Elhalálozás

2025. október 28., kedd

Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a sepsiszentgyörgyi
GYÖRGYJAKAB MIKLÓS ­ATTILA
nyugalmazott ügyvéd
73 éves korában elhunyt.
Utolsó útjára 2025. október 29-én, szerdán 13 órakor kísérjük a szemerjai ravatalozóháztól az új református temetőben.
Részvétfogadás a szertartás előtt egy órával.
Drága emlékét szívünkben megőrizzük.
A gyászoló család
Elmentél, s veled együtt 
eltűnt a remény, / De lelkünk egy darabja utódon elkísér. / Veled vagyunk most is, te 
pedig velünk vagy, / Mert 
szeretetünk irántad oly 
végtelenül nagy.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk, a gyimesi születésű sepsiszentgyörgyi
CSILLAG ESZTER
életének 70. évében 
türelemmel viselt betegség után visszaadta lelkét 
Teremtőjének.
Drága halottunkat 2025. október 28-án 14 órakor helyezzük örök nyugalomra Sepsiszentgyörgyön a 
római katolikus temető 
ravatalozóházától.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
Megállt egy fáradt szív, mely értünk dobogott, / Megpihent két dolgos kéz, mely értünk dolgozott. / 
Elment tőlünk, mint a 
lenyugvó nap, / De 
szívünkben él és örökre 
ott marad.
Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, feleség, nagymama, 
dédnagymama, testvér, anyós, anyatárs, sógornő, nagynéni, keresztanya, 
rokon, szomszéd és jó 
ismerős, az árkosi születésű sepsiszentgyörgyi
NAGY ETELKA
(szül. MOLNÁR)
életének 72., házasságának 52. évében türelemmel viselt betegség után 2025. október 26-án csendesen elhunyt.
Szeretett halottunk földi maradványait október 29-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi közös temetőben 
az unitárius egyház 
szertartása szerint.
Részvétfogadás 12 órától.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
Megemlékezés

Elmentél tőlünk, mint a 
lenyugvó nap, de szívünkben a bánat örökre megmarad. Fájó szívvel, de örök 
szeretettel emlékezünk 
PÁSZTOR ANDRÁSRA 
halálának 11. évfordulóján.
Özvegye, lánya, fia 
és azok családja
Hiányát mindennap érezve, örök szeretettel emlékezünk id. TÓTH CSONGORRA 
halálának 17. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, 
emléke áldott.
Szerettei
