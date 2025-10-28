Együttműködési megállapodást köt Kovászna Megye Tanácsa a csíkszeredai Via Mariae Egyesülettel, melynek célja egyrészt a zarándokút-hálózat népszerűsítése, másrészt háromszéki szakaszának a fejlesztése. A megállapodásról a megyei önkormányzat legutóbbi soros ülésén döntöttek.

Az ülésen jelen volt a csíkszeredai egyesület elnöke, Péterfi Attila, aki röviden ismertette a nemzetközi zarándokút-hálózatot. Elhangzott: a Mária-út lehetőséget ad a lelki elmélyülésre, a közösségi élményekre és a természet szépségének megtapasztalására, a Közép- és Kelet-Európa szűzanyának szentelt kegyhelyeit köti össze, kereszt alakban átszelve a Kárpát-medencét. A hálózat kijelölésének, kialakításának kezdeményezése 2007-re nyúlik vissza, a központokat az ausztriai Mariazell, valamint Csíksomlyó jelentik.

Romániában az útvonal Nagykárolyból indul és Szatmár, Szilágy, Kolozs, Maros, Hargita, Kovászna, Brassó, Bákó, Neamț, Suceava megyéken halad át Putnáig, az ukrán határ közelében. A hálózat több, a Székelyföldön áthaladó útvonalat is magába foglal, mások mellett a Brassó – Sepsiszentgyörgy – Maroshévíz – Dornavátra; Kóstelek – Kézdivásárhely – Sepsiszentgyörgy; Miklósvár – Barót – Csíkszentimrei Büdösfürdő – Csíkszereda közöttieket. Péterfi Attila elmondása szerint a hálózat további bővítését tervezik, jövőre szeretnék átadni a Brassóig tartó szakaszt.

A háromszéki önkormányzattal kötött megállapodás a Kovászna megyei útvonal jelzéseinek kiépítéséről, karbantartásáról, zarándok-turisztikai népszerűsítéséről szól. A testületi ülésen az is elhangzott, hogy a társulás lehetőséget biztosít a háromszéki helyi értékek és egyben a székely vendégszeretetet bemutatására.