Kétszázzal száguldozott a kezdő sofőr

A hatóság tájékoztatása szerint, miután megállították a száguldozót, kiderült, hogy kevesebb mint egy éve szerezte a jogosítványát. A hatályban lévő szabályok értelmében a kezdőnek számító autóvezetők kötelesek településen kívül a megengedett sebességnél 20 km/h-val kevesebbel haladni. A tetten ért fiatalt négyezer lej bírsággal sújtották s négy hónapra bevonták a jogosítványát. A hatóságok ismételten felhívták a figyelmet, hogy a gyorshajtás a súlyos közúti balesetek fő okainak egyike. (ndi)