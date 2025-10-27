A harmadosztályú labdarúgó-bajnokság tizedik fordulóját is sikerrel vették a háromszéki csapatok. A Sepsi OSK II. pénteken kiváló első félidei teljesítményének köszönhetően 2–1-re győzött a CS Blejoi ellen, így sorozatban ötödik sikerét ünnepelhette, míg a Kézdivásárhelyi SE szombaton 5–1-re diadalmaskodott a sereghajtó Galaci Oțelul II. felett, ezáltal továbbra is listavezető.

A negyedik helyre léptek

Az első fél­időben a sepsiszentgyörgyi csapat akarata érvényesült, amely már a 15. percben vezetést szerzett, Kocsis Norbert előkészítése után Nistor Ákos a jobb alsóba továbbított (1–0). Nagy Sándor legénysége a folytatásban is sorra alakította ki a helyzeteket, Nistor újabb lövését szögletre tolta Cristian Cernat, aki Batzula Hunor közeli lehetőségét is bravúrral védte. A piros-fehér mezesek a 34. percben növelték előnyüket, ekkor Batzula szabadrúgásból tekert a hálóba (2–0). A háromszéki gárda szervezett letámadásának köszönhetően a Prahova megyei együttes elvétve lépte át a félpályát, ezért csak egyszer veszélyeztetett, Dragoș Gheorghe pontrúgását Gedő Hunor kiütötte. A Sepsi OSK II. aztán ismét betalálhatott volna, azonban Batzula és Kocsis kísérleténél, illetve Vereguț Dániel fejesénél is mentett a kapus.

Răzvan Vlad vezetőedző a szünetben hármas cserével próbálta felrázni alakulatát, amely magához ragadta a kezdeményezést. Az 56. percben a tisztázni igyekvő Győrfi Attila szinte öngólt vétett, viszont a keresztléc kisegítette a játékost, aztán a sarokrúgást követően Andrei Șerban és Alexandru Constantinescu próbálkozása is a kapufáról vágódott vissza. A házigazdáknak nem sikerült felszabadítani, így Rareș Iliescu 22 méterről a bal felsőbe bombázott (2–1). A hátralévő időben a Blejoi mindent megtett az egyenlítés reményében, ellenben a remek napot kifogó Gedő állta a sarat, hárította Constantinescu, Cosmin Lambru és Gheorghe lövését, míg Mihai Nițescu a kapufát találta telibe. A megyeszékhelyi labdarúgók sorozatban ötödször győztek, ezzel a felsőházi rájátszást jelentő negyedik helyre léptek a táblázatban.

Labdarúgás, 3. Liga, alapszakasz, 2. csoport, 10. forduló: Sepsi OSK II.–CS Blejoi 2–1 (2–0).

Sepsiszentgyörgy, szemerjai stadion. Vezette: Adrian Frățilă (Vadu Paşii). Sepsi OSK II.: Gedő – Leczki, Győrfi (Păcurar, 59.), Vereguț, Fekete, Cîmpean, S. Matei, Nistor, Truța (Bena, 63.), Batzula, Kocsis. Edző: Nagy Sándor. Blejoi: Cernat – Constantinescu (Drăgoi, 75.), Șerban, Dima (Iliescu, 46.), Costache, Gheorghe, A. Oprea (Lambru, 46.), Mănescu, Toroiman (Ionică, 86.), R. Oprea, Popenciu (Nițescu, 46.). Edző: Răzvan Vlad. Gólszerzők: Nistor (15.), Batzula (34.), illetve Iliescu (56.). Sárga lap: Cîmpean (74.), illetve Șerban (83.), Iliescu (84.).



Továbbra is listavezetők

Az éllovas és a sereghajtó csapott össze a Sinkovits Stadionban, ahol a kézdivásárhelyi csapat esélyeshez méltóan indította a mérkőzést, már az 5. percben vezetést szerzett: Barta Norbert passza után Andrei Nicoloiu gurított a kapuba (1–0). Ezt követően Barta életerős lövését szögletre ütötte a hálóőr, aki hamarosan Iulian Nechita fejesét és Gajdó Tamás löketét is hárította. A házigazdák a szünet előtt növelték előnyüket, Barta újabb előkészítését Nechita váltotta gólra (2–0). A vendégek csak elvétve lépték át a félpályát, először a 44. percben veszélyeztettek, ekkor Mihai Munteanu próbálkozását fogta Csíki Szabolcs.

A második félidőben is a felső-háromszéki együttes akarata érvényesült, Barta kísérletét lábbal védte a kapus, aki Rareș Plăiașu közeli lehetőségénél bravúrral mentett. Az 56. percben váratlanul szépített a moldvai alakulat, Ștefan Gheorghică távoli lövése Barta hátán megpattanva a jobb alsóba vágódott (2–1). A folytatásban rákapcsoltak a jobb játékerőt képviselő kék-fehér mezesek, és a hátralévő időben még háromszor voltak eredményesek. Nechita mesterhármassal zárta a találkozót, előbb Varga Norbert, majd Raul Rusu átadásából zörgette meg a hálót, a hosszabbításban pedig Fülöp Zalán beállította a végeredményt (5–1).

Labdarúgás, 3. Liga, alapszakasz, 2. csoport, 10. forduló: Kézdivásárhelyi SE–Galaci Oțelul II. 5–1 (2–0).

Kézdivásárhely, Sinkovits Stadion. Vezette: Eduard George Laluciu (Bolotești). KSE: Csíki – Gajdó, Burlacu (Rusu, 46.), Cîrstian, Varga M., Drugă (Fülöp, 68.), Fábián (Budău, 68.), Barta, Nicoloiu (Dobos, 68.), Plăiașu (Varga N., 57.), Nechita. Edző: Liviu Negoiță. Oțelul II.: Ilică – Năstasă, Cojoc, Olteanu (Iorga, 78.), Butuc, Munteanu (Sima, 78.), Nichifor (Rotaru, 26.), Enache, Vișan, Gheorghică (Neagu, 90+1.), Iurea. Edző: Eugen Baștină. Gólszerzők: Nicoloiu (5.), Nechita (42., 65., 82.), Fülöp (90+3.), illetve Gheorghică (56.). Sárga lap: Budău (75.).

További eredmények, 10. forduló: CSO Plopeni–CSM Râmnicu Sărat 2–0, Sporting Liești–CS Victoria Traian 3–2, Unirea Bra­niștea–CS Păulești 2–1, Petrolul Ploiești II.–FC Unirea Brăila 1–0.

A táblázat:

1. Kézdivásárhely 8 1 1 28–7 25

2. Lieşti 7 1 2 29–16 22

3. Păuleşti 6 1 3 18–9 19

4. Sepsi OSK II. 5 2 3 19–13 17

5. Blejoi 5 1 4 22–14 16

6. Plopeni 5 1 4 15–14 16

7. Braniştea* 5 2 3 22–19 14

8. Traian 4 1 5 15–23 13

9. Petrolul II. 3 0 7 15–19 9

10. Brăila 2 2 6 10–29 8

11. Râmnicu Sărat 2 0 8 14–26 6

12. Oţelul II. 1 2 7 12–30 5

* három büntetőpont levonva

A 11. forduló programja: * péntek: FC Unirea Brăila–CSO Plopeni (15 óra), Galaci Oțelul II.–Petrolul Ploiești II. (15 óra), CS Blejoi–Sporting Liești (15 óra), CSM Râmnicu Sărat–Sepsi OSK II. (15 óra) * szombat: CS Păulești–Kézdivásárhelyi SE (14 óra), CS Victoria Traian–Unirea Braniștea (14 óra).