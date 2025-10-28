Mikóújfaluban is éreztetik hatásukat a kormány megszorító intézkedései, leálltak a központi költségvetésből fedezett infrastruktúra-fejlesztési munkálatok. Májusban láttak hozzá több mint három kilométernyi mellékutca teljes felújításához, melyre az Anghel Saligny program révén nyert támogatást az önkormányzat. A település kultúrházának az országos helyreállítási terv révén finanszírozott korszerűsítésével az ütemterv szerint haladnak.

Eddig sikerült Mikóújfalu két kisebb utcáját korszerűsíteni, közel 700 méter hosszúságban új aszfaltréteg borítja az Alsó- és Felsőnyír utcákat – mondta el lapunknak Demeter Ferenc polgármester, aki bízik abban, hogy a következő két évben sikerül befejezni ezt az igen fontos beruházást. Kifejtette, a polgármesterek nemrég találkoztak a fejlesztési tárca vezetőjével, s Cseke Attila ígérete szerint két évre átütemezve befejezhetik a megkezdett munkálatokat, a minisztérium kifizeti azok árát.

Demeter Ferenc nem kételkedik a folytatásban, álláspontja szerint inkább az a kérdés, hogy mennyit sikerül évente elvégezni a hátramaradt aszfaltozásból. Hozzáfűzte, a kivitelezést elnyerő Kovászna Megyei Út és Híd Rt. 1,5 millió lejre dolgozott eddig, ebből még nem térített meg semmit a kormány, s azt reméli, év végéig rendeződik a dolog. Az önkormányzatnak nem áll rendelkezésére ekkora összeg, a kormány helyett nem tudja kifizetni az építőt, így az átvonult máshová dolgozni – magyarázta.

Szintén idén kezdődött a mikóújfalusi kultúrotthon felújítása is. A polgármester szerint a korszerűsítéssel az ütemterv szerint haladnak, a kivitelező minden bizonnyal tartani tudja a megvalósításra szánt nyolc hónapos határidőt. Jelenleg az épület szerkezetén dolgoznak, nyílászárók cseréje következik, a terv pedig az, hogy ebben az évben födél kerül az ingatlanra. Demeter Ferenc úgy látja, a tervezett munkálatok 30 százaléka már elkészült, és bízik abban, hogy a minisztérium sem késlekedik a kifizetésekkel, „itt az az ígéret, hogy ezek a munkálatok folytatódnak” – jegyezte meg. A kultúrotthon felújításához az önkormányzat az országos helyreállítási terv (PNRR) révén elérhető forrásokra pályázott, az elnyert egymillió lejes támogatást 400 ezer lejes önrésszel egészíti ki. Az épület hőszigetelése mellett új nyílászárókat szerelnek fel és a tetőt is lecserélik, újjáépítik a művészbejárót, felújítják a teraszt, illetve rendezik az udvart.