Mától szerdáig a bulgáriai Plovdivban tartják a 2025-ös országos pályakerékpáros-bajnokságot, amelynek mezőnyében ott van a Sepsi-SIC megyeszékhelyi bringása, Szabó Norbert is. Akárcsak egy éve, a huszonhatszoros román bajnok három versenyszámban teszi próbára magát, és bízik abban, hogy ezúttal is aranyérmekkel térhet haza.

Megfelelő pálya hiányában a Román Kerékpáros-szövetség 2025-ben is Bulgáriá­ban tartja az országos pályakerékpáros-bajnokságot, amelynek versenyeit mától szerdáig a plovdivi velo­dromban bonyolítják le. A viadalon rajthoz áll a Sepsi-SIC megyeszékhelyi bringása, Szabó Norbert is, aki sprintben, keirinben és 1 kilométeres időfutamban próbálja megvédeni címét és megőrizni országos csúcsait is.

„Mindhárom számban győzni szeretnék, hiszen ez az elvárás velem szemben az országoson. Mindezt a lehető legjobb idővel akarom megtenni, mivel a verseny után egy héttel következik a Balkán-bajnokság, és kíváncsi vagyok, hol állok a felkészülésben. Ott már keményebb lesz a konkurencia, ugyanis a bolgárok és a görögök egyre jobbak. Tavaly nyertem érmet a Balkán-bajokságon, és idén is szeretnék, de oda erősebb idők kellenek majd. Úgy érzem, most jó formában vagyok, és bizakodóan várom az előttem álló erőpróbákat” – nyilatkozta Szabó Norbert, aki már több mint egy hete Plovdivban edzőtáborozik. (tif)