BirkózásKét érem Marosvásárhelyről

2025. október 27., hétfő, Sport

A Sepsiszentgyörgyi MSK-tól Lavinia Dârjan, míg a Sepsi ISK-tól Czári Róbert éremmel zárta az elmúlt hét végén Marosvásárhelyen megtartott U15-ös birkózó Román Kupát. A viadal egyben a korosztály országos csapatbajnoksága is volt, ahol csak a sportiskolások voltak érdekeltek.

  • A Sepsi ISK ötödik lett a csapatbajnokságon. Fotó: Facebook / Sepsiszentgyörgyi Iskolás Sportklub
Péntektől vasárnapig a marosvásárhelyi Simon László Sportcsarnok adott otthont az U15-ös birkózók Román Kupa-viadalának, amelyen több mint 350 sportoló lépett szőnyegre. A mezőnyben ott volt a Sepsiszentgyörgyi MSK és a Sepsi ISK tizenhárom versenyzője is, csapataink pedig két éremmel zárták a megméret­tetést.

A Mátéfi Árpád edzette municípiumi sportklubtól egy lány és egy fiú birkózó vett részt a vásárhelyi erőpróbán. Lavinia Dârjan a 46 kilogrammos súlycsoportban a döntőig simán megnyerte a négy meccsét, a döntőben viszont kikapott marosi ellenfelétől, és így ezüstéremmel kellett vigasztalódnia. Az együttes másik tagja, a 85 kilogrammosok között versenyző Varga Mátyás helyezés nélkül fejezte be a kupaviadalt. 

A Sepsi ISK (edző: Kertész Dávid, Hatos Péter és Kertész Mátyás) tizenegy sportolóját nevezte a Román Kupára, és a 44 kilogrammos kategóriában küzdő Czári Róbert révén bronzérmet szerzett. Mellette Ilyés Botond (68 kg) a hetedik, Urszuly Gyopár (58 kg) a nyolcadik, míg Lukács Jónás (75 kg) a kilencedik helyen végzett, a többiek helyezés nélkül zártak.

A korosztályos csapatbajnokságban csak a Sepsi ISK volt érdekelt, amely a Brassói Dinamo ISK/Barcarozsnyói ISK és a Resicabányai ISK alakulataival folytatott kiélezett harcot a harmadik helyért. Bár mindkettővel 5–5-öt értek el, ellenfeleik pontozással jobbak voltak, a mieink így ötödikek lettek. Első helyen végzett a Marosvásárhelyi BSG, másodikon a Székely­udvarhelyi ISK és harmadikon a Krassó-Szörény megyei klub. (t)

