HirdetÃ©sek MegrendelÃ©s AprÃ³hirdetÃ©s Impresszum Kapcsolat KeresÅ‘
HÃ¡romszÃ©k, fÃ¼ggetlen napilap SepsiszentgyÃ¶rgy

SpenÃ³tos csicseriborsÃ³-masala currys szÃ³sszalMit kÃ©szÃ­tsÃ¼nk ma?

2025. oktÃ³ber 27., hÃ©tfÅ‘, SzabadidÅ‘

HozzÃ¡valÃ³k â€“ a spenÃ³tos csicseriborsÃ³-masalÃ¡hoz: 40 dkg csicseriborsÃ³, 10 dkg spenÃ³t, 1 kÃ¶zepes fej hagyma, 4 kÃ¶zepes paradicsom, Â½ hÃ¼velykujjnyi gyÃ¶mbÃ©r, 3â€“4 cikk fokhagyma, 1 evÅ‘kanÃ¡l kÃ³kuszolaj, 1 mokkÃ¡skanÃ¡l garam masala, 1 mokkÃ¡skanÃ¡l Å‘rÃ¶lt koriander, 1 kiskanÃ¡l mustÃ¡rmag, 1 mokkÃ¡skanÃ¡l Å‘rÃ¶lt kÃ¶mÃ©ny vagy rÃ³mai kÃ¶mÃ©ny, 1 kiskanÃ¡l kurkuma, 1 kiskanÃ¡l pirospaprika (fÅ±szerpaprika), 1 mokkÃ¡skanÃ¡l Å‘rÃ¶lt bors, sÃ³; a currys kuszkuszhoz: 2,5 dl kuszkusz, 1 kiskanÃ¡l curry, sÃ³, 1 evÅ‘kanÃ¡l olaj.

ElkÃ©szÃ­tÃ©se. A currys kuszkuszhoz a hozzÃ¡valÃ³kat egy tÃ¡lba mÃ©rjÃ¼k, Ã¶sszekeverjÃ¼k, felÃ¶ntjÃ¼k annyi forrÃ³ vÃ­zzel, amennyi ellepi, majd Ã¡tlÃ¡tszÃ³ fÃ³liÃ¡val lefedjÃ¼k, Ã©s Ã­gy hagyjuk, amÃ­g elkÃ©szÃ­tjÃ¼k a spenÃ³tos csicseriborsÃ³-masalÃ¡t.

A csicseriborsÃ³t elÅ‘zÅ‘ este hideg vÃ­zbe Ã¡ztatjuk. MÃ¡snap bÅ‘ vÃ­zben, sÃ³ nÃ©lkÃ¼l puhÃ¡ra fÅ‘zzÃ¼k, majd leszÅ±rjÃ¼k Ã©s felhasznÃ¡lÃ¡sig fÃ©lretesszÃ¼k. A hagymÃ¡t, a paradicsomot Ã©s a fokhagymÃ¡t megpucoljuk Ã©s nagyobb darabokra vÃ¡gva turmixgÃ©p keverÅ‘csÃ©szÃ©jÃ©be tesszÃ¼k; hozzÃ¡adjuk a reszelt gyÃ¶mbÃ©rt, majd az egÃ©szet turmixoljuk. KÃ¶zben a kÃ³kuszolajon megpirÃ­tjuk a fÅ±szereket, Ã©s amikor erÅ‘teljes fÅ±szerillat terjeng, beletesszÃ¼k a turmixolt zÃ¶ldsÃ©geket Ã©s megpÃ¡roljuk. Ekkor hozzÃ¡adjuk az elÅ‘fÅ‘zÃ¶tt csicseriborsÃ³t, sÃ³zzuk Ã©s Ã¶sszefÅ‘zzÃ¼k. A vÃ©gÃ©n tesszÃ¼k bele a kisebb darabokra tÃ©pkedett spenÃ³tot, Ã¶sszekeverjÃ¼k, majd felforraljuk. TÃ¡lalÃ¡skor tÃ¡nyÃ©rra tesszÃ¼k a currys kuszkuszt, majd rÃ¡halmozzuk a spenÃ³tos csicseriborsÃ³-masalÃ¡t.

Aki nagyon szereti a csÃ­pÅ‘s Ã­zeket, a vÃ©gÃ©n mÃ©g tehet bele csÃ­pÅ‘spaprika-Å‘rlemÃ©nyt.

