Nem emelik a minimálbért

A kormánykoalíció a minimálbér változatlan szinten tartását támogatja – jelentette ki Ilie Bolojan miniszterelnök, hangsúlyozva, hogy a héten a szakszervezetek és a munkáltatók képviselőivel is egyeztetnek a témáról.

Az Antena 3 CNN-nek nyilatkozva Bolojan elmondta, tárgyaltak a jövő évi minimálbér kérdéséről a koalícióban, és arra a megegyezésre jutottak, hogy a minimálbér jelenlegi szinten tartását támogatják.

Mivel a közszférában a fizetések egy részét a minimálbérhez viszonyítják, utóbbi emelése szembemenne a kormány korábbi intézkedésével, amellyel befagyasztotta a közalkalmazotti béreket 2026-ra – érvelt a miniszterelnök. Emellett a versenyszférában tevékenykedő vállalkozások számára is problémákat okozna a minimálbér esetleges emelése. Példaként azokat a kisebb cégeket, gyárakat említette, amelyeknél a bérköltségek jelentős mértékben meghatározzák a vállalkozás életképességét.

A kormányfő azt is elmondta, hogy a Háromoldalú Érdekegyeztető Tanácsban is megvitatják a témát a héten. „Őszintén kell tárgyalnunk a munkáltatókkal és a szakszervezetekkel, az elemzések alapján meg kell nézni, lenne-e lehetőség egy minimális emelésre” – mondta Bolojan, hozzátéve azonban, hogy a közgazdászokkal folytatott egyeztetések alapján a jelenlegi helyzet nem hagy túl nagy mozgásteret.