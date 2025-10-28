Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a sepsiszentgyörgyi

GYÖRGYJAKAB MIKLÓS ­ATTILA

nyugalmazott ügyvéd

73 éves korában elhunyt.

Utolsó útjára 2025. október 29-én, szerdán 13 órakor kísérjük a szemerjai ravatalozóháztól az új református temetőben.

Részvétfogadás a szertartás előtt egy órával.

Drága emlékét szívünkben megőrizzük.

A gyászoló család

4335659

Elmentél, s veled együtt

eltűnt a remény, / De lelkünk egy darabja utódon elkísér. / Veled vagyunk most is, te

pedig velünk vagy, / Mert

szeretetünk irántad oly

végtelenül nagy.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk, a gyimesi születésű sepsiszentgyörgyi

CSILLAG ESZTER

életének 70. évében

türelemmel viselt betegség után visszaadta lelkét

Teremtőjének.

Drága halottunkat 2025. október 28-án 14 órakor helyezzük örök nyugalomra Sepsiszentgyörgyön a

római katolikus temető

ravatalozóházától.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4335654

Megállt egy fáradt szív, mely értünk dobogott, / Megpihent két dolgos kéz, mely értünk dolgozott. /

Elment tőlünk, mint a

lenyugvó nap, / De

szívünkben él és örökre

ott marad.

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában

megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, feleség, nagymama,

dédnagymama, testvér, anyós, anyatárs, sógornő, nagynéni, keresztanya,

rokon, szomszéd és jó

ismerős, az árkosi születésű sepsiszentgyörgyi

NAGY ETELKA

(szül. MOLNÁR)

életének 72., házasságának 52. évében türelemmel viselt betegség után 2025. október 26-án csendesen elhunyt.

Szeretett halottunk földi maradványait október 29-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi közös temetőben

az unitárius egyház

szertartása szerint.

Részvétfogadás 12 órától.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4335653

Megemlékezés

Elmentél tőlünk, mint a

lenyugvó nap, de szívünkben a bánat örökre megmarad. Fájó szívvel, de örök

szeretettel emlékezünk

PÁSZTOR ANDRÁSRA

halálának 11. évfordulóján.

Özvegye, lánya, fia

és azok családja

1120505

Hiányát mindennap érezve, örök szeretettel emlékezünk id. TÓTH CSONGORRA

halálának 17. évfordulóján. Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerettei

1120488