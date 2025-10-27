A házigazda Sepsi-SIC már az első sípszó után átvette a találkozó irányítását, Mánya és Máthis távoli bombája pedig jelezte, nem lesz könnyű dolga a sereghajtó Mausoleul Mărăşeşti csapatának. A 3. percben Veress juttatta előnyhöz a zöld-fehéreket (1–0), akik a továbbiakban meddő mezőnyfölényben játszottak és ziccert ziccer után hagytak ki. A 16. percben a vendégektől Dima lőtt először a kapunkra, majd kevéssel később Rendi góljával már kettővel vezetett a szentgyörgyi alakulat (2–0).

A térfélcsere után sem változott a játék képe: Mánya Szabolcs tanítványai folyamatosan ostromolták a Mărăşeşti kapuját, miközben a moldvaiak csak a védekezésre koncentráltak. A 23. percben Fábián is beköszönt, nem sokkal később Mánya iratkozott fel a gólszerzők listájára (4–0). Annak ellenére, hogy a háromszéki együttes irányította a küzdelmet, a 33. percben szépítettek a vendégek (4–1), akik Dima kiállítása miatt a 35. percben emberhátrányba kerültek. Gáll gyorsan visszaállította a négygólos különbséget, aztán Makó és Veress is eredményes volt (7–1). A véghajrában Rendi kapufát lőtt, valamint több helyzetünk kimaradt, a Sepsi-SIC viszont így is megérdemelten győzött, és vezeti az 1. Liga rangsorát.

Teremlabdarúgás, 1. Liga, 6. forduló: Sepsi-SIC–Mausoleul Mărăşeşti 7–1 (2–0).

Sepsiszentgyörgy, Szabó Kati Sportcsarnok, mintegy 250 néző. Vezette: Liviu Chița, Andrei Hornet. Sepsi-SIC: Korodi – Gáll, Mánya, Veress, Fábián (cserék: Ráduly, Makó, Sandu, Neagu, Rendi, Csősz, Vajna, Máthis, Szabó). Edző: Mánya Szabolcs. Mărăşeşti: Vodă – Strat, Mocanu, Dima, Lazăr (cserék: Măzărel, Badiu, Dogaru, Baiciu, Grigoraș). Edző: Dima Emil. Gólszerzők: Veress (3., 38.), Rendi (17.), Fábián (23.), Mánya (28.), Gáll (35.), Makó (37.), illetve Mocanu (33.). Sárga lap: Veress (22.), illetve Strat (13.), Badiu (27.), Dima (35., 35.). Kiállítva: Dima (35.).