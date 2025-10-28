Könyvbemutató SEPSISZENTGYÖRGY. Ma 18 órától kerül sor Antal-Ferencz Ildikó közgazdász és szabadúszó újságíró Magyarnak lenni Amerikában című háromkötetes interjúkötetének bemutatójára a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtárban. A rendezvényen a szerző beszélgetőtársa Szonda Szabolcs könyvtárigazgató.

KOVÁSZNA. Október 30-án, csütörtökön 18 órától a Csoma Emlékközpontban Demeter Sándor Lóránd lelkész, író, közösségszervező, közgazdász, lovas zarándok Vigasztaló – történetek emberről, halálról című könyvét mutatják be. Az est házigazdája Ferencz Éva, a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület elnöke.

KÉZDIVÁSÁRHELY. November 5-én 17 órától a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központ földszintjén a Maassluis Nyugdíjasklubban bemutatják Kalányos Ottó lelkész Ha te pap leszel, én pápa című könyvét. ♦ Az Erdélyi Magyar Írók Ligája Irodalom és közösség programsorozatának keretében mutatják be Borcsa János új kötetét a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központ dísztermében november 6-án, csütörtökön 18 órától. A szülővárosa által Pro Urbe díjjal kitüntetett szerző Olvasatokban az élet című, sorrendben tizennegyedik kötete ez év szeptemberében jelent meg a Kriterion Könyvkiadó gondozásában. Az irodalmi tanulmányokat, kritikákat és esszéket tartalmazó könyvet bemutatja s a szerzővel beszélget Sarány István, a Hargita Népe főszerkesztője. A könyvbemutató végén a szerző dedikál.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. Ma 19 órától és 29-én, szerdán 18 órától a Cimborák Báb­stúdióban Pignitzky Gellért Determinált című egyéni műsora látható, mely József Attila életét kívánja bemutatni a Szabad ötletek jegyzéke, versei és más írásai nyomán. Zenei munkatárs: Kónya-Ütő Bence. Jegyek a központi jegyirodában, a biletmaster.ro oldalon vagy előadás előtt egy órával.

Kiállítás

DÍSZLETKIÁLLÍTÁS ÉS NYÍLT PRÓBA. Bagossy Levente Jászai Mari-díjas díszlettervező színházidíszlet-makettjeiből nyílik kiállítás 29-én, szerdán 18 órától Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Központ dísztermében. Megnyitja Kósa András László, a bukaresti Liszt Intézet – Magyar Kulturális Központ vezetője és Lung László Zsolt, a Vigadó Művelődési Központ és az Udvartér Színház igazgatója. Ezt követően a nagyteremben az Udvartér Színház Györfi Csaba rendezésében készülő Édes Anna című előadása interaktív nyílt próbáján vehetnek részt az érdeklődők.

Zene

KAMARAZENEI KONCERT. Panntól Enescuig címmel ma 19 órától Diana Jipa hegedűművész és Ștefan Doniga zongoraművész kamarahangversenyére kerül sor a Kovásznai Városi Művelődési Ház Ignácz Rózsa-termében.

FILMZENE. Október 30-án, csütörtökön 19 órától rendkívüli zenei estre hívja a közönséget az Árkosi Kulturális Központ. Fellép a sepsiszentgyörgyi 4Cord Quartet: Piroska Zoltán (I. hegedű), Goia Alexandra (II. hegedű), Deák Abigél (mélyhegedű) és Ferencz Tihamér (gordonka). A meglepetésprogram az utóbbi idők legnépszerűbb filmjeinek zenéiből kínál válogatást. Jegyeket a központ székhelyén, az Olt utca 6. szám alatt lehet vásárolni naponta 9–15 óráig (telefon: 0267 373 651).

