Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnök a különnyugdíjak törvénytervezete körüli feszültségek kapcsán szombaton kijelentette, hogy a koalícióban a lojalitás nem zárja ki a kritikát. Emlékeztetett ugyanakkor, hogy a november 28-i határidőre készen kell lennie az új törvénytervezetnek, ellenkező esetben az ország 231 millió eurót fog elveszíteni, mivel a különnyugdíjak ügyének megoldása mérföldkőként szerepel az országos helyreállítási tervben (PNRR).

Az egyes alkalmazotti kategóriák nyugdíjkorhatárával – ami 48–49 év – és a nyugdíj összegével kapcsolatban jogos társadalmi elégedetlenség tapasztalható, amelyet orvosolni kell – szögezte le a PSD elnöke. „Két lehetőségünk van. Folytathatjuk az eddig választott utat, és ismét felelősséget vállalhatunk a parlamentben a törvényért, változatlan formában, ahogy azt Ilie Bolojan kormányfő javasolta a koalícióban, vagy megpróbálhatjuk megnézni, hogy van-e hajlandóság a párbeszédre a többiek részéről is egy új törvényjavaslat gyors kidolgozására, hogy november 28-áig ki is hirdethessük, és ne veszítsük el azt az összeget” – fejtette ki Grindeanu.

A politikus hangsúlyozta, hogy a döntéseket a koalí­cióban hozzák meg, de eltérő álláspontok mindig lesznek. „A koalícióban a lojalitás nem zárja ki a kritikát. Nem Észak-Koreában vagyunk, ahol mindenkinek tapsolnia kell, és nem váltunk egyes politikusok politikájának rajongói szektájává. Elmondjuk az álláspontunkat, építő jellegű javaslatokkal állunk elő. Egy koalícióban a döntéseket az összes koalíciós partner konszenzusa alapján hozzák meg, de azt nem mulaszthatjuk el, hogy olyan javaslatokat tegyünk, amelyeket mi konstruktívnak tartunk, illetve azt sem, hogy elmondjuk, ha egyes javaslatok rosszak” – nyomatékosította Grindeanu. Véleménye szerint a koalíciót alkotó pártok mindegyikének vannak felkészült szakemberei, akik párbeszéd útján kidolgozhatnak egy új különnyugdíjtörvény-tervezetet.

Egy nappal korábban Grindeanu arról számolt be, hogy elkezdődtek a tárgyalások az igazságügyi rendszer képviselőivel a bírák és ügyészek nyugdíjazási feltételeit módosító új törvénytervezetről. Facebook-bejegyzésében azt írta, pénteken már tartottak egy egyeztetést erről a parlamentben minden érintett fél részvételével. Grindeanu szerint kezdeményezésének két fontos célja van: feloldani az igazságügyi rendszerben kialakult patthelyzetet, illetve létrehozni egy munkacsoportot, amely a parlament koordinálásával mielőbb megtalálja az alkotmányos jogalkotási megoldást.

Legitimitás kérdése

Az igazságszolgáltatási nyugdíjreformmal kapcsolatban Ilie Bolojan kormányfő rámutatott: a jogszabályjavaslat nagy jelentőséggel bír, mert más rendszerekre is hatással lesz. Ha a kormány nem tudja végigvinni ezt a kezdeményezését, nem lesz legitimitása arra, hogy más területeken is kezdeményezze a hasonló méltánytalanságok megszüntetését – mondta.

Bolojan égbekiáltónak nevezte az egymást követő fizetésemeléseket, amelyek nyomán a bírák és ügyészek az állam ellen indított több mint 20 ezer perrel mintegy 2 milliárd euróra rúgó bérkülönbözetet eszközöltek ki maguknak. „Kétmilliárd euró. Körülbelül ennyibe kerül például az Arad és Nagyváradi közötti gyorsforgalmi út” – tette hozzá.

A miniszterelnök szerint mindenképpen stabilizálni kell a helyzetet ezen a területen, mert a jelenlegi rendszer nem fenntartható. Ilie Bolojan szerint hasonló korrekciókra lenne szükség a belügyi szerveknél is, ahol több mint százezer ember dolgozik, és jelenleg 50 év körüli korban vonulnak nyugdíjba. Szerinte ez a különféle bevetési egységeknél dolgozóknál elfogadható, hiszen nap mint nap veszélynek teszik ki magukat, de például az őrszolgálatot teljesítőknél nem indokolt.

Nem indokolt a népszavazás

A bírák és ügyészek külön­nyugdíjának témájában Nicuşor Dan államfő kifejtette, nem támogatja népszavazás kiírását. „A referendum olyan esetekben indokolt, amikor vita van a társadalomban egy bizonyos kérdésben. A bírák és ügyészek nyugdíja kapcsán nincs semmiféle vita sem a politikai osztályon, sem a társadalmon belül” – fogalmazott az államfő. Hozzátette, mindenki egyetért abban, hogy a nyugdíj egyetlen tevékenységi területen sem lehet akkora, mint a fizetés, mert ez a nyugdíjba vonulásra ösztönzi az embereket szakmai képességeik teljében.

Nicuşor Dan szerint a különnyugdíjak kapcsán csak olyan részletkérdésekben térnek el a vélemények, mint a nyugdíj és a fizetés aránya, vagy hogy milyen hosszú legyen az új előírásokra való áttérésre megszabott átmeneti időszak. „Ezeket a kérdéseket kell rendezni egy olyan egyeztetésen, amelyben minden releváns szereplő részt vesz, beleértve a bírák és ügyészek képviselőit is” – mutatott rá az államfő.