Folytatta veretlenségi sorozatát a SuperLigában az FK Csíkszereda, amely pénteken hazai pályán döntetlent játszott az FC Petrolul Ploiești ellen a 14. fordulóban. Ilyés Róbert legénységének megvolt az esélye, hogy zsinórban harmadszor győzzön az élvonalbeli bajnokságban, de Szalay Szabolcs a hajrában tizenegyest hibázott.

Óvatos játékkal indítottak a felek, aztán tíz perc elteltével felpörögtek az események. Először a házigazdák veszélyeztettek, Anderson Ceará szabadrúgása elkerülte a jobb alsó sarkot, majd a 13. percben vezetést szereztek a vendégek. Végh Bence kezezése miatt Horațiu Feșnic a videobíró segítségével tizenegyest ítélt, amelyet Adrian Chică-Roșă értékesített (0–1), ezt követően a Plo­iești-ről érkezett szurkolók magyar­ellenes rigmusokba kezdtek. A folytatásban a csíkszeredai csapat hibákkal tarkított játékkal rohamozott, miközben az Eugen Neagoe irányította együttes ellentámadásból növelhette volna előnyét. Előbb Chică-Roșă közeli lövését mentette szögletre Eduard Pap, aki kisvártatva Ricardinho távoli próbálkozását is bravúrral védte. A házigazdák szünet előtt váratlanul egyenlítettek, a 41. percben Ceará beadása után Raul Bălbărău kiejtette a labdát a kezéből, Eppel Márton pedig a kapuba továbbított (1–1).

A második félidőben a székelyföldi alakulat magához ragadta a kezdeményezést, a 61. percben Pászka Loránd löketét a keresztlécre tolta a csereként beállt Stefan Krell. A másik oldalon Alexandru Mateiu távoli lehetőségénél Pap is bravúrral hárított, Paul Papp fejese viszont pontatlan volt. A 68. percben a kispadról érkezett Szabó Bálint kísérlete alig tévesztett célt, majd a játékvezető is megunta az ultrák viselkedését, rövid időre leállította a mérkőzést, és kiküldte a csapatkapitányt, hogy nyugtassa le a hőbörgőket. A hajrában büntetőlövéshez jutott az FK Csíkszereda, miután Mateiu szabálytalankodott Szalay Szabolcs ellen, azonban a sértett a jobb kapufát találta telibe. A Prahova megyei gárda emberhátrányban fejezte be a találkozót, mivel Yohan Roche két perc alatt két sárga lapot kapott. A döntetlennel a székelyföldi klub maradt a táblázat 14. helyén a Kolozsvári CFR mögött, ellenben szeptember 1-je óta őrzi veretlenségét.

Eredmény, SuperLiga, alapszakasz, 14. forduló: FK Csíkszereda–FC Petrolul Ploiești 1–1 (gólszerzők: Eppel Márton 41., illetve Adrian Chică-Roșă 13. – tizenegyesből).

További eredmények, 14. forduló: FC Argeș–Bukaresti Dinamo 1–1, Galaci Oțelul–Kolozsvári Universitatea 1–2, Kolozsvári CFR–FC Farul Constanța 0–2, FC Metaloglobus Bukarest–Universitatea Craiova 0–0, FCSB–Aradi UTA 4–0.

A táblázat:

1. Botoșani 8 4 1 26–11 28

2. Rapid 8 4 1 21–9 28

3. Craiova 8 4 2 24–14 28

4. Dinamo 6 6 2 20–14 24

5. Argeș 7 3 4 19–15 24

6. Oțelul 5 4 5 20–13 19

7. Farul 5 4 5 16–17 19

8. Slobozia 5 3 5 16–15 18

9. Kolozsvár 4 5 5 16–16 17

10. FCSB 4 4 6 19–20 16

11. Arad 3 7 4 16–24 16

12. Petrolul 3 4 7 10–15 13

13. CFR 2 7 5 19–26 13

14. Csíkszereda 2 7 5 17–26 13

15. Hermannstadt 2 4 7 10–18 10

16. Metaloglobus 1 4 9 12–28 7

Az FK Csíkszereda november 3-án, hétfőn 17.30-tól az FC Farul Constanța vendégeként játszik a SuperLiga 15. fordulójában. (miska)