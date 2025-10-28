Csökkent a bűnözés, de több a csalás Háromszéken

Tavalyhoz képest csökkent a bűnözés Háromszéken, csak a csalások mértéke nőtt – jelentette ki Alin Pahonțu megyei rendőrparancsnok az Adrian Nichifor csendőrparancsnokkal csütörtökön tartott közös sajtótájékoztatóján, amelyen a két intézmény januártól októberig tartó tevékenységét ismertették.

Kevesebb bántalmazás, több csalás

A tavalyi év első kilenc hónapjához képest 11 százalékkal kevesebb bűncselekményt jelentettek: 24 százalékkal csökkent a személyek ellen irányuló bűntettek aránya, 6 százalékkal a vagyon ellenieké és szintén 24 százalékkal az utcai bűnözés. Ellenben 13 százalékkal több a csalás, különösen a telefonos és az online átverések bizonyulnak sikeresnek; a leggyakrabban a bankkártya adatainak kiadására vagy bizonyos összegek átutalására próbálják rábírni az embereket, ami ellen a rendőrség tájékoztató kampányt indított a lakosság felkészítésére.

A legnagyobb mértékben a családon belüli erőszak csökkent: habár az idén kétharmaddal több bejelentés érkezett – a tavalyi 350-hez képest 950 –, a bűncselekmények száma 26,8 százalékkal alacsonyabb, mint tavaly ilyenkor. Azért ez sem kevés: 212 törvénysértés 273 nap alatt. Ebben az időszakban 105 ideiglenes távolságtartási végzést adott ki a rendőrség, és 86 végleges bírósági ítéletet érvényesített, 25 esetben elektronikus felügyeletet rendeltek el, öt esetben pedig őrizetbe vételt vagy előzetes letartóztatást a távolságtartási szabályok megszegése miatt.

Január elejétől szeptember végéig a rendőrség több mint 7000 eseményen vett részt, ezek zömét – közel 80 százalékát – a lakosság jelentette a 112-es egységes segélyhívószámon. 400 alkalommal emelt létszámban vonultak ki (többek között razziára), 470 esetben pedig különböző nyilvános, olykor nagy létszámú rendezvényeken voltak jelen – sorolta Pahonțu.

A súlyos közúti balesetek száma is csökkent: idén 23 történt megyénkben (12-vel kevesebb, mint tavaly ugyanebben az időszakban), amelyben 7 személy hunyt el (hattal kevesebb, mint tavaly), és 16-an szenvedtek súlyos sérüléseket (tízzel kevesebben, mint tavaly). Ebben a kilenc hónapban több mint 330 közlekedési törvénysértés történt (átlagban naponta 1,2), zömük jogosítvány nélküli vagy ittas vezetés miatt, utóbbiakból 207 sofőrt húztak félre. Pszichoaktív szerek használatát 160 alkalommal tesztelték az utakon, ezek eredményeképpen 31 bűnvádi eljárást indítottak.

Alin Pahonțu rendőrparancsnok elmondta, hogy mindezek mellett a rendőrség az iskolák biztonságának fenntartásával, drogmegelőzéssel, az erdők védelmével, gazdasági jellegű és hulladékkal kapcsolatos bűncselekményekkel is foglalkozik, ezekről azonban nem közölt számokat. Kiemelte viszont a kiváló együttműködést a csendőrséggel.

Árvízvédelemtől medvekergetésig

A csendőrség hatásköre sok mindenre kiterjed, a közrend fenntartásán és a megelőző intézkedéseken kívül a falopástól a veszélyes állatok elkergetéséig, az árvízvédelemtől a bűnözők előállításáig szerteágazó tevékenységet folytatnak – derült ki Adrian Nichifor csendőrparancsnok beszámolójából.

A rengeteg számot tartalmazó összesítésből csak néhányat emelünk ki: október elejéig a csendőrség 3313 bevetésen vett részt, összesen 12 351 emberével (tavaly 3350 bevetést jegyeztek, 12 343 csendőrrel), ezek kétharmada a közrend fenntartásával és a közbiztonsággal kapcsolatos a településeken (hétköznapokon és mindenféle rendezvényen, a városnapoktól a megemlékezésekig, a sporteseményektől a tiltakozásokig, a választásoktól a hivatalos személyek látogatásáig) és az erdei ösvényeken is; 635 alkalommal a 112-es számon érkező hívásra szálltak ki, 209 esetben bűnözőt állítottak elő és ugyanennyiszer hívták őket állatok (főleg medvék, de olykor kutyák) elkergetésére is.

A medveriasztások száma nagyot nőtt: tavaly 125-öt jegyeztek, ebből 96-ot településen, de az állatok zöme továbbállt a hatóságok (köztük a csendőrök) kiérkezése előtt: 23-at tudtak elkergetni, hármat áthelyeztek, hármat lelőttek, hármat pedig elaltattak. 2024 első kilenc hónapjában négy személyi sérülést és két anyagi kárt jelentettek. Az idén 209 medvéhez hívták ki a csendőröket, ezek közül 187-et településen belül láttak; 69-et elkergettek, 11-et áthelyeztek, 14-et lelőttek. Személyi sérülés nem történt, anyagi kárt azonban 14-en jelentettek.

A csendőrség (más intézményekkel együtt) részt vesz az erdészeti bűncselekmények azonosításában, ott volt 59 választási eseményen, öt árvíznél (Márkosréten, Bácsteleken és Nagyborosnyón) és három eltűnt személy keresésében is közreműködött. Összesen 187 bűncselekmény felderítésében és 178 elkövető elfogásában vettek részt, s többet bírságoltak: tavaly 1097 kihágásért 430 000 lejre róttak ki bírságot, idén pedig 1486 kihágást állapítottak meg, és 517 000 lejre bírságoltak; 380 esetben beérték az írásos figyelmeztetéssel. Megelőzéssel idén jelentősen kevesebbet foglalkoztak: míg tavaly ilyenkorig 77 település 9880 lakóját érték el (főleg szórólapokkal), idén csak 46 településre és 4148 lakoshoz jutottak el.