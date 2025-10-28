Székely rangadót rendeznek a labdarúgó Román Kupa csoportkörének első fordulójában: a 2022-ben és 2023-ban győztes Sepsi OSK ma 16 órától az élvonalban szereplő FK Csíkszereda vendégeként küzd a pontokért. A pikánsnak ígérkező összecsapás komoly téttel bír, hiszen a vesztes továbbjutási esélyei jelentősen lecsökkennek. A Digi Sport 1 és a Prima Sport 1 által élőben közvetített mérkőzésen Cătălin Busi fújja a sípot.

Mindkét székelyföldi csapat döntetlennel hangolt az egymás elleni rangadóra: a Sepsi OSK szombaton a Gloria Beszterce együttesével osztozott a pontokon a másodosztályú bajnokságban, míg az FK Csíkszereda pénteken az FC Petrolul Ploiești ellen remizett a SuperLigában. Augusztus végén a sepsiszentgyörgyi és a csíkszeredai gárda is pályára lépett a Román Kupa rájátszásában: előbbi a 3. Ligában szereplő Șoimii Gura Humorului otthonában (0–2), utóbbi a 2. Ligában érdekelt FC Voluntari vendégeként (1–8) biztosította be csoportkörbe jutását. Az alakulatok korábban csak két tétmérkőzésen találkoztak, a 2014–2015. évi idényben összecsaptak a harmadosztályban. Az októberi odavágóban a piros-fehér mezesek 3–0 arányban győztek Hargita megyében, majd a májusi visszavágóban mindkét kapu érintetlen maradt a szemerjai stadionban.

„A Gloria Beszterce ellen nem mondtam azt, hogy védekezzünk mélyen. Épp ellenkezőleg, az előnyt úgy kellett volna megtartani, hogy a kapunktól a lehető legtávolabb nyomást gyakorlunk a riválisra. A labdarúgásban benne van a hiba lehetősége, azonban ez számunkra hideg zuhany volt. Remélem, tanulunk a tévedésünkből, mivel két nagyon fontos mérkőzés előtt állunk, a kupameccs után a bajnokságban az FC Voluntari következik. A futballban rugalmasnak kell lennünk, rövid időn belül magunk mögött kell hagynunk a győzelmet és a vereséget. Ezúttal lesz alkalmam azoknak is lehetőséget adni, akik eddig kevesebbet játszottak, illetve azoknak, akik az utóbbi időben sérüléssel bajlódtak. Mindezek tudatában fel akarjuk venni a harcot az ellenféllel, érvényesítve az akaratunkat a labdás és az anélküli játékban” – nyilatkozta Ovidiu Burcă.

„Szükségünk van arra, hogy nyerjünk, illetve a hátralévő két fordulóban is legalább négy pontot szereznénk. Ha sikerülne hét egységet begyűjtenünk, akkor reális esély lenne a továbbjutásra. Két székely csapat találkozása külön ünnep, büszkeséggel tölt el, hogy tisztelettel fogadjuk egymást, ugyanakkor örülök, hogy a televízió is közvetíti az összecsapást. Ismerem a játékstílusukat, tudom az erősségeiket és a gyenge pontjaikat. Egy kupameccsen mindig lehetnek meglepetések, viszont ezt most szeretném elkerülni. Hazai pályán kell érvényesítenünk az előnyünket, kiváló formában vagyunk, és ez a mérkőzés újabb önbizalmat adhat a játékosoknak, különösen a következő, FC Farul Constanța elleni bajnoki előtt” – fogalmazott Ilyés Róbert.

A csoportkör első fordulójának programja:

* A- csoport: CSM Slatina–Kolozsvári CFR (ma, 18.30 óra – Digi Sport, Prima Sport), FC Metaloglobus Bukarest–FC Argeș (szerda, 15 óra – FRF TV), Újszentesi SK–FC Rapid (csütörtök, 21 óra – Digi Sport, Prima Sport)

* B-csoport: Kolozsvári Sănătatea–Universitatea Craiova (szerda, 18.30 óra – Digi Sport, Prima Sport), Gloria Beszterce–FCSB (szerda, 21 óra – Digi Sport, Prima Sport), Aradi UTA–FC Petrolul Ploiești (csütörtök, 17 óra – Digi Sport, Prima Sport)

* C-csoport: Sporting Lieşti–Galaci Oţelul (ma, 15 óra – FRF TV), FK Csíkszereda–Sepsi OSK (ma, 16 óra – Digi Sport, Prima Sport), FC Metalul Buzău–Kolozsvári Univer­sitatea (szerda, 15 óra – Digi Sport, Prima Sport)

* D-csoport: CS Dinamo Bukarest–Bukaresti Dinamo (ma, 21 óra – Digi Sport, Prima Sport), Concordia Chiajna–FC Hermannstadt (csütörtök, 15 óra – FRF TV), FC Boto­șani–FC Farul Constanța (csütörtök, 19 óra – Digi Sport, Prima Sport).