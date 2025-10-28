Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
MotokrosszTompa megvédte címét, Ördög újra bronzérmes

2025. október 28., kedd, Sport

A sepsiszentgyörgyi Tompa Krisztián megvédte bajnoki címét, miután a román motokrosszbajnokság hétvégi, 9. fordulójában összetettben a második helyen végzett, és a küzdelemsorozat végén 13 ponttal megelőzte legfőbb riválisát, a zernesti George Căbălt. A viadal másik háromszéki versenyzője, az ozsdolai Ördög Zoltán Ciolpani-ban a harmadik helyet szerezte meg, így tavalyhoz hasonlóan bronzérmesként zárta az idényt.

  • Tompa Krisztián. Fotók: Marius Dincă
    Tompa Krisztián. Fotók: Marius Dincă

A hétvégén Ciolpani-ban tartották meg a román motokrosszbajnokság 9. és egyben utolsó fordulóját, amely egyúttal a Balkán-bajnokság zárófutama is volt. A mezőnyben ezúttal is rajthoz állt a két háromszéki pilóta, a sepsiszentgyörgyi Tompa Krisztián és az ozsdolai Ördög Zoltán. Tompa éllovasként utazott a viadalra, míg Ördög a tabella harmadikjaként várta az idény utolsó versenyét. Közöttük ott volt a zernesti George Căbăl, aki mindent el akart követni, hogy az MX1-es géposztály bajnoka legyen.

A szombati kvalifikáción Krisztián bizonyult a legjobbnak, Căbăl másodikként és Ördög harmadikként zárt, így nagy izgalmakat ígért a másnapi két futam. Ezeken Tompa egy első és egy második helyezést gyűjtött be, Ördög pedig két harmadikat. Ennek köszönhetően a szentgyörgyi pilóta megvédte címét a királykategóriában, felső-háromszéki versenyzőnk pedig újra bronzérmes lett.

„Jól előkészített pályán versenyeztünk, miután megnyertem a szombati kvalifikációt, vasárnap az első futamon rajt-cél győzelmet arattam. A másodikon másodikként jöttem el a rajtból, féltávig üldöztem Căbălt, majd elestem. Az utolsó körben utolértem, de ismét elestem, és végül második lettem, ez pedig elég volt a végső diadalhoz. Nagyon örülök, hogy ismét országos bajnok lettem, és a Balkán-bajnokságot is megnyertem, jó évem volt, és elégedett vagyok a teljesítményemmel” – nyilatkozta Tompa Krisztián, aki a tizedik román bajnoki címét szerezte meg.

 

Ördög Zoltán

 

„Ez egy szokványos hétvége volt, jó pályán és kellemes időben versenyeztünk. A szombati edzésen harmadik lettem, az első vasárnapi futamon Krisztiánnal és George-vel mentem egy darabon, de egy kis technikai probléma miatt lemaradtam, és végül harmadik lettem. A második futam már simább volt, és újra harmadiknak intettek le, összesítésben ez a harmadik pozíciót jelentette számomra. Elégedett vagyok az újabb bajnoki bronzzal, még annak ellenére is, hogy nem ilyen idényt terveztem. A legfontosabb, hogy épen és egészségesen fejeztem be a szezont” – mondta Ördög Zoltán.

Román motokrosszbajnokság és Balkán-bajnokság, 9. forduló – Ciolpani/MX1-es géposztály: 1. George Căbăl (KTM, Zernesti Vectra), 2. Tompa Krisztián (Yamaha, Sugás Motoros Klub), 3. Ördög Zoltán (KTM, Top Cross TCS). A román bajnokság dobogósai: 1. Tompa 404 pont, 2. Căbăl 391, 3. Ördög 344. A Balkán-bajnokság pódiuma: 1. Tompa 338 pont, 2. Vasko Kirov (északmacedón, Yamaha/MK Vardar) 182, 3. Mariosz Kanakisz (görög, KTM/KTM Akademy) 134.

