Mesék és hagyományok bűvöletében

2025. október 28., kedd, Közélet

Élményekben, közösségi szellemben és időtálló értékekben bővelkedő időszakot zárt a Gulliver napközi otthonos óvoda. 

    Fotó: Gulliver óvoda

Az idei Óvoda másként hét központi eleme a néphagyományok őrzése volt, amelyet óvodánk pedagógusai a népmesék varázslatos világán keresztül valósítottak meg: Tálas Ágnessel, a budapesti Lipinka Program alapítójával együttműködve mindennapos élőszavas mesemondással. A gyermekek nem pusztán hallgatták a történeteket, hanem együtt lélegeztek a mesével, részeseivé váltak annak. Tálas Ágnes személyes előadásmódja, közvetlensége és a gyerekekhez való bensőséges kapcsolódása maradandó élményt nyújtott mindannyiunknak. A hét központi meséje Benedek Elek Az égig érő fa című klasszikusa volt. A gyerekek új meg új részletekkel ismerkedtek meg, miközben a történet tanulságai, szimbólumai és képei szervesen összekapcsolódtak a mindennapi tevékenységekkel. A mesék mellett nagy hangsúlyt kaptak a népi gyermekjátékok, amelyeket Tálas Ágnes az óvónőkkel együtt vezetett. A közös éneklés, ritmus és mozgás élménye nemcsak vidámságot hozott a gyermekeknek, hanem közösségformáló erővel is bírt: erősítette az összetartozás érzését és a közös élménygyűjtést.

A hét során minden napra jutott valami különleges: élőszavas mesemondás, amely a gyerekek képzeletét, belső képalkotási képességét fejlesztette; népi gyermekjáték, amely megmozgatta a testet és a lelket; kézműves-tevékenység, ahol a kicsik az óvónőkkel együtt készítették el a mesékhez kapcsolódó alkotásokat. A hét Mesebarangolással zárult, amelyen a gyermekek újra átélhették mindazt, amit az előző napokban tapasztaltak. Ez a közös élmény nemcsak a mesék világát hozta közelebb hozzájuk, hanem a közösség erejét is megszilárdította.

Az Óvoda másként hét bizonyította, hogy a népmesék és a hagyományok időtálló értéket képviselnek. Az élőszavas mesemondás, az óvónőkkel közösen vezetett játékok és a közös alkotás öröme egyaránt hozzájárult ahhoz, hogy a gyerekek lelkében maradandó emlékek szülessenek.

A Kovászna Megye Tanácsa támogatásával megvalósult program megerősítette, hogy a mesék és hagyományok őrzése nemcsak múltunk része, hanem jövőnk záloga is.

Bartos Laura Dóra, Ugron Kinga Noémi és Bíró Annabella óvónők

rel="noreferrer"