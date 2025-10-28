Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Labdarúgás, 4. LigaKovászna nyerte az orbaiszéki rangadót

2025. október 28., kedd, Sport

A megyei labdarúgó-bajnokság tizedik fordulójában orbaiszéki rangadót rendeztek. A hibátlan Kovászna hazai környezetben magabiztos győzelmet aratott a címvédő Zágon ellen, amely a mostani kiírásban immár harmadszor szenvedett vereséget. A pontvadászat legjobb védelmével rendelkező fürdőváros csapatának megszakadt a remek sorozata, ugyanis több mint 720 perc után kapott gólt.

    Fotó: Tókos Csaba

Az éllovas Barót saját közönsége előtt hozta a kötelezőt Nagyajta ellen, míg Bardoc idegenben gyűjtötte be a három pontot, ezúttal Papolc otthonában nyert. Árkos hazai pályán ütötte ki a sereghajtó Uzon együttesét, így a címvédőt megelőzve a negyedik helyre lépett a táblázatban. A sepsiszéki alakulat szezonbeli hatodik sikeréből Akácsos Szilárd mesternégyessel vette ki részét. Perkő szintén igazolta a papírformát, a felső-háromszéki gárda a vendég Maksa felett diadalmaskodott, ezáltal megelőzte ellenfelét a rangsorban.

Eredmények, 10. forduló: Barót–Nagyajta 4–1 (gólszerzők: Robert Tudose 2. – öngól, Bardocz Szilárd 5., Gyerő Roland 28., 88., illetve Zsombori Zsolt 8.), Árkos–Uzon 8–2 (gsz.: Akácsos Szilárd 3., 53., 57., 79., Fozocoș George 15., Ferencz Zsombor 46., Berde Hunor 59., 60., illetve Eduard Marin 17., Bajkó Márk 27.), Bodzaforduló–Szitabodza 2–4 (gsz.: Szántó Erik 23., Paul Isac 42., illetve Robert Budilean 40., Silviu Muntean 45., Petru Todor Prundar 67., Alin Boricean 86.), Szentkatolna–Csernáton 2–1 (gsz.: Bartos Imre 1., Gazda József 86., illetve Pál Attila 30.), Papolc–Bardoc 0–4 (gsz.: Lázár Attila 11., Imets Ádám 47., Bedő László 53., 84.), Kovászna–Zágon 3–1 (gsz.: Ionuț Vișan 8., Emanuel Popa 76., Pakucs Norbert 79., illetve Tankó Zsolt 84.), Perkő–Maksa 4–1 (gsz.: Sinkler Herbert 37., Kanyó Szilárd 55., Fábián Hunor 65., Bartók Róbert 88., illetve Mantó Mihály 75.), Zágonbárkány szabadnapos volt.

A táblázat:

1. Barót                        8          1          0          46–11  25

2. Kovászna                 8          0          0          42–1    24

3. Bardoc                     8          0          1          40–7    24

4. Árkos                       6          0          4          35–24  18

5. Zágon                      5          2          3          32–18  17

6. Szitabodza              5          0          3          29–15  15

7. Perkő                       4          2          4          23–20  14

8. Zágonbárkány        4          1          4          26–21  13

9. Maksa                      4          0          6          22–37  12

10. Szentkatolna         2          3          3          13–22    9

11. Papolc                    2          1          6          21–45    7

12. Nagyajta                2          1          6          11–35    7

13. Csernáton             2          0          7          12–28    6

14. Bodzaforduló       2          0          7          14–38    6

15. Uzon                      0          1          8          10–54    1

A 11. forduló programja: * november 1., szombat: Uzon–Perkő (11 óra), Maksa–Barót (14 óra) * november 2., vasárnap: Szitabodza–Kovászna (13 óra), Nagyajta–Szentkatolna (14 óra), Csernáton–Papolc (14 óra), Csernáton–Papolc (14 óra), Bardoc–Bodzaforduló (14 óra), Zágon–Zágonbárkány (14 óra), Árkos szabadnapos. (miska)

rel="noreferrer"