A Bukaresti Rapid elleni huszonnyolcadik mérkőzését is megnyerte a bajnoki címvédő Sepsi-SIC, amely tegnap nagyot harcolva egy izgalmas és kiélezett találkozón 78–64-re győzött a tartalékos fővárosi együttessel szemben a női kosárlabda Nemzeti Liga 4. fordulójának zárómeccsén. A zöld-fehérek az élvonalbeli pontvadászat következő körében a listavezető Kolozsvári U otthonában lépnek pályára.

Több sérülttel és mindössze nyolc bevethető játékossal érkezett a sepsiszentgyörgyi rangadóra a Bukaresti Rapid, amely ennek ellenére már az első perctől komolyan megdolgoztatta a házigazda Sepsi-SIC csapatát. Gyors kosárváltás után a zöld-fehérek átvették a kezdeményezést, a 3. percben Potter duplájával 10–2-re vezettek. Fővárosi időkérés után a vas­utas lányok kiegyenlítették a küzdelmet, és felzárkóztak egy pontra (12–11). A folytatás Mérészről és csapatunkról szólt, az első negyed pedig 19–13-nál ért véget. A második felvonás két hazai triplával indult (25–13), Zoran Mikes keményen küzdő lányai 38–22-es állásig kézben is tartották a mérkőzést. Innen a vendégek percei következtek úgy, hogy együttesünk két technikai szabálytalanságot is bezsebelt. A nagyszünet előtt Potter volt eredményes, a Sepsi-SIC pedig 11 pontos előnnyel vonult öltözőbe (40–29).

Bukaresti tripla vezette fel a harmadik szakaszt, amire 7 ponttal feleltek a háromszékiek (47–32). A továbbiakban ádáz csata alakult ki a pályán, ám a jó csapatmunkával előrukkoló Sepsi-SIC nem tudott ellépni fővárosi ellenfelétől, sőt, a 29. percben már csak 9 pont volt a különbség az alakulatok között (52–43). Az utolsó negyedben is folytatódott a kiélezett küzdelem, a 33. percben pedig a Rapid feljött 8 pontra (60–52). Ezt követően Armanu két hármast is elsüllyesztett (68–54), amelyekkel tovább szárnyaltak a zöld-fehérek, akik végül 78–64-re megnyerték a Rapid elleni rangadót.

A mérkőzés legjobbjait a Sepsi-SIC adta, hiszen Mérész 22 ponttal és 10 lepattanóval zárt, míg Armanu 22 egységgel, Gereben pedig 11 leszedett labdával járult hozzá a szentgyörgyiek sikeréhez. A túloldalon a 20 pontot jegyző Murray volt a legeredményesebb.

Női kosárlabda, Nemzeti Liga, 4. forduló: Sepsi-SIC– Bukaresti Rapid 78–64 (19–13, 21–16, 17–16, 21–19).

Sepsiszentgyörgy, Szabó Kati Sportcsarnok, mintegy 310 néző. Vezette: Laurențiu Grigoraș, Amalia Marchiș, Alina Dekany. Sepsi-SIC: Gereben 6/1, Armanu 22/18, Cătinean 5, Potter 9/3, Szabó 3/3 – Davis 7/3, Holló, Mikes 4/3, Haranguș, Ghiță, Diop, Mérész 22. Edző: Zoran Mikes. Rapid: Bobar 12, Orbán 5, Murray 20/3, Ivan 2, Mis­tinova 14/9 – Cuic, Delić, Vasile, Gödri-Părău, Kostowicz, Živković 8/6. Edző: Emilian Alexandru Olteanu. Kipontozódott: Potter (33.).