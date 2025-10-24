Tegnap délután az Erdélyi Vitézi Rend Kézdiszéki Kapitánysága és Fekete Miklós ny. zenetanár, a Kézdiszéki Székely Tanács elnöke a céhes város régi református temetőjében az 1994. november 26-án a Szoboszlay-kirakatper áldozatainak emlékére felavatott, monumentális méretű 1956-os kopjafánál hajtott fejet a magyar forradalom és szabadságharc ismert és névtelen hősei előtt, külön kiemelve annak a tíz erdélyi mártírnak a nevét, akiket halálra ítéltek és kivégeztek.

A kopjafára felszerelt réztáblán Szoboszlay Aladár, Huszár József, Ábrahám Árpád, dr. Kónya Béla István, Orbán Károly, dr. Ştefan Fîntînar, Lukács István, Tamás Imre, Tamás Dezső és Orbán István neve olvasható. Beke Ernő, a rend Kézdiszéki Kapitányságának tiszteletbeli székkapitánya rövid beszédében rájuk is emlékezett. „Közülük ketten kötődtek Felső-Háromszékhez: Kónya István Béla (1915–1958), aki Kézdivásárhelyen volt jogtanácsos, és Ábrahám Árpád (1914–1958), aki Torján volt római katolikus plébános. Rájuk, a szabadságra vágyókra, a szabadságharcosokra emlékezünk itt, az ő emlékükre állított kopjafánál, évről évre megadva a tiszteletet nekik, abban reménykedve, hogy eljön az a nap, amikor az ő álmuk valóra fog válni” – mondotta többek között a tiszteletbeli székkapitány.

A rövid megemlékezés koszorúzással, valamint a magyar és a székely himnusz eléneklésével ért véget.