Előadás Sepsiszentgyörgyön Todorovits Rea író, közösségépítő, a Glamour rendszeres szerzője és elismert előadó Mindig van tovább – Kiút a krí­zisből című előadását hozza el Sepsiszentgyörgyre ma 19 órától az unitárius remplomba a MUKKK Ifjúsági és Kulturális Egyesület szervezésében. A

z est során személyes történetek, gyakorlati stratégiák és közösségi beszélgetés ad kapaszkodót azoknak, akik életük nehéz pillanataiban új irányt keresnek. Az előadás fókuszában az áll, miként lehet a kríziseket fordulóponttá alakítani: hogyan ismerhetők fel a túlélési minták, miként formálható a veszteségből új identitás, és milyen gyakorlati lépések segíthetnek a mindennapok helyreállításában. Történetei személyesek, mégis egyetemesek: mindannyiunk életében ott rejtőzik a fájdalom, a veszteség, a küzdelem – és a lehetőség, hogy új irányt vegyen az élet. Előadásai nemcsak szavak, hanem kapaszkodók: erőt, felismerést és közösségi élményt kínálnak. Az üzenete egyszerű, mégis mély: mindig van tovább.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. Október 28-án, kedden 19 órától és 29-én, szerdán 18 órától a Cimborák Báb­stúdióban Pignitzky Gellért Determinált című egyéni műsora látható, mely József Attila életét kívánja bemutatni a Szabad-ötletek jegyzéke, versei és más írásai nyomán, hangsúlyt helyezve arra is, milyen nehézségekkel kell megküzdenie egy fiúnak a férfivá válása során úgy, hogy nem rendelkezik semmiféle érzelmi biztonsággal. Zenei munkatárs: Kónya-Ütő Bence. Jegyek a központi jegyirodában, a biletmaster.ro oldalon vagy előadás előtt egy órával.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház ma zárva tart. A keddi műsor: 11 órától Lili és a kenguru (magyarul beszélő), 16.30-tól Sarkvidéki varázslat (magyarul beszélő) és A hercegnő és Drakula (románul beszélő), 18 órától Fiatal anyák (román feliratos), 18.30-tól Tejfogak (román–francia–dán–görög–bolgár fantasztikus filmdráma), 20 órától Jó szerencse (román feliratos), 20.30-tól A verseny (román akciófilm); szerdán: 16 órától Kiskedvencek elszabadulva (magyarul beszélő) és 16.30-tól románul beszélő, 18 órától Egyik csata a másik után (magyarul beszélő), 18.30-tól Jó szerencse (magyarul beszélő), 20.30-tól Fekete telefon 2. (magyarul beszélő), 21 órától A szomszéd (román vígjáték); csütörtökön: 16 órától Lili és a kenguru (magyarul beszélő), 16.30-tól A hercegnő és Drakula (románul beszélő), 18 órától Springsteen: Szabadíts meg az ismeretlentől (román feliratos), 18.30-tól Jó kutya (román feliratos), 20 órától Igen (román feliratos), 20.15-től Vadászat után (magyar feliratos).

Kiállítás

FOTÓKIÁLLÍTÁS. A Steigerwald Tibor fotóiból és Kisgyörgy Benjámin gondolataiból összeállított „több-mint-fotókiállítás” a sepsiszentgyörgyi unitárius egyházközség konferenciatermében megtekinthető hétfőtől péntekig 9–13 óráig, valamint vasárnap az istentisztelet után.

DÍSZLETKIÁLLÍTÁS ÉS NYÍLT PRÓBA. Bagossy Levente Jászai Mari-díjas díszlettervező színházidísz­let-makettjeiből nyílik kiállítás 29-én, szerdán 18 órától Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Központ dísztermében. Megnyitja Kósa András László, a bukaresti Liszt Intézet – Magyar Kulturális Központ vezetője és Lung László Zsolt, a Vigadó Művelődési Központ és az Udvartér Színház igazgatója. Ezt követően a nagyteremben az Udvartér Színház Györfi Csaba rendezésében készülő Édes Anna című előadása interaktív nyílt próbáján vehetnek részt az érdeklődők.

