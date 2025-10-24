Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Gyermekbénulás elleni küzdelemKézdivásárhely is csatlakozik

2025. október 24., péntek, Közélet

Október 24-én, a gyermekbénulás elleni küzdelem világnapján a kézdivásárhelyi Rotary Klub is bekapcsolódik a Rotary International kampányába, amelynek célja a poliomyelitis (járványos gyermekbénulás) teljes felszámolása.

  • A könyvtár épületét világítják meg. A szerző felvétele
    A könyvtár épületét világítják meg. A szerző felvétele

Ma este a Városi Könyvtár épülete piros és sárga fényekbe borul, jelezve Kézdivásárhely részvételét az End Polio Now (Vessünk véget a gyermekbénulásnak most) nemzetközi programban. A kezdeményezés Kézdivásárhely Önkormányzata és a Vigadó Művelődési Központ támogatásával valósul meg, amelyek lehetővé tették, hogy a város is részese legyen ennek a világméretű humanitárius akciónak. A Rotary több mint négy évtizede harcol a gyermekbénulás ellen, és ez idő alatt a betegség előfordulása világszinten 99,9 százalékkal csökkent. Bár Romániában már évtizedek óta nem jelent veszélyt a vírus, a világ egyes részein – például Pakisztánban és Afganisztánban – még mindig előfordulnak megbetegedések. Ezért a küzdelem továbbra sem ért véget: amíg a poliovírus a Föld bármely pontján jelen lehet, addig a felelősség közös. „Ez a program az emberi felelősségről, a törődésről és az összefogásról szól” – hangsúlyozta Simon-Császár Mária, a kézdivásárhelyi Rotary Klub elnöke.

A városi könyvtár díszkivilágítása szimbolikus üzenet, mely Kézdivásárhelyt a világ több száz városa közé emeli, ahol ezen az estén a fények az összefogás erejét hirdetik. A kézdivásárhelyi Rotary Klub célja, hogy a helyi közösséget is bevonja ebbe a nemes küldetésbe, és közösen hirdessék az üzenetet: egyetlen gyermek sem maradhat oltás nélkül, amíg a betegség megelőzhető.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Bartos Lóránt Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-24 08:00 Cikk megjelenítése: 142 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 47
szavazógép
2025-10-24: Közélet - :

A Szoboszlay-kirakatper áldozataira emlékeztek (Kézdivásárhely)

Tegnap délután az Erdélyi Vitézi Rend Kézdiszéki Kapitánysága és Fekete Miklós ny. zenetanár, a Kézdiszéki Székely Tanács elnöke a céhes város régi református temetőjében az 1994. november 26-án a Szoboszlay-kirakatper áldozatainak emlékére felavatott, monumentális méretű 1956-os kopjafánál hajtott fejet a magyar forradalom és szabadságharc ismert és névtelen hősei előtt, külön kiemelve annak a tíz erdélyi mártírnak a nevét, akiket halálra ítéltek és kivégeztek.
2025-10-24: Közélet - Farkas Réka:

A szabadság soha nem magától értetődő

Tisztelet a hősöknek! – ez volt a visszatérő motívum a sepsiszentgyörgyi ’56-os megemlékezés beszédeiben, ezt üzenték az ’56-os Emlékparkban felcsendülő énekek, versek. A magyar szabadság és helytállás ünnepén tisztelegtek az összegyűltek a pesti srácok és az Erdélyben meghurcoltak emléke előtt.
rel="noreferrer"