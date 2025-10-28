Szénabálák lángoltak

A hatóság közlése szerint hetven, az egykori gyár területén elhelyezett szalmabála égett fojtottan, hatalmas füstfelleget képezve. Szerencsére a tűz továbbterjedésének veszélye nem állt fenn. A tűzoltók három járművel vonultak ki, és egy erőgépet is bevettek, az oltás közel három órát vett igénybe. A gyár területén egy teljesen kiégett személygépkocsit is találtak. A tűz okait még vizsgálják, ebben a katasztrófavédelem mellett más belügyi hatóságok is részt vesznek. (ndi)