Szombaton Szentegyházán rendezték meg az utánpótláskorú cselgáncsozók Mártonffi János Emlékversenye tizenhetedik kiírását, amelyen három Kovászna megyei klub dzsudokái is tatamira léptek. A rangos nemzetközi viadalon több mint négyszáz fiatal sportoló mérte össze tudását huszonnyolc romániai, magyar és ukrán egyesület színeiben. A háromszéki sportolók ezúttal is kitűnően helytálltak, számos dobogós helyezést gyűjtve be.

A kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK két csapata mellett a sepsiszentgyörgyi Gakusei SK és a Samurai OPS SK képviselte megyénket a hagyományos kupaviadalon. A céhes városi alakulatból Veres László tanítványai remekeltek: az U10-es korosztályban Fogarasi Szilárd, Réti Flórián és Tamás Örs a harmadik helyen végzett. Az U12-ben Nyáguly Csanád, Voina Viktória, Tamás Zenkő és Vollancs Berta első lett, Kovács Ádám második, Fogarasi Nimród és Dezső Csanád pedig harmadik helyezést szerzett. Az U14-esek között Voina Alex győzött, Mátyás Attila, Gazda Bence, Balázs Attila és Kovács Kadosa második, Kosztándi Ákos a harmadik helyen zárt. A klub második együttesét Czifra Attila vezette: az U8-asoknál Cseh Sámuel a harmadik, az U10-ben Trufașu Ottó az első, Harai Ádám a második, Sebestyén Attila és Molnár Hunor a harmadik helyen végzett, míg Harai Dávid és Fábián Hugó ötödik lett.

A Gakusei SK sportolói közül Dénes Szabolcs (U8), Taras Sámuel (U8) és Demeter Bálint (U10) második, Taras Dániel harmadik, Klutsch Áron pedig ötödik helyezéssel zárt, míg U12-ben Boros Lara és Horvát Rebeka a harmadik helyen végzett.

A Samurai OPS SK versenyzői szintén eredményesen szerepeltek: Luca-Ștefan Pop (U8), Nagy Denis Alexandru (U10) és Vlad Pop (U12) aranyérmet nyert, Flavius Rădeanu ötödik, Székely Réka Krisztina és Luiza-Antonia Hoboi (U14) második helyezést ért el.

A háromszéki fiatalok ismét bizonyították, hogy Kovászna megye cselgáncs­élete erős alapokon áll, és az utánpótlás nemcsak létszámban, hanem eredményességben is egyre biztatóbb képet mutat. (t)