JégkorongA Háromszéki Ágyúsok az újoncot fogadják

2025. október 28., kedd, Sport

A háromszéki jégkorongcsapat két fontos mérkőzéssel zárja az októbert, Kertész Zoltán legénysége ma és szerdán 18.30-tól az újonc Bukaresti Red Hawks ellen játszik a kézdivásárhelyi Deme László Műjégpályán. A narancs-kék mezesek előbb a román bajnokság alapszakaszában, majd a Román Kupa csoportkörében csapnak össze Julius Pénzes együttesével.

  • Fotó: Máté Bence
    Fotó: Máté Bence

A bajnokságban eddig mindkét alakulat nyolc mérkőzést játszott, ezekből ötöt megnyertek és hármat elvesztettek, így 15 egységet gyűjtöttek, azonban a Háromszéki Ágyúsok jobb gólkülönbségüknek köszönhetően ötödikek a táblázatban, míg az újonc a hatodik helyet foglalja el. A Román Kupában is azonos pontszámmal rendelkeznek, bár az éllovas Bukaresti Steaua mögött a Red Hawks második, a székelyföldi gárda pedig harmadik a B-csoportban. Az egymás elleni összecsapások rendkívül izgalmasnak ígérkeznek, hiszen az együtteseknek fontos lenne begyűjteni a győzelmeket.

„A Red Hawks, bár idén alakult, ettől függetlenül egy jó csapat. Sok tapasztalt hazai játékosuk van, viszont ugyanez elmondható a légiósokról is, akik rendszerint a különbséget szokták jelenteni a szoros mérkőzéseken. Mindenképp nehéz és küzdelmes találkozóra számítok a bajnokságban és a Román Kupában egyaránt, azonban, ha hátul lecsökkentjük a hibákat, akkor minden esélyünk meglesz a győzelemre. Reméljük, sokan kilátogatnak a Deme László Műjégpályára, és a meccsek végén együtt örülhetünk a sikernek” – mondta Róth Zoltán, a Háromszéki Ágyúsok csatára. (miska)

