarország áll ki a béke mellett, de Magyarországnak sem volt mindig ereje ehhez. Emlékeztetett: „az első világháborúban elvesztettünk 660 ezer, a másodikban 850 ezer életet. Az első és a második nagy háborúból nem tudtunk, de ebből a mostaniból kimaradunk.” Orbán Viktor azt mondta: „Most erős és szuverén nemzet vagyunk, amelynek méltósága van, amely megőrzi magát és a jövőjét, hiába rikoltozzák az árulók, hogy Szlava Ukraini. Mi csak annyit válaszolunk: dicsőség Magyarországnak! Aki nemet mond a háborúra, az velünk van. Aki magyar, az békét akar. Aki magyar, az élni akar. Nem adjuk a pénzünket, nem adjuk át a fegyvereinket, nem megyünk háborúba, és nem fogunk meghalni Ukrajnáért, de élni fogunk Magyarországért.”

Orbán Viktor emlékeztetett, öt hónap múlva az országnak döntenie kell a sorsáról, és mivel egyetlen lélekről sem mondhatnak le, mert minden magyar felelős minden magyarért, beszélni kell a megtévesztett magyarokkal is. Szerinte van sok magyar, aki azt hiszi, hogy jó ügy mellett áll, amikor Brüsszelt és a Brüsszelből ideküldött bábkormányjelölteket támogatja. „Akik azt hiszik, hogy a kormányváltást támogatják, valójában a háborút támogatják, ha tudnak róla, ha nem” – közölte.

Úgy fogalmazott: jövőre meg kell mutatniuk a világnak, hogy van egy nemzet Európa szívében, amely nem fél a saját útján járni, nem enged a zsarolásnak és nem hátrál meg a történelem viharában. „Ezek vagyunk mi, magyarok, a szabadság vándorai, és amíg itt vagyunk, ezen a téren, és amíg lesz akár egyetlen magyar is a földön, addig lesz, aki kimondja: itt béke lesz, mert mi békét akarunk, és szabadság lesz, mert mi szabadságra születtünk” – hangsúlyozta népes hallgatósága előtt Orbán Viktor.