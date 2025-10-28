Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Nőtt a költségvetési hiány

2025. október 28., kedd, Belföld

Az augusztus végi 4,54 százalékról szeptember végére 5,39 százalékra nőtt a GDP-arányos költségvetési hiány, elérve a 102,47 milliárd lejt – közölte tegnap a pénzügyminisztérium.

  • A vártnál kisebb mértékben csökkentik a deficitet a kormány intézkedései. Fotó: gov.ro
    A vártnál kisebb mértékben csökkentik a deficitet a kormány intézkedései. Fotó: gov.ro

Tavaly szeptemberben a GDP-arányos költségvetési hiány 5,47 százalék volt. A költségvetés bevételei éves összevetésben 12,3 százalékkal (466,95 milliárd lejre) nőttek az idei első kilenc hónapban, a kiadások pedig 11,2 százalékkal (569,43 milliárd lejre). Az Európai Bizottsággal kötött megállapodás értelmében Románia költségvetési hiánya 8,4 százalék lehet az idén.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-28 08:00 Cikk megjelenítése: 226 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 272
szavazógép
2025-10-28: Belföld - :

Feszült hangulat a kormánykoalícióban

Az elmúlt napokban Sorin Grindeanu többször is éles nyilatkozatokat tett Ilie Bolojan miniszterelnök terveiről, aki szokásától eltérően szintén kemény hangon válaszolt a kormánykoalíció legnagyobb pártját vezető politikusnak. A liberális kormányfő és a szociáldemokraták ügyvivő elnöke a sajtón keresztül üzenget egymásnak különböző témák kapcsán.
2025-10-28: Belföld - :

Két főpolgármester-jelölt már van

A PSD Daniel Băluţát, a PNL Ciprian Ciucut jelölheti a bukaresti főpolgármesteri tisztségre. A Nicuşor Dan államfővé választásával megüresedett tisztség betöltésére december 7-én tartják az időközi főpolgármester-választást.
rel="noreferrer"