Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

A nap fotója

2025. október 27., hétfő, Szabadidő
  • Ősz. Fotó: Albert Levente
    Ősz. Fotó: Albert Levente
Mit készítsünk ma? (Spenótos csicseriborsó-masala currys szósszal)

Hozzávalók – a spenótos csicseriborsó-masalához: 40 dkg csicseriborsó, 10 dkg spenót, 1 közepes fej hagyma, 4 közepes paradicsom, ½ hüvelykujjnyi gyömbér, 3–4 cikk fokhagyma, 1 evőkanál kókuszolaj, 1 mokkáskanál garam masala, 1 mokkáskanál őrölt koriander, 1 kiskanál mustármag, 1 mokkáskanál őrölt kömény vagy római kömény, 1 kiskanál kurkuma, 1 kiskanál pirospaprika (fűszerpaprika), 1 mokkáskanál őrölt bors, só; a currys kuszkuszhoz: 2,5 dl kuszkusz, 1 kiskanál curry, só, 1 evőkanál olaj.
Nem emelik a minimálbért

A kormánykoalíció a minimálbér változatlan szinten tartását támogatja – jelentette ki Ilie Bolojan miniszterelnök, hangsúlyozva, hogy a héten a szakszervezetek és a munkáltatók képviselőivel is egyeztetnek a témáról.
