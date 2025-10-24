Ma este a Városi Könyvtár épülete piros és sárga fényekbe borul, jelezve Kézdivásárhely részvételét az End Polio Now (Vessünk véget a gyermekbénulásnak most) nemzetközi programban. A kezdeményezés Kézdivásárhely Önkormányzata és a Vigadó Művelődési Központ támogatásával valósul meg, amelyek lehetővé tették, hogy a város is részese legyen ennek a világméretű humanitárius akciónak. A Rotary több mint négy évtizede harcol a gyermekbénulás ellen, és ez idő alatt a betegség előfordulása világszinten 99,9 százalékkal csökkent. Bár Romániában már évtizedek óta nem jelent veszélyt a vírus, a világ egyes részein – például Pakisztánban és Afganisztánban – még mindig előfordulnak megbetegedések. Ezért a küzdelem továbbra sem ért véget: amíg a poliovírus a Föld bármely pontján jelen lehet, addig a felelősség közös. „Ez a program az emberi felelősségről, a törődésről és az összefogásról szól” – hangsúlyozta Simon-Császár Mária, a kézdivásárhelyi Rotary Klub elnöke.

A városi könyvtár díszkivilágítása szimbolikus üzenet, mely Kézdivásárhelyt a világ több száz városa közé emeli, ahol ezen az estén a fények az összefogás erejét hirdetik. A kézdivásárhelyi Rotary Klub célja, hogy a helyi közösséget is bevonja ebbe a nemes küldetésbe, és közösen hirdessék az üzenetet: egyetlen gyermek sem maradhat oltás nélkül, amíg a betegség megelőzhető.