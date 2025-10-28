Nőtt a költségvetési hiány

Az augusztus végi 4,54 százalékról szeptember végére 5,39 százalékra nőtt a GDP-arányos költségvetési hiány, elérve a 102,47 milliárd lejt – közölte tegnap a pénzügyminisztérium.
Tavaly szeptemberben a GDP-arányos költségvetési hiány 5,47 százalék volt. A költségvetés bevételei éves összevetésben 12,3 százalékkal (466,95 milliárd lejre) nőttek az idei első kilenc hónapban, a kiadások pedig 11,2 százalékkal (569,43 milliárd lejre). Az Európai Bizottsággal kötött megállapodás értelmében Románia költségvetési hiánya 8,4 százalék lehet az idén.