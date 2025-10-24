Nemzeti Menet, ellenzéki tömegrendezvények Budapesten

A Nemzeti Meneten a demonstráció résztvevői az 1956 forradalom, alatta a Rendszerváltás 2026 feliratú molinó mögött vonultak. A Hősök terén Magyar Péter pártelnök mondott beszédet. Történelmi visszatekintésében a Tisza-vezér felidézte többek között Orbán Viktor 1989-es beszédét is. „1956 szelleme 1989-ben újraéledt ezen a téren, amikor egy fiatal férfi kiállt a Műcsarnok lépcsőjére, és kimondta sokunk vágyát: ha hiszünk a magunk erejében, képesek vagyunk véget vetni a kommunista diktatúrának. Az a fiatal férfi Orbán Viktor volt. Ma már nehéz nem észrevenni a tragikus iróniát. Az a politikus, aki egykor az orosz csapatok kivonását követelte, ma a Kreml leglojálisabb szövetségese” – vélekedett Magyar Péter. A Békemenettel kapcsolatban megjegyezte: „október 23-án nem a kormányt, hanem az országot kell ünnepelnünk, azokat az embereket, akik hisznek a szabad Magyarországban, abban, amit 1956 hősei követeltek”. „Ma újra elhangozhatna ez a mondat: Ha van bennünk elég mersz, ha mind azt akarjuk, de csak akkor, beteljesíthetjük forradalmunk akaratát. A kérdés, hogy készen állunk-e kimondani ezt, és lesz-e bennünk elég mersz. Elég volt a félelemből, magyarok százezrei megmutatták a világnak, van, amit nem lehet eltiporni: a szabadság iránit vágyat, becsületet, hitet egy szebb jövőben. Mindenhol egyszerre zendült fel a mondat, elég volt, vége van, elvtársak. Tovariscsi Konyec!” – mondta Magyar, a tömeg pedig ezután ismét Ruszkik, haza! Ruszkik, haza! skandálásába kezdett. Magyar Péter azzal folytatta: biztos abban, ha az ő közösségük alakítja az ország sorsát, Magyarország odafigyelőbb és emberségesebb lesz.

A Momentum a Műegyetem rakparton emlékezett meg az ’56-os hősökről, ahol Rózsa András, a párt elnöke mondott beszédet, majd koszorút helyeztek el az ’56-os hősök műegyetemi emlékművénél. Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke a fővárosi Nagy Imre Emlékháznál emlékezett meg október 23-áról. Szerinte a múlt tisztelete nemcsak a visszanézésről szól, hanem a jövő építésének mikéntjéről is, arról, hogy mit őrzünk meg és mit utasítunk el abból, amit elődeink tettek. A magyarok 1956-ban egy világbirodalom és annak hazai kiszolgálói ellen keltek fel – hangsúlyozta Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke, parlamenti frakcióvezetője, kormányfőjelöltje pártja október 23-i megemlékezésén a budapesti Corvin közben. Toroczkai László úgy nyilatkozott: a jövő évi országgyűlési választás után három pártnak lehet meghatározó szava az ország jövőjével kapcsolatban.

A Fidesz már az „elsikkasztott rendszerváltás” óta jelen van a magyar közéletben, és láthatóan nem lépett fel a globalizmus térnyerése ellen, míg a Tisza Párt „virtigli liberálglobalista nemzetellenes politikát folytat”. Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere szerint a nemzeti összetartozás csak akkor lehetséges, ha senki nem akarja megmondani, hogyan kell szeretni a hazát. Közölte: „idén először és mostantól mindig október 23-án a lyukas zászló leng a Városházán, a Lánchídon és más budapesti hidakon is, hogy emlékeztessen bennünket arra, amit az ’56-osok pontosan tudtak: csak az együvé tartozása ad egy nemzetnek bátorságot, és csak egy bátor nemzet lehet szabad”.