A garam masala egy nÃ©pszerÅ± indiai fÅ±szerkeverÃ©k, amelyet egyarÃ¡nt hasznÃ¡lnak hÃºsos Ã©s hÃºsmentes Ã©telek Ã­zesÃ­tÃ©sÃ©re. JellegzetessÃ©ge, hogy Ã¶sszetÃ©tele IndiÃ¡ban rÃ©giÃ³nkÃ©nt, sÅ‘t, csalÃ¡donkÃ©nt vÃ¡ltozik, de kÃ¶zÃ¶s jellemzÅ‘, hogy nagyon csÃ­pÅ‘s, fÃ¼ggetlenÃ¼l attÃ³l, hogy honnan szÃ¡rmazik. VidÃ©kÃ¼nkÃ¶n nagy bevÃ¡sÃ¡rlÃ³kÃ¶zpontokban lehet megvÃ¡sÃ¡rolni, vagy interneten megrendelhetÅ‘ Ã¡zsiai fÅ±szerekre szakosodott webÃ¡ruhÃ¡zakban.Â 

MennyisÃ©g: 4 szemÃ©lyÂ 

ElkÃ©szÃ­tÃ©si idÅ‘: 1,5 Ã³ra

Â 

Megjelent a 100 csÃ­kszeredai recept â€“ 100 csÃ­kszeredai hÃ¡ziasszony cÃ­mÅ± kÃ¶tetben; Tortoma KiadÃ³. A kÃ¶tet megrendelhetÅ‘Â a www.tortoma.ro oldalon, megvÃ¡sÃ¡rolhatÃ³ kÃ¶nyvesboltokban Ã©s a HÃ¡romszÃ©k lapÃ¡rudÃ¡iban.Â 

HozzÃ¡szÃ³lÃ¡sok
MegosztÃ¡s:   Cikk megjelenÃ©si idÅ‘pontja: 2025-10-27 08:00 Cikk megjelenÃ­tÃ©se: 62 OlvasÃ³ink Ã©rtÃ©kelÃ©se: 0 Szavazatok szÃ¡ma: 0
Az Ã¶n Ã©rtÃ©kelÃ©se:
TÃ¡mogassa a HÃ¡romszÃ©ket! Ã–nnek is fontos, hogy megbÃ­zhatÃ³, hiteles forrÃ¡sbÃ³l tÃ¡jÃ©kozÃ³djÃ©k? Szeret elemzÃ©seket, vÃ©lemÃ©nyanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni SzÃ©kelyfÃ¶ld mÃºltjÃ¡t, termÃ©szeti, kulturÃ¡lis Ã©rtÃ©keit? SzÃ­vesen olvas a hÃ¡romszÃ©ki mÅ±velÅ‘dÃ©si Ã©letrÅ‘l, Ãºj kÃ¶nyvekrÅ‘l, szÃ­nhÃ¡zi elÅ‘adÃ¡sokrÃ³l? Szereti az alkotÃ³ emberekkel, vÃ¡llalkozÃ³kkal, pedagÃ³gusokkal, sportolÃ³kkal kÃ©szÃ¼lt interjÃºkat? A HÃ¡romszÃ©k napilapnÃ¡l azÃ©rt dolgozunk, hogy tartalmas olvasmÃ¡nyokat kÃ­nÃ¡ljunk Ã–nnek.
Ha Ã–nnek is fontos a HÃ¡romszÃ©k, kÃ©rjÃ¼k, adomÃ¡nyÃ¡val tÃ¡mogassa lapunk internetes kiadÃ¡sÃ¡t.
Napi menÃ¼
SzavazÃ¡s
Ã–n szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnÃ¶ke RomÃ¡niÃ¡nak az elmÃºlt Ã©vekben?
















eredmÃ©nyek
szavazatok szÃ¡ma 190
szavazÃ³gÃ©p
2025-10-27: Sport - :

HÃ¡rom versenyszÃ¡mban Ã¡ll rajthoz (PÃ¡lya-kerÃ©kpÃ¡rozÃ¡s)

MÃ¡tÃ³l szerdÃ¡ig a bulgÃ¡riai Plovdivban tartjÃ¡k a 2025-Ã¶s orszÃ¡gos pÃ¡lyakerÃ©kpÃ¡ros-bajnoksÃ¡got, amelynek mezÅ‘nyÃ©ben ott van a Sepsi-SIC megyeszÃ©khelyi bringÃ¡sa, SzabÃ³ Norbert is. AkÃ¡rcsak egy Ã©ve, a huszonhatszoros romÃ¡n bajnok hÃ¡rom versenyszÃ¡mban teszi prÃ³bÃ¡ra magÃ¡t, Ã©s bÃ­zik abban, hogy ezÃºttal is aranyÃ©rmekkel tÃ©rhet haza.
2025-10-27: SzabadidÅ‘ - :

A nap fotÃ³ja

rel="noreferrer"