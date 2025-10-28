Nőtt a költségvetési hiány

Tavaly szeptemberben a GDP-arányos költségvetési hiány 5,47 százalék volt. A költségvetés bevételei éves összevetésben 12,3 százalékkal (466,95 milliárd lejre) nőttek az idei első kilenc hónapban, a kiadások pedig 11,2 százalékkal (569,43 milliárd lejre). Az Európai Bizottsággal kötött megállapodás értelmében Románia költségvetési hiánya 8,4 százalék lehet az idén.

Az augusztus végi 4,54 százalékról szeptember végére 5,39 százalékra nőtt a GDP-arányos költségvetési hiány, elérve a 102,47 milliárd lejt – közölte tegnap a pénzügyminisztérium.

