HozzÃ¡valÃ³k â€“ a spenÃ³tos csicseriborsÃ³-masalÃ¡hoz: 40 dkg csicseriborsÃ³, 10 dkg spenÃ³t, 1 kÃ¶zepes fej hagyma, 4 kÃ¶zepes paradicsom, Â½ hÃ¼velykujjnyi gyÃ¶mbÃ©r, 3â€“4 cikk fokhagyma, 1 evÅ‘kanÃ¡l kÃ³kuszolaj, 1 mokkÃ¡skanÃ¡l garam masala, 1 mokkÃ¡skanÃ¡l Å‘rÃ¶lt koriander, 1 kiskanÃ¡l mustÃ¡rmag, 1 mokkÃ¡skanÃ¡l Å‘rÃ¶lt kÃ¶mÃ©ny vagy rÃ³mai kÃ¶mÃ©ny, 1 kiskanÃ¡l kurkuma, 1 kiskanÃ¡l pirospaprika (fÅ±szerpaprika), 1 mokkÃ¡skanÃ¡l Å‘rÃ¶lt bors, sÃ³; a currys kuszkuszhoz: 2,5 dl kuszkusz, 1 kiskanÃ¡l curry, sÃ³, 1 evÅ‘kanÃ¡l olaj.

ElkÃ©szÃ­tÃ©se. A currys kuszkuszhoz a hozzÃ¡valÃ³kat egy tÃ¡lba mÃ©rjÃ¼k, Ã¶sszekeverjÃ¼k, felÃ¶ntjÃ¼k annyi forrÃ³ vÃ­zzel, amennyi ellepi, majd Ã¡tlÃ¡tszÃ³ fÃ³liÃ¡val lefedjÃ¼k, Ã©s Ã­gy hagyjuk, amÃ­g elkÃ©szÃ­tjÃ¼k a spenÃ³tos csicseriborsÃ³-masalÃ¡t.

A csicseriborsÃ³t elÅ‘zÅ‘ este hideg vÃ­zbe Ã¡ztatjuk. MÃ¡snap bÅ‘ vÃ­zben, sÃ³ nÃ©lkÃ¼l puhÃ¡ra fÅ‘zzÃ¼k, majd leszÅ±rjÃ¼k Ã©s felhasznÃ¡lÃ¡sig fÃ©lretesszÃ¼k. A hagymÃ¡t, a paradicsomot Ã©s a fokhagymÃ¡t megpucoljuk Ã©s nagyobb darabokra vÃ¡gva turmixgÃ©p keverÅ‘csÃ©szÃ©jÃ©be tesszÃ¼k; hozzÃ¡adjuk a reszelt gyÃ¶mbÃ©rt, majd az egÃ©szet turmixoljuk. KÃ¶zben a kÃ³kuszolajon megpirÃ­tjuk a fÅ±szereket, Ã©s amikor erÅ‘teljes fÅ±szerillat terjeng, beletesszÃ¼k a turmixolt zÃ¶ldsÃ©geket Ã©s megpÃ¡roljuk. Ekkor hozzÃ¡adjuk az elÅ‘fÅ‘zÃ¶tt csicseriborsÃ³t, sÃ³zzuk Ã©s Ã¶sszefÅ‘zzÃ¼k. A vÃ©gÃ©n tesszÃ¼k bele a kisebb darabokra tÃ©pkedett spenÃ³tot, Ã¶sszekeverjÃ¼k, majd felforraljuk. TÃ¡lalÃ¡skor tÃ¡nyÃ©rra tesszÃ¼k a currys kuszkuszt, majd rÃ¡halmozzuk a spenÃ³tos csicseriborsÃ³-masalÃ¡t.

Aki nagyon szereti a csÃ­pÅ‘s Ã­zeket, a vÃ©gÃ©n mÃ©g tehet bele csÃ­pÅ‘spaprika-Å‘rlemÃ©nyt.

A garam masala egy nÃ©pszerÅ± indiai fÅ±szerkeverÃ©k, amelyet egyarÃ¡nt hasznÃ¡lnak hÃºsos Ã©s hÃºsmentes Ã©telek Ã­zesÃ­tÃ©sÃ©re. JellegzetessÃ©ge, hogy Ã¶sszetÃ©tele IndiÃ¡ban rÃ©giÃ³nkÃ©nt, sÅ‘t, csalÃ¡donkÃ©nt vÃ¡ltozik, de kÃ¶zÃ¶s jellemzÅ‘, hogy nagyon csÃ­pÅ‘s, fÃ¼ggetlenÃ¼l attÃ³l, hogy honnan szÃ¡rmazik. VidÃ©kÃ¼nkÃ¶n nagy bevÃ¡sÃ¡rlÃ³kÃ¶zpontokban lehet megvÃ¡sÃ¡rolni, vagy interneten megrendelhetÅ‘ Ã¡zsiai fÅ±szerekre szakosodott webÃ¡ruhÃ¡zakban.Â

MennyisÃ©g: 4 szemÃ©lyÂ

ElkÃ©szÃ­tÃ©si idÅ‘: 1,5 Ã³ra

