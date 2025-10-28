Tűz Erősdön

Tűz ütött ki vasárnap délelőtt Erősdön, a megyei sürgősségi felügyelőségnél nem sokkal fél 11 előtt jelezték, hogy lángra kapott egy lakóház.

Sepsiszentgyörgyről három tűzoltóautóval vonultak ki a katonai tűzoltók, akik segítségére siettek a Brassó megyei sürgősségi felügyelőség botfalusi kirendeltségének szakemberei is. Érkezésükkor a ház és a tető lángokban állt, mintegy 70 négyzetméteres felületen károsítva az ingatlant. A tüzet nem sokkal 12 óra után sikerült eloltani. Közleményében a megyei sürgősségi felügyelőség megjegyezte, az áramszolgáltató tájékoztatása szerint az érintett háztartás nem volt rácsatlakoztatva a villamos hálózatra, és korábban, július végén is tűz pusztított ugyanott. (dvk)