Székelyföldi Nők KonferenciájaA női erő és közösség ünnepe Csernátonban

2025. október 27., hétfő, Közélet

Két napra Csernáton vált a székelyföldi női közösségek találkozóhelyévé, a hétvégén itt rendezték meg a Székelyföldi Nők Konferenciáját A nő, aki alakít – családban, közösségben, közéletben mottóval. Az RMDSZ Háromszéki Nőszervezete és az RMDSZ Nőszervezete által tető alá hozott rendezvény a székely nők összefogásának, kitartásának és teremtő erejének ünnepe volt, ahol a résztvevők nemcsak előadásokat hallgathattak, hanem közösségként is megerősödhettek.

  • Fotó: Kiss Zsombor
    Fotó: Kiss Zsombor

A pénteki programot dr. Gergely Orsolya szociológus előadása nyitotta a női szerepek változásáról a 21. században, majd Dénes Boróka nemzetközi jógaoktató vezetett Rezgésben a lélekkel címmel a test és lélek harmóniáját kereső foglalkozást. A nap az AlkotóLélek műhelymunkával zárult, ahol Istók Jutka oktató vezetésével az önkifejezés és kreativitás kapott főszerepet.

A szombati napot ünnepi hangulatban nyitották meg, Mágori István, Csernáton polgármestere köszöntőjében hangsúlyozta: „Ez a találkozó nem csupán egy konferencia, hanem a közösség erejének ünnepe is. Ahol a nők összefognak, ott mindig történik valami jó.” Beszédében méltatta a székely asszonyok közösségépítő szerepét, és kiemelte: az RMDSZ Nőszervezete nemcsak programokat szervez, hanem hidat épít generá­ciók és közösségek között.

Domokos-Fejér Melinda, az RMDSZ Háromszéki Nőszervezetének elnöke a rendezvény újraindulásáról beszélt, hiszen utoljára 2018-ban szervezték meg a vándorkonferenciát. „Ez a mai nap nem csupán esemény, hanem újraindulás. Egy találkozás, amelyre hosszú évek óta vártunk” – fogalmazott. Hangsúlyozta, a nők mindennap alakítják a világot – a családban, a közösségben és a közéletben egyaránt –, a találkozó célja pedig az inspiráció és az összekapcsolódás.

Lőrincz Csilla, az RMDSZ Nőszervezete Székelyföldért felelős alelnöke felszólalásában személyes emlékeit is megosztotta az előző konferenciákról. „Amit itt építünk, az nemcsak rendezvény, hanem életre szóló kapcsolódás” – mondotta. Szavai szerint a mostani alkalom egyaránt jelenti a múlt értékeinek felidézését és a jövő irányának kijelölését, arról szól, hogy mire van szüksége ma a székelyföldi nőnek, akár anyaként, vállalkozóként vagy közösségi vezetőként.

Biró Rozália parlamenti képviselő, az RMDSZ Nőszervezetének elnöke azt mondta: „A megtartó erő ott van minden nő lelkében és lehetőségei között. Vállalt feladatunk, hogy a közösség igényeire választ adva tesszük a dolgunkat olyan tisztségben vagy feladatkörben, ahol dolgozunk. Egy ilyen sziporkázó, kezdeményezésekkel, mosollyal, szeretettel és egymás felé fordulással teli alkalom lelki elemózsiát szolgáltat mindannyiunk számára a következő akár egy évre. Rendkívül széles körű tapasztalattal rendelkezünk közösségépítő nőkként, és amikor ezt a közöségbe belevisszük, olyan értéket alkotunk, amelyre építeni lehet a továb­biakban.”

A nap folyamán panelbeszélgetések és szakmai elő­adások követték egymást. A Közélet anyaként, apaként című beszélgetés az egyensúlykeresésről szólt a családi, munkahelyi és közéleti szerepekben, melyen részt vett Kondor Ágota, Biró Rozália, Tamás Sándor és Gyerkó László. 

Az RMDSZ Háromszéki Nőszervezetének megalakulását és munkáját a kezdetektől teljes mellszélességgel támogatja Tamás Sándor, az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének elnöke. „A nők szerepe a társadalomban, a családban és a közéletben felbecsülhetetlen. A nők adják a család és a közösség lelkét, tartását és erejét. Köszönöm az áldozatos munkájukat, türelmüket és azt a bölcsességet, amellyel mindannyiunk életét gazdagítják” – mondotta a háromszéki önkormányzat vezetője.

A Család, közösség, jövő női szemmel panel Csép Andrea és Lőrincz Csilla vezetésével adott teret a női nézőpontok és tapasztalatok megosztásának. A délutáni programban Zsigmond Barna Pál miniszterhelyettes a magyar kormány családbarát politikájának külhoni hatásairól tartott előadást, majd dr. Antalka Ágota pszichológus beszélt a női kiégésről és az önmegújulás lehetőségeiről.

A konferencia végére világossá vált: a székelyföldi nők nemcsak a múlt őrzői, hanem a jövő formálói is. Ahogy az egyik előadó fogalmazott: „Ha egymást támogatjuk, nemcsak a családjainkat, hanem a jövőt is alakítjuk.”

Megosztás:   Szerző: Bartos Lóránt Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-27 08:00 Cikk megjelenítése: 152 Olvasóink értékelése: 3 Szavazatok száma: 2
