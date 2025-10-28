Elhalálozás
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a sepsiszentgyörgyi
GYÖRGYJAKAB MIKLÓS ATTILA
nyugalmazott ügyvéd
73 éves korában elhunyt.
Utolsó útjára 2025. október 29-én, szerdán 13 órakor kísérjük a szemerjai ravatalozóháztól az új református temetőben.
Részvétfogadás a szertartás előtt egy órával.
Drága emlékét szívünkben megőrizzük.
A gyászoló család
4335659
Elmentél, s veled együtt
eltűnt a remény, / De lelkünk egy darabja utódon elkísér. / Veled vagyunk most is, te
pedig velünk vagy, / Mert
szeretetünk irántad oly
végtelenül nagy.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk, a gyimesi születésű sepsiszentgyörgyi
CSILLAG ESZTER
életének 70. évében
türelemmel viselt betegség után visszaadta lelkét
Teremtőjének.
Drága halottunkat 2025. október 28-án 14 órakor helyezzük örök nyugalomra Sepsiszentgyörgyön a
római katolikus temető
ravatalozóházától.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
4335654
Megállt egy fáradt szív, mely értünk dobogott, / Megpihent két dolgos kéz, mely értünk dolgozott. /
Elment tőlünk, mint a
lenyugvó nap, / De
szívünkben él és örökre
ott marad.
Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában
megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, feleség, nagymama,
dédnagymama, testvér, anyós, anyatárs, sógornő, nagynéni, keresztanya,
rokon, szomszéd és jó
ismerős, az árkosi születésű sepsiszentgyörgyi
NAGY ETELKA
(szül. MOLNÁR)
életének 72., házasságának 52. évében türelemmel viselt betegség után 2025. október 26-án csendesen elhunyt.
Szeretett halottunk földi maradványait október 29-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi közös temetőben
az unitárius egyház
szertartása szerint.
Részvétfogadás 12 órától.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4335653
Megemlékezés
Elmentél tőlünk, mint a
lenyugvó nap, de szívünkben a bánat örökre megmarad. Fájó szívvel, de örök
szeretettel emlékezünk
PÁSZTOR ANDRÁSRA
halálának 11. évfordulóján.
Özvegye, lánya, fia
és azok családja
1120505
Hiányát mindennap érezve, örök szeretettel emlékezünk id. TÓTH CSONGORRA
halálának 17. évfordulóján. Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
Szerettei
1120488