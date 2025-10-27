Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Pálya-kerékpározásHárom versenyszámban áll rajthoz

2025. október 27., hétfő, Sport

Mától szerdáig a bulgáriai Plovdivban tartják a 2025-ös országos pályakerékpáros-bajnokságot, amelynek mezőnyében ott van a Sepsi-SIC megyeszékhelyi bringása, Szabó Norbert is. Akárcsak egy éve, a huszonhatszoros román bajnok három versenyszámban teszi próbára magát, és bízik abban, hogy ezúttal is aranyérmekkel térhet haza.

Megfelelő pálya hiányában a Román Kerékpáros-szövetség 2025-ben is Bulgáriá­ban tartja az országos pályakerékpáros-bajnokságot, amelynek versenyeit mától szerdáig a plovdivi velo­dromban bonyolítják le. A viadalon rajthoz áll a Sepsi-SIC megyeszékhelyi bringása, Szabó Norbert is, aki sprintben, keirinben és 1 kilométeres időfutamban próbálja megvédeni címét és megőrizni országos csúcsait is.

„Mindhárom számban győzni szeretnék, hiszen ez az elvárás velem szemben az országoson. Mindezt a lehető legjobb idővel akarom megtenni, mivel a verseny után egy héttel következik a Balkán-bajnokság, és kíváncsi vagyok, hol állok a felkészülésben. Ott már keményebb lesz a konkurencia, ugyanis a bolgárok és a görögök egyre jobbak. Tavaly nyertem érmet a Balkán-bajokságon, és idén is szeretnék, de oda erősebb idők kellenek majd. Úgy érzem, most jó formában vagyok, és bizakodóan várom az előttem álló erőpróbákat” – nyilatkozta Szabó Norbert, aki már több mint egy hete Plovdivban edzőtáborozik. (tif)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-27 08:00 Cikk megjelenítése: 86 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 190
szavazógép
2025-10-27: Sport - :

Két érem Marosvásárhelyről (Birkózás)

A Sepsiszentgyörgyi MSK-tól Lavinia Dârjan, míg a Sepsi ISK-tól Czári Róbert éremmel zárta az elmúlt hét végén Marosvásárhelyen megtartott U15-ös birkózó Román Kupát. A viadal egyben a korosztály országos csapatbajnoksága is volt, ahol csak a sportiskolások voltak érdekeltek.
2025-10-27: Szabadidő - :

Mit készítsünk ma? (Spenótos csicseriborsó-masala currys szósszal)

Hozzávalók – a spenótos csicseriborsó-masalához: 40 dkg csicseriborsó, 10 dkg spenót, 1 közepes fej hagyma, 4 közepes paradicsom, ½ hüvelykujjnyi gyömbér, 3–4 cikk fokhagyma, 1 evőkanál kókuszolaj, 1 mokkáskanál garam masala, 1 mokkáskanál őrölt koriander, 1 kiskanál mustármag, 1 mokkáskanál őrölt kömény vagy római kömény, 1 kiskanál kurkuma, 1 kiskanál pirospaprika (fűszerpaprika), 1 mokkáskanál őrölt bors, só; a currys kuszkuszhoz: 2,5 dl kuszkusz, 1 kiskanál curry, só, 1 evőkanál olaj.
rel="noreferrer"