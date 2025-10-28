Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Két főpolgármester-jelölt már van

2025. október 28., kedd, Belföld

A PSD Daniel Băluţát, a PNL Ciprian Ciucut jelölheti a bukaresti főpolgármesteri tisztségre. A Nicuşor Dan államfővé választásával megüresedett tisztség betöltésére december 7-én tartják az időközi főpolgármester-választást.

    A közvélemény-kutatások szerint a PSD-s Daniel Băluță 2 százalékkal népszerűbb a PNL-s Ciprian Ciucunál. Fotó: Facebook / Daniel Băluță

A PSD ügyvivő elnöke, Sorin Grindeanu tegnap közölte, hogy a párt bukaresti szervezete a főváros negyedik kerületének polgármesterét, Daniel Băluţát javasolta főpolgármester-jelöltnek. A PNL első alelnöke, Ciprian Ciucu hatodik kerületi polgármester szintén tegnap jelentette be, hogy indulni fog a főpolgármesteri tisztségért. Az USR hétvégén hivatalosítja saját jelöltjét, Cătălin Drulă volt közlekedésügyi minisztert.

