Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

MikóújfaluLeállt az aszfaltozás, dolgoznak a kultúrotthonnál

2025. október 28., kedd, Közélet

Mikóújfaluban is éreztetik hatásukat a kormány megszorító intézkedései, leálltak a központi költségvetésből fedezett infrastruktúra-fejlesztési munkálatok. Májusban láttak hozzá több mint három kilométernyi mellékutca teljes felújításához, melyre az Anghel Saligny program révén nyert támogatást az önkormányzat. A település kultúrházának az országos helyreállítási terv révén finanszírozott korszerűsítésével az ütemterv szerint haladnak.

  • Új aszfaltszőnyeg az Alsónyír utcában. Fotó: Demeter Ferenc
    Új aszfaltszőnyeg az Alsónyír utcában. Fotó: Demeter Ferenc

Eddig sikerült Mikóújfalu két kisebb utcáját korszerűsíteni, közel 700 méter hosszúságban új aszfaltréteg borítja az Alsó- és Felsőnyír utcákat – mondta el lapunknak Demeter Ferenc polgármester, aki bízik abban, hogy a következő két évben sikerül befejezni ezt az igen fontos beruházást. Kifejtette, a polgármesterek nemrég találkoztak a fejlesztési tárca vezetőjével, s Cseke Attila ígérete szerint két évre átütemezve befejezhetik a megkezdett munkálatokat, a minisztérium kifizeti azok árát.

Demeter Ferenc nem kételkedik a folytatásban, álláspontja szerint inkább az a kérdés, hogy mennyit sikerül évente elvégezni a hátramaradt aszfaltozásból. Hozzáfűzte, a kivitelezést elnyerő Kovászna Megyei Út és Híd Rt. 1,5 millió lejre dolgozott eddig, ebből még nem térített meg semmit a kormány, s azt reméli, év végéig rendeződik a dolog. Az önkormányzatnak nem áll rendelkezésére ekkora összeg, a kormány helyett nem tudja kifizetni az építőt, így az átvonult máshová dolgozni – magyarázta.

Szintén idén kezdődött a mikóújfalusi kultúrotthon felújítása is. A polgármester szerint a korszerűsítéssel az ütemterv szerint haladnak, a kivitelező minden bizonnyal tartani tudja a megvalósításra szánt nyolc hónapos határidőt. Jelenleg az épület szerkezetén dolgoznak, nyílászárók cseréje következik, a terv pedig az, hogy ebben az évben födél kerül az ingatlanra. Demeter Ferenc úgy látja, a tervezett munkálatok 30 százaléka már elkészült, és bízik abban, hogy a minisztérium sem késlekedik a kifizetésekkel, „itt az az ígéret, hogy ezek a munkálatok folytatódnak” – jegyezte meg. A kultúrotthon felújításához az önkormányzat az országos helyreállítási terv (PNRR) révén elérhető forrásokra pályázott, az elnyert egymillió lejes támogatást 400 ezer lejes önrésszel egészíti ki. Az épület hőszigetelése mellett új nyílászárókat szerelnek fel és a tetőt is lecserélik, újjáépítik a művészbejárót, felújítják a teraszt, illetve rendezik az udvart.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Demeter Virág Katalin Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-28 08:00 Cikk megjelenítése: 307 Olvasóink értékelése: 3.5 Szavazatok száma: 2
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 272
szavazógép
2025-10-28: Közélet - Nagy D. István:

Társulás a Mária-útért (Megyei önkormányzat)

Együttműködési megállapodást köt Kovászna Megye Tanácsa a csíkszeredai Via Mariae Egyesülettel, melynek célja egyrészt a zarándokút-hálózat népszerűsítése, másrészt háromszéki szakaszának a fejlesztése. A megállapodásról a megyei önkormányzat legutóbbi soros ülésén döntöttek.
2025-10-28: Közélet - :

Tűz Erősdön

Tűz ütött ki vasárnap délelőtt Erősdön, a megyei sürgősségi felügyelőségnél nem sokkal fél 11 előtt jelezték, hogy lángra kapott egy lakóház.
rel="noreferrer"