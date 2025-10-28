Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
CselgáncsHárom csapat, rengeteg dobogós helyezés

2025. október 28., kedd, Sport

Szombaton Szentegyházán rendezték meg az utánpótláskorú cselgáncsozók Mártonffi János Emlékversenye tizenhetedik kiírását, amelyen három Kovászna megyei klub dzsudokái is tatamira léptek. A rangos nemzetközi viadalon több mint négyszáz fiatal sportoló mérte össze tudását huszonnyolc romániai, magyar és ukrán egyesület színeiben. A háromszéki sportolók ezúttal is kitűnően helytálltak, számos dobogós helyezést gyűjtve be.

    A kézdivásárhelyi különítmény. Fotó: Facebook / Veres László

A kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK két csapata mellett a sepsiszentgyörgyi Gakusei SK és a Samurai OPS SK képviselte megyénket a hagyományos kupaviadalon. A céhes városi alakulatból Veres László tanítványai remekeltek: az U10-es korosztályban Fogarasi Szilárd, Réti Flórián és Tamás Örs a harmadik helyen végzett. Az U12-ben Nyáguly Csanád, Voina Viktória, Tamás Zenkő és Vollancs Berta első lett, Kovács Ádám második, Fogarasi Nimród és Dezső Csanád pedig harmadik helyezést szerzett. Az U14-esek között Voina Alex győzött, Mátyás Attila, Gazda Bence, Balázs Attila és Kovács Kadosa második, Kosztándi Ákos a harmadik helyen zárt. A klub második együttesét Czifra Attila vezette: az U8-asoknál Cseh Sámuel a harmadik, az U10-ben Trufașu Ottó az első, Harai Ádám a második, Sebestyén Attila és Molnár Hunor a harmadik helyen végzett, míg Harai Dávid és Fábián Hugó ötödik lett.

A Gakusei SK sportolói közül Dénes Szabolcs (U8), Taras Sámuel (U8) és Demeter Bálint (U10) második, Taras Dániel harmadik, Klutsch Áron pedig ötödik helyezéssel zárt, míg U12-ben Boros Lara és Horvát Rebeka a harmadik helyen végzett. 

A Samurai OPS SK versenyzői szintén eredményesen szerepeltek: Luca-Ștefan Pop (U8), Nagy Denis Alexandru (U10) és Vlad Pop (U12) aranyérmet nyert, Flavius Rădeanu ötödik, Székely Réka Krisztina és Luiza-Antonia Hoboi (U14) második helyezést ért el. 

A háromszéki fiatalok ismét bizonyították, hogy Kovászna megye cselgáncs­élete erős alapokon áll, és az utánpótlás nemcsak létszámban, hanem eredményességben is egyre biztatóbb képet mutat. (t)

