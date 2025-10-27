Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
2025. október 27., hétfő, Belföld

FELSZENTELTÉK A LEGNAGYOBB KATEDRÁLIST. Tegnap felszentelték a bukaresti Nemzeti Székesegyház belső terének mozaikfestményeit egy ünnepélyes egyházi szertartás keretében, amelyet I. Bartolomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárka és Daniel román ortodox pátriárka celebrált 65 egyházi méltóság, 70 pap és 12 diakónus kíséretében.

  • Fotó: Agerpres / Mihai Poziumski
    Fotó: Agerpres / Mihai Poziumski

A felszentelést a Román Ortodox Egyház patriarchátussá nyilvánításának 100. évfordulójára időzítették. A ceremónia idején csak a hivatalos meghívottak tartózkodhattak a katedrálisban, körülbelül 3000 személy; további mintegy 9000 személy – az ország különböző egyházmegyéiből érkezett szervezett zarándokcsoportok tagjai – a székesegyház előtti térről követhette figyelemmel a szertartásokat a bejárathoz vezető lépcsők közelében felállított képernyőkön. A szertartáson részt vett többek között Nicuşor Dan államelnök élettársával, Mirabela Grădinaruval és két gyermekével együtt, Maia Sandu, a Moldovai Köztársaság elnöke, Mircea Abrudean szenátusi és Sorin Grindeanu képviselőházi elnök, Ilie Bolojan kormányfő és a kabinet több tagja, Emil Constantinescu és Traian Băsescu exállamelnökök, Margit román királyi hercegnő és Radu hercegi hitves, Ioan-Aurel Pop, a Román Akadémia elnöke, valamint egyházi és politikai vezetők. A katedrális a legnagyobb templom Romániában és a legmagasabb, legnagyobb felületű ortodox templom a világon. (Agerpres)

KIFÜTYÜLTÉK A MINISZTERELNÖKÖT. Ilie Bolojan miniszterelnököt többen kifütyülték szombaton Nagykárolyban a román hadsereg napján szervezett katonai ünnepségen mondott beszéde alatt, illetve azt követően is. A kormányfő azt mondta, meg van szokva az ilyen dolgokkal, és nem zavarják. A katonai ünnepségen egyébként a közrendre és közbiztonságra felügyelő csendőrök 500 lejre bírságoltak meg egy személyt nyilvános helyen elkövetett sértő cselekmények és megnyilvánulások miatt, illetve írásos figyelmeztetésben részesítettek egy másik személyt alkoholos italok közterületen való fogyasztása miatt. (Agerpres)

