Kétszázzal száguldozott a kezdő sofőr

2025. október 28., kedd, Közélet

19 éves fiatal sofőrt füleltek le a háromszéki rendőrök szombaton, aki 201 km/h sebességgel száguldott a 11-es országúton Kézdivásárhely közelében, ahol szabályszerűen legtöbb 100 km/h-val szabad közlekedni.

    Fotó: Kovászna megyei rendőrség

A hatóság tájékoztatása szerint, miután megállították a száguldozót, kiderült, hogy kevesebb mint egy éve szerezte a jogosítványát. A hatályban lévő szabályok értelmében a kezdőnek számító autóvezetők kötelesek településen kívül a megengedett sebességnél 20 km/h-val kevesebbel haladni. A tetten ért fiatalt négyezer lej bírsággal sújtották s négy hónapra bevonták a jogosítványát. A hatóságok ismételten felhívták a figyelmet, hogy a gyorshajtás a súlyos közúti balesetek fő okainak egyike. (ndi)