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 11 órától Lili és a kenguru (magyarul beszélő), 16.30-tól Sarkvidéki varázslat (magyarul beszélő) és A hercegnő és Drakula (románul beszélő), 18 órától Fiatal anyák (román feliratos), 18.30-tól Tejfogak (román–francia–dán–görög–bolgár fantasztikus filmdráma), 20 órától Jó szerencse (román feliratos), 20.30-tól A verseny (román akciófilm).

Hitvilág

ÖNKÉNTESTALÁLKOZÓK. Ma délután 3.30-kor a sepsiszentgyörgyi stúdióban, délután 5 órakor a kézdivásárhelyi Boldog Özséb-plébánián tartanak önkéntes­találkozót a Mária Rádió munkatársaival.

BÉRMÁLÁSI FELKÉSZÍTŐ. Felnőttek számára bérmálási felkészítő, illetve felnőtt hittan kezdődött a sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánián. A mai felkészítő a vakáció miatt elmarad.

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a Szemerjai Református Egyházközség könyvtártermében.

ALZHEIMER KÁVÉZÓ. Október 31-én, pénteken 17 órától a sepsiszentgyörgyi Szilvássy Carola Szeretetotthonban A gyász lélektana, a veszteséget megelőző gyász témával foglalkozik Roth Enikő mentálhigiénés szakember, gyászcsoport-vezető.

Előadás a zenéről

A budapesti Kárpátháló Egyesület elnökségi tagja, Kiss Sámuel zeneterapeuta október 30-án, csütörtökön 10 órától előadást tart a sepsiszentgyörgyi Zathureczky Berta Központban A zene mint érték és eszköz címmel. Az esemény nyitott. Honlap: karpathalo.hu.

Képernyő

RTV1. Ma 15 órától: Gyárfás Jenő-portré. Gyárfás Jenő Sepsiszentgyörgyön született és oda is tért vissza. A budapesti és a müncheni tanulóévek után a kiváló tehetség számára minden adott volt ahhoz, hogy a nagyvilág festője legyen. Tetemrehívás című festményét a Képzőművészeti társulat nagy aranyéremmel jutalmazta. Mégis hazaköltözött. Csendet, nyugalmat keresett, egy helyet, ahol szabadon alkothat. Nem vált a kor ünnepelt festőjévé, életműve nem hozott számára széles körű elismertséget. Munkásságával azonban maradandó nyomot hagyott Erdély képzőművészetében.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Miklósváron, Köpecen és Köpecbányán ma 9-től 16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Ojtojzban és Kézdimartonoson, szerdán Lemhényben, csütörtökön Kézdialmáson és Csomortánban, pénteken Kommandón. Honlap: tega.ro.

VÍZELZÁRÁS. Sepsiszentgyörgyön október 29-én, szerdán 9-től 16 óráig szünetel az ivóvíz-szolgáltatás a Sajtó utca 8. szám alatti 15-ös tömbházban, a 13-as és 14-es tömbházban, a Deico Nyomdánál, a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóságnál, a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórháznál és a járóbeteg-rendelőnél, az Egészség sétányon.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Romulus Cioflec utcai Hygea III. gyógyszertár (0267 310 110) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961) gyógyszertár tart nyitva.

Tízéves a Székelyföldi Magyar Szablyavívó Iskola

A Székelyföldi Magyar Szablyavívó Iskola működésének tíz éve alatt a szablyavívás hungarikummá vált. Romániában csak Sepsiszentgyörgyön lehet tanulni a magyarság egyik legősibb harcművészetét. Október 30-án, csütörtökön 17 órától bemutatóval egybekötött ünnepségre várják az érdeklődőket a Háromszék Táncszínház stúdió­termébe. Az egyórás bemutatón, illetve azt követően a Bethlen Gábor Alapítvány által támogatott szabadtéri kiállításból kuriózumok ismerhetők meg nemzeti örökségünkről. 31-én, pénteken 17 órától a Berde Áron Közgazdasági Szakközépiskola tornatermében bárki számára követhető vagy kipróbálható nyílt edzés lesz a régi tagok részvételével.