Kézdiszéki ifjúsági találkozó Gelencén

2025. október 28., kedd, Közélet

Gelencén a Szénégető pusztán került sor vasárnap az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének ifjúsági szervezete, a Komitátusz és a Sepsiszentgyörgyi Ifjúsági Fórum által tető alá hozott kézdiszéki ifjúsági szervezetek találkozójára, melynek fő szervezői Kis Tamás, a Komitátusz elnöke, Tamás István megyeitanács-tag, a Komitátusz kézdiszéki alelnöke és Balázs Etelka voltak.

  • Fotó: Facebook / Komitátusz
Az egész napos találkozón több mint százan vettek részt a Gelencei Ifjúsági Szervezet, a Torjai Ifjúsági Szervezet, a Berecki Ifjúsági Szervezet, az Ozsdolai Fiatalok Szervezete, az Almás Községi Ifjúsági Szervezet, a Zabolai Ifjúsági Szervezet, a Kézdiszéki Középiskolások Szövetsége és a Komitátusz képviseletében, valamint Kézdiszentlélekről az ottani fiatalokból verbuvált csapat.

A résztvevőket Fejér László Ödön szenátor, az RMDSZ Kézdiszéki Szervezetének elnöke, Ilyés Botond János, Gelence polgármestere, Szilveszter Szabolcs, Kézdivásárhely alpolgármestere, Tusa Adorján megyeitanács-tag és Kis Tamás, a Komitátusz elnöke köszöntötte. 

Ezt követően az egyesületek bemutatták településüket, valamint tevékenységüket, majd főzőverseny következett, melyen a Komitátuszon kívül valamennyi csapat főzött. A zsűri összetétele: Barabás Antal, a Szabadtűzi Lovagrend tagja, Ilyés Botond János, Kis Tamás, Tusa Adorján és Tamás István. Mivel nagyon nehéz lett volna a rangsorolás az ételek sokszínűsége és változatossága miatt, erre nem került sor, minden csapatot díjaztak. 

Délután a csapatok ismerkedtek, beszélgettek. Az eseményt Kovászna Megye Tanácsa, Gelence önkormányzata, az RMDSZ Háromszéki Szervezete és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támo­gatta.

Szerző: Iochom István Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-28 08:00
