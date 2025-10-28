Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Szénabálák lángoltak

2025. október 28., kedd, Közélet

Kovásznán az Állomás utcai volt fafeldolgozó üzemhez riasztották vasárnap délután a megyei katasztrófavédelem kézdivásárhelyi tűzoltórészlegének egységeit.

  • Fotó: Kovászna megyei sürgősségi felügyelőség
    Fotó: Kovászna megyei sürgősségi felügyelőség

A hatóság közlése szerint hetven, az egykori gyár területén elhelyezett szalmabála égett fojtottan, hatalmas füstfelleget képezve. Szerencsére a tűz továbbterjedésének veszélye nem állt fenn. A tűzoltók három járművel vonultak ki, és egy erőgépet is bevettek, az oltás közel három órát vett igénybe. A gyár területén egy teljesen kiégett személygépkocsit is találtak. A tűz okait még vizsgálják, ebben a katasztrófavédelem mellett más belügyi hatóságok is részt vesznek. (ndi)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-28 08:00 Cikk megjelenítése: 463 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 272
szavazógép
2025-10-28: Közélet - :

Tűz Erősdön

Tűz ütött ki vasárnap délelőtt Erősdön, a megyei sürgősségi felügyelőségnél nem sokkal fél 11 előtt jelezték, hogy lángra kapott egy lakóház.
2025-10-28: Közélet - :

Kétszázzal száguldozott a kezdő sofőr

19 éves fiatal sofőrt füleltek le a háromszéki rendőrök szombaton, aki 201 km/h sebességgel száguldott a 11-es országúton Kézdivásárhely közelében, ahol szabályszerűen legtöbb 100 km/h-val szabad közlekedni.
rel="noreferrer"