Zene

KAMARAZENEI KONCERT. Ma 19 órától Diana Jipa hegedűművész és Ștefan Doniga zongoraművész kamarahangversenyére kerül sor Sepsiszentgyörgyön az Árkosi Kulturális Központban, emlékezésként George Enescu halálának 70. évfordulójára, valamint a 19. század egyik fontos személyisége, a költő, zeneszerző, kiadó és a román kulturális élet fontos szereplője, Anton Pann halálának 170. évfordulójára. A Panntól Enescuig című projekt egyedülálló kapcsolatépítést teremt az európai kultúra két óriása között, utazást kínálva a közönségnek az elmúlt két évszázad hangzásvilágán keresztül, a folklór és a hagyományos ihlet ösvényén.

Tortoma Önképzőkör

ELŐADÁS A SZENT KORONÁRÓL. Október 28-án, kedden 19 órától a baróti Gyulai Líviusz Városi Könyvtár olvasótermében A Szent Korona titkai címmel Németh Zsolt, a Magyarságkutató Intézet ny. tudományos főmunkatársa (Budapest) tart vetített képes előadást. A témakörről szóló kötet a helyszínen beszerezhető, a szerző dedikál.

KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS. Október 30-án, csütörtökön 19 órától a baróti Gyulai Líviusz Városi Könyvtár olvasótermében Magyarnak lenni Amerikában címmel kerekasztal-beszélgetésre kerül sor. Meghívott a sepsiszentgyörgyi származású Antal-Ferencz Ildikó közgazdász, szabadúszó újságíró és blogger (Budapest). Beszélgetőtársa Tiboldi Bea egyesületi elnök (Csíki Anyák Egyesülete, Csíkszereda). A találkozón bemutatják a meghívott interjúköteteit is, amelyekben az észak-amerikai diaszpórában élő magyarokat szólaltatott meg. Mindkét rendezvény házigazdája Demeter Zoltán művelődésszervező.

Szenior Táncklub

A Sepsi Metropoliszövezet és az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezete újra elindítja a Szenior Táncklubot, mely egyedülálló lehetőséget kínál az idősebb nemzedék számára, hogy aktívan, vidáman és egészségesen töltsék szabadidejüket. A nagy népszerűségnek örvendő program idén négy csoporttal tér vissza, azoknak az időseknek is lehetőségük van a részvételre, akik Sepsiszék különböző településein élnek. A táncoktatást a Cseke Ágnes és Tüzes Csilla táncművész és táncpedagógus testvérpár vezeti. A táncklub foglalkozásai keddenként és szerdánként zajlanak. Érdeklődni és jelentkezni a 0757 121 366-os telefonszámon lehet hétköznap 9 és 16 óra között.

Öltögető hímzőkör Vargyasi Melindával

Kezdőket is várnak, hogy a gyönyörű erdélyi mintakincset együtt fedezzék fel és ezek alapján készítsenek modern, praktikus használati tárgyakat az Erdélyi Hagyományok Háza sepsiszentgyörgyi, Vasile Goldiș utca 2. szám alatti 19-es termében. Első lépésként a háromszéki mintákkal ismerkednek meg. A foglalkozásokra minden hétfőn 17 és 19 óra között kerül sor, és garantált a jó hangulat, a vidám társaság és a finom tea.

Hitvilág

BÉRMÁLÁSI FELKÉSZÍTŐ. Felnőttek számára bérmálási felkészítő, illetve felnőtt hittan kezdődött a sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánián, melyre minden kedden 19 órától kerül sor.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 13, 14.40 és 17 órától imaszándékok fogadása, 15 órától Irgalmasság rózsafüzére, 17.15-től Örvendetes rózsafüzér, 18 órától szentmise Gyergyóalfaluból, 18.50-től A hét plébániája. Honlap: mariaradio.ro.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Bereckben, kedden Ojtojzban és Kézdimartonoson, szerdán Lemhényben, csütörtökön Kézdialmáson és Csomortánban, pénteken Kommandón. Honlap: tega.ro.

VÍZELZÁRÁS. Sepsiszentgyörgyön október 29-én, szerdán 9-től 16 óráig szünetel az ivóvíz-szolgáltatás a Sajtó utca 8. szám alatti 15-ös tömbházban, a 13-as és 14-es tömbházban, a Deico Nyomdánál; a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóságnál, a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórháznál és a járóbeteg-rendelőnél, az Egészség sétányon.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Romulus Cioflec utcai Hygea III. gyógyszertár (0267 310 110) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961) gyógyszertár tart nyitva.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön egész héten 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) fogadják a sürgősségi eseteket.