Közel két hét szünet után a hétvégén folytatódott a női másodosztályú kézilabda-bajnokság, amelynek ötödik fordulójában a Sepsi-SIC pénteken gólzáporos idegenbeli sikert ün­nepelhetett. A sepsiszentgyörgyi csapat a papírformát igazolva 40–15-re diadalmaskodott a Besz­tercei Ifjúsági Olimpiai Központ vendégeként, így sorozatban negyedszer győzött. A zöld-fehér mezesek november 2-án, vasárnap 13 órától az éllovas CSM Roman ellen ­játszanak rangadót a Szabó Kati Sportcsarnokban.

A jobb játékerőt képviselő sepsiszentgyörgyi együttes remekül kezdte a mérkőzést, sorozatban ötször köszönt be, ellenfele viszont először csak a 6. percben volt eredményes (1–5). A folytatásban is a háromszéki alakulat akarata érvényesült, támadásban és védekezésben is sokkal jobban teljesített riválisánál, amely az első félidőben mindössze ötször zörgette meg a hálót. A zöld-fehér mezesek negyedóra elteltével már két számjegyű különbséget alakítottak ki (3–13), a szünetig pedig tovább növelték előnyüket (5–22). A második felvonásban némileg feljavult a Beszterce játéka, azonban a Carmen Cartaș irányította kézilabdázók sem lassítottak, így a 38. percben már 20 találattal vezettek (6–26). A házigazdák az utolsó negyedórában sem találták az ellenszert Andra Banu átlövéseire, ugyanakkor Delia Rău szélről termelte a gólokat, ezáltal a Sepsi-SIC kiütéses győzelemmel zárta az észak-erdélyi kiszállását (15–40).

Női kézilabda, A-divízió, alapszakasz, B-csoport, 5. forduló: Besztercei Ifjúsági Olimpiai Központ–Sepsi-SIC 15–40 (5–22).

Beszterce, városi sportcsarnok. Vezette: Illés Norbert és Dumitru Sechel. Besztercei Ifjúsági Olimpiai Központ: Silav – Roman 2, Amarandei 2, Raicu 5, Rada 3, Heghedus 3, Lăpădat. Cserék: Stanciu (kapus), Mantea, Petre, Ungureanu, Șuțu, Bălan. Vezetőedző: Daniela Constantina Rațiu. Sepsi-SIC: Demeter – Márton 7 (1), Damian 5, Pavel 4, Rău 6, Bîrlă 3, Soreanu 1. Cserék: Andrei (kapus), Lupișcă 3, Crețu, Cîrstian 1, Ghinea 2, Banu 8, Solymosi, Kellán, Balázs. Vezetőedző: Carmen Cartaș. Kiállítások: 2, illetve 6 perc. Hétméteresek: 4/9, illetve 1/2.

További eredmények, 5. forduló: CS Știința Bacău–Jászvásári CSM 20–43, Fogarasi VSK–Hargita KK 27–23, CS Județean Prahova–CSM Roman 27–32.

A rangsor állása: 1. CSM Roman 10 pont, 2. Sepsi-SIC 8 pont, 3. Jászvásári CSM 7 pont, 4. CS Județean Prahova 6 pont, 5. Fogarasi VSK 4 pont, 6. Hargita KK 2 pont, 7. Besztercei Ifjúsági Olimpiai Központ 0 pont, 8. CS Știința Bacău 0 pont. (miska)