Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Labdarúgás, SuperLigaTizenegyest hibázva játszottak döntetlent

2025. október 27., hétfő, Sport

Folytatta veretlenségi sorozatát a SuperLigában az FK Csíkszereda, amely pénteken hazai pályán döntetlent játszott az FC Petrolul Ploiești ellen a 14. fordulóban. Ilyés Róbert legénységének megvolt az esélye, hogy zsinórban harmadszor győzzön az élvonalbeli bajnokságban, de Szalay Szabolcs a hajrában tizenegyest hibázott.

  • Fotók: Tókos Csaba
    Fotók: Tókos Csaba

Óvatos játékkal indítottak a felek, aztán tíz perc elteltével felpörögtek az események. Először a házigazdák veszélyeztettek, Anderson Ceará szabadrúgása elkerülte a jobb alsó sarkot, majd a 13. percben vezetést szereztek a vendégek. Végh Bence kezezése miatt Horațiu Feșnic a videobíró segítségével tizenegyest ítélt, amelyet Adrian Chică-Roșă értékesített (0–1), ezt követően a Plo­iești-ről érkezett szurkolók magyar­ellenes rigmusokba kezdtek. A folytatásban a csíkszeredai csapat hibákkal tarkított játékkal rohamozott, miközben az Eugen Neagoe irányította együttes ellentámadásból növelhette volna előnyét. Előbb Chică-Roșă közeli lövését mentette szögletre Eduard Pap, aki kisvártatva Ricardinho távoli próbálkozását is bravúrral védte. A házigazdák szünet előtt váratlanul egyenlítettek, a 41. percben Ceará beadása után Raul Bălbărău kiejtette a labdát a kezéből, Eppel Márton pedig a kapuba továbbított (1–1).

A második félidőben a székelyföldi alakulat magához ragadta a kezdeményezést, a 61. percben Pászka Loránd löketét a keresztlécre tolta a csereként beállt Stefan Krell. A másik oldalon Alexandru Mateiu távoli lehetőségénél Pap is bravúrral hárított, Paul Papp fejese viszont pontatlan volt. A 68. percben a kispadról érkezett Szabó Bálint kísérlete alig tévesztett célt, majd a játékvezető is megunta az ultrák viselkedését, rövid időre leállította a mérkőzést, és kiküldte a csapatkapitányt, hogy nyugtassa le a hőbörgőket. A hajrában büntetőlövéshez jutott az FK Csíkszereda, miután Mateiu szabálytalankodott Szalay Szabolcs ellen, azonban a sértett a jobb kapufát találta telibe. A Prahova megyei gárda emberhátrányban fejezte be a találkozót, mivel Yohan Roche két perc alatt két sárga lapot kapott. A döntetlennel a székelyföldi klub maradt a táblázat 14. helyén a Kolozsvári CFR mögött, ellenben szeptember 1-je óta őrzi veretlenségét.

 

 

Eredmény, SuperLiga, alapszakasz, 14. forduló: FK Csíkszereda–FC Petrolul Ploiești 1–1 (gólszerzők: Eppel Márton 41., illetve Adrian Chică-Roșă 13. – tizenegyesből).

További eredmények, 14. forduló: FC Argeș–Bukaresti Dinamo 1–1, Galaci Oțelul–Kolozsvári Universitatea 1–2, Kolozsvári CFR–FC Farul Constanța 0–2, FC Metaloglobus Bukarest–Universitatea Craiova 0–0, FCSB–Aradi UTA 4–0.

A táblázat:

1. Botoșani                  8          4          1          26–11  28

2. Rapid                        8          4          1          21–9    28

3. Craiova                     8          4          2          24–14  28

4. Dinamo                    6          6          2          20–14  24

5. Argeș                        7          3          4          19–15  24

6. Oțelul                       5          4          5          20–13  19

7. Farul                         5          4          5          16–17  19

8. Slobozia                   5          3          5          16–15  18

9. Kolozsvár                 4          5          5          16–16  17

10. FCSB                       4          4          6          19–20  16

11. Arad                       3          7          4          16–24  16

12. Petrolul                 3          4          7          10–15  13

13. CFR                        2          7          5          19–26  13

14. Csíkszereda          2          7          5          17–26  13

15. Hermannstadt     2          4          7          10–18  10

16. Metaloglobus       1          4          9          12–28    7

Az FK Csíkszereda november 3-án, hétfőn 17.30-tól az FC Farul Constanța vendégeként játszik a SuperLiga 15. fordulójában. (miska)

